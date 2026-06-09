Skupina D: Američani doma lovijo zgodovino, Turki sanjajo novo pravljico

Največji pritisk bo brez dvoma na Združenih državah Amerike. Ne samo zato, ker igrajo doma, temveč zato, ker ameriški nogomet že leta napoveduje svoj veliki preboj. Zdaj ima trenerja z imenom. Mauricio Pochettino je prevzel generacijo, ki je zrasla v evropskih klubih in od katere domača javnost ne pričakuje več zgolj spodobnega nastopa.

Največjo grožnjo domačinom predstavlja Turčija, reprezentanca s talentom in dolgo lakoto po svetovnem odru. Turki se na mundial vračajo prvič po letu 2002, ko so osvojili tretje mesto in spisali največji uspeh v svoji zgodovini. Čakanje je bilo dolgo, pričakovanja pa so zato še toliko večja.

Christian Pulisic ostaja prvi obraz reprezentance, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna in Folarin Balogun pa tvorijo jedro generacije, ki želi doma dokazati, da je ameriški nogomet dozorel. Toda domače prvenstvo je lahko darilo in breme hkrati.

Vincenzo Montella ima ekipo, ki lahko igra hitro, pogumno in nepredvidljivo. Hakan Calhanoglu je njen motor, Arda Güler in Kenan Yildiz pa obraz novega turškega vala.

Iz ozadja preži Paragvaj, stara južnoameriška past za vse. Paragvajci se vračajo po letu 2010, ko so prišli vse do četrtfinala in tam namučili kasnejšo svetovno prvakinjo Španijo. Tudi tokrat ne prihajajo z največ zvezdniškega blišča, prihajajo pa z borbenostjo in disciplino.

Gustavo Alfaro ima ekipo, ki ne blesti z zvezdniškim bliščem, a zna trpeti, zapirati prostor in nasprotnika potisniti v nelagodje. Miguel Almiron, Diego Gomez, Antonio Sanabria in kapetan Gustavo Gomez so imena, na katera se bo Paragvaj močno opiral, ob tem pa z zaskrbljenostjo spremlja stanje Julia Encisa, enega največjih talentov reprezentance, ki se je poškodoval tik pred začetkom turnirja.

Najmanj možnosti imajo na papirju Avstralci. A ravno ti so vajeni velikih tekmovanj, fizičnega boja in vlog, v katerih jih nihče ne pričakuje previsoko. Na zadnjem mundialu so se prebili v izločilne boje in pošteno namučili kasnejše prvake iz Argentine.