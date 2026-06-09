Skupina B: Bosna v izenačeni skupini po zgodovinsko napredovanje

Bosanci so za svojo drugo uvrstitev na svetovno prvenstvo na infarkten način izločili Italijane, ki so znova ostali brez mesta med svetovno elito. V Zenici so varovanci Sergeja Barbareza zmagali po izvajanju enajstmetrovk, odločilno je realiziral mladi Esmir Bajraktarević, ki velja za enega najbolj obetavnih nogometašev. 21-letnik, rojen v ZDA, pa še zdaleč ni edini, ki za BiH predstavlja svetlo nogometno prihodnost. V dodatnih kvalifikacijah je navdušil 18-letni Kerim Alajbegović, ki bo v naslednji sezoni najverjetneje zaigral za člansko ekipo Bayerja iz Leverkusna.

Obraz zmajev pa ostaja neponovljivi Edin Džeko. Legendarni osrednji napadalec, ki je letos dopolnil okroglih 40 let, je bil član zasedbe, ki je pod kultnim Safetom Sušićem pred 12 leti spisala prvo nogometno pravljico. Takrat so se Bosanci prvič uvrstili med svetovno elito, a sta jim poraza proti Argentini in Nigeriji onemogočila napredovanje v izločilne boje. Bosanci bodo svoje tekme odigrali v Torontu, Los Angelesu in Seattlu, kjer se jim obeta bučna podpora številčne diaspore in navijačev, ki bodo prečkali Atlantik.