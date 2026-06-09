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SP 2026 - Skupine

Skupina C: Brazilija in Maroko za prvo mesto, Škotska in Haiti za napredovanje

New York , 09. 06. 2026 14.47 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Carlo Ancelotti

Skupina C prinaša boje med Brazilijo, Marokom, Škotsko in Haitijem. O napredovanju naj bi odločal obračun zadnje omenjenih, medtem ko Brazilci in Maročani ne bi smeli imeti težav. A nekaj so napovedi na papirju, drugo pa je realnost. Jasno je, da v tako kakovostni skupini prostora za napake ne bo veliko.

Carlo Ancelotti bo na brazilski klopi spisal zgodovino.
Carlo Ancelotti bo na brazilski klopi spisal zgodovino.
FOTO: AP

Carlo Ancelotti bo postal prvi tuji selektor na brazilski klopi v zgodovini svetovnih prvenstev. Pred njim pa je vse prej kot enostavna naloga. Zvezdniške zasedbe selecaa so na zadnjih prvenstvih ena za drugo razočarale, dežela sambe tako na šesto zvezdico čaka že (pre)dolgih 24 let.

Brazilija je edina reprezentanca v zgodovini, ki je zaigrala na vseh dosedanjih prvenstvih. Pet zaporednih turnirjev brez naslova pa je njen najdaljši sušni niz doslej. Zdi se, da bo glavna Ancelottijeva naloga prebuditi napad, ki je v kvalifikacijah dosegal le 1,3 gola na tekmo.

Veliko je bilo govora o vrnitvi Neymarja, ki ga je italijanski strokovnjak naposled le vpoklical, a se je najboljši strelec v zgodovini reprezentance nato znova poškodoval, zato je njegov nastop še pod vprašajem.

Maroških enajst v finalu Afriškega pokala narodov, ki ga je na igrišču dobil Senegal, a je afriška zveza rezultat spremenila za zeleno mizo.
Maroških enajst v finalu Afriškega pokala narodov, ki ga je na igrišču dobil Senegal, a je afriška zveza rezultat spremenila za zeleno mizo.
FOTO: Profimedia

Veliko pozornosti bo usmerjene tudi v Maroko, ki je po tragikomičnem zapletu na domačem afriškem pokalu narodov prišel do naslova, a šele za zeleno mizo. Zato so atlaški levi odločeni dokazati, da si zaslužijo mesto med najboljšimi.

Na zadnjem prvenstvu je Maroko kot prva afriška reprezentanca prišel do polfinala, takrat pod vodstvom izjemno priljubljenega Walida Regraguia, ki se je poslovil po zadnjem afriškem pokalu narodov. Lahko ista reprezentanca pod novim selektorjem Mohamedom Ouahbio ponovi ta uspeh?

Škotska in Haiti za tretje mesto v izločilnih bojih

Izračun Opte napredovanje napoveduje tudi Škotom, ki so na mundialu prvič po letu 1998. To pa ne pomeni, da Škotom manjka izkušenj. Steve Clarke bo svojo reprezentanco vodil že na tretjem velikem tekmovanju (Euro 2020, Euro 2024). Scott McTominay je pri 29 letih v najboljših nogometnih letih, veliko pa se pričakuje tudi od napadalca Cheja Adamsa, ki si prav tako kruh služi na Apeninskem polotoku, in sicer pri Torinu.

Če bi si Haiti uspel izboriti napredovanje, bi to pomenilo pravi mali čudež. Reprezentanca, ki bo drugič zaigrala med elito, prvič po davnem letu 1974, ima za napredovanje zgolj 15 odstotkov možnosti po napovedih Opte. Haiti in Škotska se bosta udarila že v prvem krogu, zmagovalec pa si bo skoraj že zagotovil izločilne boje. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Skupina C:

- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:

00.00 New York: Brazilija - Maroko
03.00 Boston: Haiti - Škotska

- 2. krog:
- sobota, 20. junij:

00.00 Boston: Škotska - Maroko
02.30 Philadelphia: Brazilija - Haiti

- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:

00.00 Miami: Škotska - Brazilija
00.00 Atlanta: Maroko - Haiti

nogomet svetovno prvenstvo skupina c

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