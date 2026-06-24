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SP 2026

Sklepno dejanje skupine B: Bosna proti Katarju lovi zgodovino

Seattle, 24. 06. 2026 17.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Bosanski navijači

Danes se bo začel tretji krog letošnjega svetovnega prvenstva. Prve bodo na delu vse štiri reprezentance skupine B: Švica, Bosna in Hercegovina, Katar in Kanada. Bosanci bodo na obračunu s Katarjem lovili prvi preboj v izločilne boje na mundialih. Na vrhu skupine sta s štirimi točkami Kanada in Švica, ki se bosta v medsebojnem obračunu prav tako potegovali za mesto v šestnajstini finala.

Izključitev Tarika Muharemovića
Izključitev Tarika Muharemovića
FOTO: Profimedia

Bosna in Hercegovina je na uvodni tekmi mundiala remizirala z gostiteljico prvenstva Kanado. Varovanci Sergeja Barbareza so na naslednjem srečanju visoko izgubili proti Švici in se tako v zadnji krog podajajo z jasnim ciljem: premagati Katar in se prvič v zgodovini prebiti v izločilne boje na svetovnem odru. Bosna je doslej pokazala borbeno igro, a sta jo na cedilu velikokrat pustili neizkušenost in pomanjkanje kakovosti. Proti Katarcem Barbarezu ne bo na voljo najboljši branilec Tarik Muharemović. V Ljubljani rojeni igralec Sassuola si je prislužil rdeč karton in bo tako izpustil morda zadnjo tekmo zmajev letošnjega mundiala.

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Bosanski navijači so pred odločilno tekmo na svoj način zavzeli ulice Seattla. Mesto na severu ZDA je preplavilo na tisoče navijačev, ki bodo svoje ljubljence pospremili v boj, ki jim lahko prinese mesto v zgodovini nogometa države nekdanje Jugoslavije. Iz tabora zmajev pa je nekaj ur pred začetkom tekme odjeknila novica, da bodo ostali brez še enega odličnega branilca. Za srečanje ne bo pripravljen Amar Dedić, ki se ni udeležil včerajšnjega treninga in skoraj zagotovo ne bo mogel pomagati soigralcem. Morebitna zmaga Bosne bi jim praktično zagotovila preboj med najboljših 32. Za drugo mesto morda ne bo dovolj, skoraj zagotovo pa bo Bosna ena izmed osmih tretjeuvrščenih ekip, ki bo nadaljevala tekmovanje.

Če bo preboj v naslednjo fazo zgodovinski za BiH, bo za Katar to bržkone največji športni uspeh vseh časov. Ekipi z Bližnjega vzhoda stavnice sicer ne pripisujejo veliko možnosti za zmago, a na letošnjem mundialu so že poskrbeli za presenečenje.

Kanada
Kanada
FOTO: AP

Derbi skupine med Švico in Kanado

Na drugem obračunu se bosta merili Švica in Kanada. Gostitelji so zagotovo v fenomenalnem psihičnem momentu, po tem, ko so na zadnji tekmi s kar 6:0 odpravili Katar. Proti isti ekipi je razočarala Švica, ki je prišla zgolj do točke. Švicarji so seveda odločeni, da končajo na prvem mestu, ki ga zaenkrat zasedajo Kanadčani, s prav tako štirimi točkami na računu. Gostitelji prav tako lovijo prvi preboj v izločilne boje, ki so si ga pa skoraj zagotovo že zagotovili. Ekipa Jesseja Marscha je letos vpisala prve točke na svetovnem odru.

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sp 2026 skupina b bih katar kanada švica

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