Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Škandal v Senegalu: reprezentančni zdravnik v resnici ginekolog?

Dakar, 15. 07. 2026 13.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Senegal

Senegalski nogometni svet pretresa izjava predsednika zveze. Abdoulaye Fall je namreč na srečanju z novinarji povedal, da je zdravnik Abderahmane Alfred Fedior, ki je del izbrane vrste že devet let, v resnici ginekolog.

"Glavni zdravnik reprezentance nima ustreznih kvalifikacij za oskrbovanje naših športnikov. To sem ugotovil precej pozno. Abderahmane Alfred Fedior je po izobrazbi ginekolog. Igralci mu niso povsem zaupali. Poskrbeti bi morali za preverjenega strokovnjaka, ob katerem bi se igralci počutili varno, saj je zdravje na prvem mestu," je na novinarski konferenci senegalskim medijem povedal zaskrbljeni Abdoulaye Fall.

Nogometaši Senegala
Nogometaši Senegala
FOTO: AP

Na njegove besede se je dolgoletni reprezentančni zdravnik hitro odzval v pogovoru za radio RFM. "Če kdo ni prepričan o tem, kaj govori, se mora najprej pozanimati," je dejal Fedior in dodal, da je leta 2008 pridobil diplomo iz športne medicine in da je bil del prve generacije, ki se je na tem področju izobraževala v Senegalu. Pojasnil je še, da se je šolal pod okriljem nekdanjega zdravnika reprezentance Fallouja Cisseja, ki naj bi želel, da prav Fedior prevzame njegovo mesto v izbrani vrsti levov iz Terange.

nogomet senegal zdravnik ginekolog

Mbappe: Sanjali smo finale, a pokazali premalo

24ur.com Senegalci Caf obtožujejo zlorabe zaupanja in napovedujejo pritožbo
24ur.com Zdravniki ogorčeni nad izjavo o (pre)malo operacijah: 'Le čevlje sodi naj kopitar'
24ur.com Bešič Loredan kritičen do Jankovića, ta zgrožen nad njegovimi izjavami
24ur.com Klakočar Zupančičeva razburja: je Ruanda res lahko zgled za Slovenijo?
24ur.com Zdravniki: Ministrica naj pride in se prepriča na lastne oči
24ur.com Hrvaški kirurg pravi, da ne sodeluje z našimi klinikami, objava na spletu izginila
24ur.com Kako je z ugovorom vesti med slovenskimi ginekologi?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami
Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Hitri in drzni 4
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804