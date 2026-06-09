Skupina B: Bosna v izenačeni skupini po zgodovinsko napredovanje

Bosanci so za svojo drugo uvrstitev na svetovno prvenstvo na infarkten način izločili Italijane, ki so znova ostali brez mesta med svetovno elito. V Zenici so varovanci Sergeja Barbareza zmagali po izvajanju enajstmetrovk, odločilno je realiziral mladi Esmir Bajraktarević, ki velja za enega najbolj obetavnih nogometašev. 21-letnik, rojen v ZDA, pa še zdaleč ni edini, ki za BiH predstavlja svetlo nogometno prihodnost. V dodatnih kvalifikacijah je navdušil 18-letni Kerim Alajbegović, ki bo v naslednji sezoni najverjetneje zaigral za člansko ekipo Bayerja iz Leverkusna.
Obraz zmajev pa ostaja neponovljivi Edin Džeko. Legendarni osrednji napadalec, ki je letos dopolnil okroglih 40 let, je bil član zasedbe, ki je pod kultnim Safetom Sušićem pred 12 leti spisala prvo nogometno pravljico. Takrat so se Bosanci prvič uvrstili med svetovno elito, a sta jim poraza proti Argentini in Nigeriji onemogočila napredovanje v izločilne boje. Bosanci bodo svoje tekme odigrali v Torontu, Los Angelesu in Seattlu, kjer se jim obeta bučna podpora številčne diaspore in navijačev, ki bodo prečkali Atlantik.
Katar, Kanada in Švica
Za favorite skupine nedvomno veljajo Švicarji, ki se jih je v zadnjem obdobju prijel sloves ekipe, ki greni življenje nogometnim velesilam. Na zadnjem evropskem prvenstvu so v osmini finala izločili Italijane, tri leta prej v isti fazi tekmovanja pa hudo favorizirane Francoze. Na prejšnjem mundialu so življenje zagrenili Srbiji v "derbiju", ki ima zaradi narodne sestave švicarske reprezentance vedno tudi (ne)športno dimenzijo. V osmini finala pa so prejeli hud udarec, ko jih je Portugalska, za katero ni začel Cristiano Ronaldo, premagala s 6:1. Podobno kot Džeko glavni igralec varovancev Murata Yakina ostaja zimzeleni Granit Xhaka.
Prvič so si preboj med svetovno elito po kvalifikacijah prislužili nogometaši Katarja. Na zadnjem mundialu so igrali kot gostitelji, zdaj pa so si mesto na svetovnem odru pridobili tudi na igrišču. Najboljši igralec ekipe z Bližnjega vzhoda ostaja Akram Afif. Nekakšno vlogo domačinov bodo imeli Kanadčani, ki so zadnji mundial končali brez zmage. Čisto vse tekme bodo odigrali na domačih tleh, dve v Vancouvru, uvodno proti Bosni in Hercegovini pa v Torontu.
Skupina B
1. krog:
petek, 12. junij:
21.00 Toronto: Kanada - Bosna in Hercegovina
sobota, 13. junij:
21.00 San Francisco: Katar - Švica
2. krog:
četrtek, 18. junij:
21.00 Los Angeles: Švica - Bosna in Hercegovina
petek, 19. junij:
00.00 Vancouver: Kanada - Katar
3. krog:
sreda, 24. junij:
21.00 Vancouver: Švica - Kanada
21.00 Seattle: Bosna in Hercegovina - Katar
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