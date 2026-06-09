Skupina C: Brazilija in Maroko za prvo mesto, Škotska in Haiti za napredovanje

Carlo Ancelotti bo postal prvi tuji selektor na brazilski klopi v zgodovini svetovnih prvenstev. Pred njim pa je vse prej kot enostavna naloga. Zvezdniške zasedbe selecaa so na zadnjih prvenstvih ena za drugo razočarale, dežela sambe tako na šesto zvezdico čaka že (pre)dolgih 24 let.

Brazilija je edina reprezentanca v zgodovini, ki je zaigrala na vseh dosedanjih prvenstvih. Pet zaporednih turnirjev brez naslova pa je njen najdaljši sušni niz doslej. Zdi se, da bo glavna Ancelottijeva naloga prebuditi napad, ki je v kvalifikacijah dosegal le 1,3 gola na tekmo.

Veliko je bilo govora o vrnitvi Neymarja, ki ga je italijanski strokovnjak naposled le vpoklical, a se je najboljši strelec v zgodovini reprezentance nato znova poškodoval, zato je njegov nastop še pod vprašajem.