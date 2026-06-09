Skupina F: Nizozemska favorit, lahko Tunizija izzove Japonsko in Švedsko?

Nizozemska je v zgodovini že trikrat prišla do finala svetovnega prvenstva, a najelitnejše trofeje na svetu še nikoli ni dvignila v zrak. Nazadnje je svojo pot končala v četrtfinalu in letos ne sodi v ožji krog favoritov za končno slavje, kljub temu pa bi bilo veliko presenečenje, če skupinskega dela ne bi sklenila na vrhu.

Glavni kandidat, ki jih lahko izzove za vrh lestvice, je Japonska. Ta je prvi krog kvalifikacij sklenila s stoodstotnim izkupičkom in gol razliko 24:0, izjemno uspešna pa bila tudi v glavni fazi, kjer je končala nad Avstralijo in Savdsko Arabijo.

Švedska je bila v kvalifikacijah veliko manj uspešna in skupinski del sklenila na dnu pod Švico, Kosovom in Slovenijo. Do zasilnega izhoda je prišla prek Lige narodov in nato v dodatnih kvalifikacijah prek Poljske in Ukrajine prišla do mundiala.

Ogromno presenečenje bi bilo, če bi se ob omenjenih izbranih vrstah v izločilne boje uspela prebiti Tunizija, ki ima v primerjavi z ostalimi veliko manj kakovostno zasedbo.