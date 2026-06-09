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SP 2026 - Skupine

Skupina H: Španija in Urugvaj sta jasna favorita, a mundial rad ruši napovedi

Miami, 09. 06. 2026 23.31 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Lamine Yamal

Skupina H ima dva jasna favorita in dve reprezentanci, ki bosta svojo priložnost iskali iz ozadja. Španija in Urugvaj sta na papirju korak pred Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki, a svetovna prvenstva so že večkrat dokazala, da papir na vročem turnirskem odru hitro zagori.

Španci v Severno Ameriko prihajajo kot ena najmočnejših reprezentanc na svetu. Po evropskem naslovu so znova dobili občutek, da pripadajo vrhu, in prvič po zlati generaciji se zdi, da lahko resno napadejo drugo svetovno krono.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

Luis de la Fuente ima ekipo, ki združuje mladost, tehnično premoč in zmagovalno samozavest. Lamine Yamal je obraz nove dobe, ob njem pa Pedri, Rodri, Nico Williams in druščina Španiji dajejo širino, ki je nima veliko reprezentanc.

Urugvaj ostaja ena tistih reprezentanc, ki je nikoli ne gre meriti zgolj po velikosti države. Dvakratni svetovni prvaki so v nogometni zgodovini pustili precej večji pečat, kot bi ga pričakovali od naroda s komaj tremi milijoni prebivalcev. Tudi tokrat prihajajo z ekipo, ki ima značaj in nekaj igralcev za največje večere.

Federico Valverde
Federico Valverde
FOTO: AP

Federico Valverde je srce reprezentance, Ronald Araujo in Jose Maria Gimenez pa poosebljata staro urugvajsko trdnost ter nepopustljivost. Marcelo Bielsa je tej ekipi dodal še intenzivnost, s katero lahko Urugvaj v eni tekmi zruši skoraj vsakogar.

Savdska Arabija dobro ve, kako je na mundialu šokirati svet. V Katarju je premagala Argentino in si zagotovila eno največjih zmag v svoji zgodovini, čeprav ji nato preboj iz skupine ni uspel. Tokrat bo naloga znova zahtevna. Proti Španiji in Urugvaju bo v podrejenem položaju, zato bo zanjo ključna predvsem tekma z Zelenortskimi otoki.

Najlepša zgodba skupine pa so Zelenortski otoki. Reprezentanca z otočja sredi Atlantika bo prvič v zgodovini igrala na svetovnem prvenstvu. Že sama uvrstitev je podvig, ki ga bodo doma slavili kot športno pravljico. V kvalifikacijah so pokazali, da imajo organizirano, pogumno in nevarno ekipo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina H

1. krog:
ponedeljek, 15. junij:
18.00 Atlanta: Španija – Zelenortski otoki

torek, 16. junij:
00.00 Miami: Savdska Arabija – Urugvaj

2. krog:
nedelja, 21. junij:
18.00 Atlanta: Španija – Savdska Arabija

ponedeljek, 22. junij:
00.00 Miami: Urugvaj – Zelenortski otoki

3. krog:
sobota, 27. junij:
02.00 Houston: Zelenortski otoki – Savdska Arabija
02.00 Guadalajara: Urugvaj – Španija

sp 2026 svetovno prvenstvo skupina h španija urugvaj savdska arabija zelenortski otoki

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