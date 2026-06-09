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SP 2026 - Skupine

Skupina D: Američani doma lovijo zgodovino, Turki sanjajo novo pravljico

Los Angeles, 09. 06. 2026 23.36 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
ZDA

ZDA, Turčija, Paragvaj in Avstralija tvorijo skupino, v kateri ni izrazitega nogometnega velikana, a tudi ne reprezentance, ki bi jo lahko mirno odpisali. Stavnice največ možnosti pripisujejo domačim Američanom in Turkom, najmanj Avstralcem, toda prav ta skupina ima vse sestavine za zgodbo, ki se lahko zakuha že po prvem krogu.

Največji pritisk bo brez dvoma na Združenih državah Amerike. Ne samo zato, ker igrajo doma, temveč zato, ker ameriški nogomet že leta napoveduje svoj veliki preboj. Zdaj ima trenerja z imenom. Mauricio Pochettino je prevzel generacijo, ki je zrasla v evropskih klubih in od katere domača javnost ne pričakuje več zgolj spodobnega nastopa.

Christian Pulisic
Christian Pulisic
FOTO: AP

Christian Pulisic ostaja prvi obraz reprezentance, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna in Folarin Balogun pa tvorijo jedro generacije, ki želi doma dokazati, da je ameriški nogomet dozorel. Toda domače prvenstvo je lahko darilo in breme hkrati.

Največjo grožnjo domačinom predstavlja Turčija, reprezentanca s talentom in dolgo lakoto po svetovnem odru. Turki se na mundial vračajo prvič po letu 2002, ko so osvojili tretje mesto in spisali največji uspeh v svoji zgodovini. Čakanje je bilo dolgo, pričakovanja pa so zato še toliko večja.

Turška nogometna reprezentanca
Turška nogometna reprezentanca
FOTO: AP

Vincenzo Montella ima ekipo, ki lahko igra hitro, pogumno in nepredvidljivo. Hakan Calhanoglu je njen motor, Arda Güler in Kenan Yildiz pa obraz novega turškega vala.

Iz ozadja preži Paragvaj, stara južnoameriška past za vse. Paragvajci se vračajo po letu 2010, ko so prišli vse do četrtfinala in tam namučili kasnejšo svetovno prvakinjo Španijo. Tudi tokrat ne prihajajo z največ zvezdniškega blišča, prihajajo pa z borbenostjo in disciplino.

Gustavo Alfaro ima ekipo, ki ne blesti z zvezdniškim bliščem, a zna trpeti, zapirati prostor in nasprotnika potisniti v nelagodje. Miguel Almiron, Diego Gomez, Antonio Sanabria in kapetan Gustavo Gomez so imena, na katera se bo Paragvaj močno opiral, ob tem pa z zaskrbljenostjo spremlja stanje Julia Encisa, enega največjih talentov reprezentance, ki se je poškodoval tik pred začetkom turnirja.

Najmanj možnosti imajo na papirju Avstralci. A ravno ti so vajeni velikih tekmovanj, fizičnega boja in vlog, v katerih jih nihče ne pričakuje previsoko. Na zadnjem mundialu so se prebili v izločilne boje in pošteno namučili kasnejše prvake iz Argentine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina D

1. krog:
sobota, 13. junij:
03.00 Los Angeles: ZDA - Paragvaj

nedelja, 14. junij:
06.00 Vancouver: Avstralija - Turčija

2. krog:
petek, 19. junij:
21.00 Seattle: ZDA - Avstralija

sobota, 20. junij:
05.00 San Francisco: Turčija - Paragvaj

3. krog:

petek, 26. junij:
04.00 Los Angeles: Turčija - ZDA
04.00 San Francisco: Paragvaj - Avstralija

svetovno prvenstvo nogomet sp 2026 skupina d zda paragvaj turčija avstralija

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