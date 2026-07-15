Škandal v Senegalu: reprezentančni zdravnik v resnici ginekolog?

"Glavni zdravnik reprezentance nima ustreznih kvalifikacij za oskrbovanje naših športnikov. To sem ugotovil precej pozno. Abderahmane Alfred Fedior je po izobrazbi ginekolog. Igralci mu niso povsem zaupali. Poskrbeti bi morali za preverjenega strokovnjaka, ob katerem bi se igralci počutili varno, saj je zdravje na prvem mestu," je na novinarski konferenci senegalskim medijem povedal zaskrbljeni Abdoulaye Fall .

Na njegove besede se je dolgoletni reprezentančni zdravnik hitro odzval v pogovoru za radio RFM. "Če kdo ni prepričan o tem, kaj govori, se mora najprej pozanimati," je dejal Fedior in dodal, da je leta 2008 pridobil diplomo iz športne medicine in da je bil del prve generacije, ki se je na tem področju izobraževala v Senegalu. Pojasnil je še, da se je šolal pod okriljem nekdanjega zdravnika reprezentance Fallouja Cisseja, ki naj bi želel, da prav Fedior prevzame njegovo mesto v izbrani vrsti levov iz Terange.