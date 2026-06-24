Sklepno dejanje skupine B: Bosna proti Katarju lovi zgodovino

Bosna in Hercegovina je na uvodni tekmi mundiala remizirala z gostiteljico prvenstva Kanado. Varovanci Sergeja Barbareza so na naslednjem srečanju visoko izgubili proti Švici in se tako v zadnji krog podajajo z jasnim ciljem: premagati Katar in se prvič v zgodovini prebiti v izločilne boje na svetovnem odru. Bosna je doslej pokazala borbeno igro, a sta jo na cedilu velikokrat pustili neizkušenost in pomanjkanje kakovosti. Proti Katarcem Barbarezu ne bo na voljo najboljši branilec Tarik Muharemović . V Ljubljani rojeni igralec Sassuola si je prislužil rdeč karton in bo tako izpustil morda zadnjo tekmo zmajev letošnjega mundiala.

Bosanski navijači so pred odločilno tekmo na svoj način zavzeli ulice Seattla. Mesto na severu ZDA je preplavilo na tisoče navijačev, ki bodo svoje ljubljence pospremili v boj, ki jim lahko prinese mesto v zgodovini nogometa države nekdanje Jugoslavije. Iz tabora zmajev pa je nekaj ur pred začetkom tekme odjeknila novica, da bodo ostali brez še enega odličnega branilca. Za srečanje ne bo pripravljen Amar Dedić, ki se ni udeležil včerajšnjega treninga in skoraj zagotovo ne bo mogel pomagati soigralcem. Morebitna zmaga Bosne bi jim praktično zagotovila preboj med najboljših 32. Za drugo mesto morda ne bo dovolj, skoraj zagotovo pa bo Bosna ena izmed osmih tretjeuvrščenih ekip, ki bo nadaljevala tekmovanje.

Če bo preboj v naslednjo fazo zgodovinski za BiH, bo za Katar to bržkone največji športni uspeh vseh časov. Ekipi z Bližnjega vzhoda stavnice sicer ne pripisujejo veliko možnosti za zmago, a na letošnjem mundialu so že poskrbeli za presenečenje.