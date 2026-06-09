Skupina C: Brazilija in Maroko za prvo mesto, Škotska in Haiti za napredovanje

Carlo Ancelotti bo postal prvi tuji selektor na brazilski klopi v zgodovini svetovnih prvenstev. Pred njim pa je vse prej kot enostavna naloga. Zvezdniške zasedbe selecaa so na zadnjih prvenstvih ena za drugo razočarale, dežela sambe tako na šesto zvezdico čaka že (pre)dolgih 24 let.
Brazilija je edina reprezentanca v zgodovini, ki je zaigrala na vseh dosedanjih prvenstvih. Pet zaporednih turnirjev brez naslova pa je njen najdaljši sušni niz doslej. Zdi se, da bo glavna Ancelottijeva naloga prebuditi napad, ki je v kvalifikacijah dosegal le 1,3 gola na tekmo.
Veliko je bilo govora o vrnitvi Neymarja, ki ga je italijanski strokovnjak naposled le vpoklical, a se je najboljši strelec v zgodovini reprezentance nato znova poškodoval, zato je njegov nastop še pod vprašajem.
Veliko pozornosti bo usmerjene tudi v Maroko, ki je po tragikomičnem zapletu na domačem afriškem pokalu narodov prišel do naslova, a šele za zeleno mizo. Zato so atlaški levi odločeni dokazati, da si zaslužijo mesto med najboljšimi.
Na zadnjem prvenstvu je Maroko kot prva afriška reprezentanca prišel do polfinala, takrat pod vodstvom izjemno priljubljenega Walida Regraguia, ki se je poslovil po zadnjem afriškem pokalu narodov. Lahko ista reprezentanca pod novim selektorjem Mohamedom Ouahbio ponovi ta uspeh?
Škotska in Haiti za tretje mesto v izločilnih bojih
Izračun Opte napredovanje napoveduje tudi Škotom, ki so na mundialu prvič po letu 1998. To pa ne pomeni, da Škotom manjka izkušenj. Steve Clarke bo svojo reprezentanco vodil že na tretjem velikem tekmovanju (Euro 2020, Euro 2024). Scott McTominay je pri 29 letih v najboljših nogometnih letih, veliko pa se pričakuje tudi od napadalca Cheja Adamsa, ki si prav tako kruh služi na Apeninskem polotoku, in sicer pri Torinu.
Če bi si Haiti uspel izboriti napredovanje, bi to pomenilo pravi mali čudež. Reprezentanca, ki bo drugič zaigrala med elito, prvič po davnem letu 1974, ima za napredovanje zgolj 15 odstotkov možnosti po napovedih Opte. Haiti in Škotska se bosta udarila že v prvem krogu, zmagovalec pa si bo skoraj že zagotovil izločilne boje.
* Skupina C:
- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:
00.00 New York: Brazilija - Maroko
03.00 Boston: Haiti - Škotska
- 2. krog:
- sobota, 20. junij:
00.00 Boston: Škotska - Maroko
02.30 Philadelphia: Brazilija - Haiti
- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:
00.00 Miami: Škotska - Brazilija
00.00 Atlanta: Maroko - Haiti
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