Skupina H: Španija in Urugvaj sta jasna favorita, a mundial rad ruši napovedi

Španci v Severno Ameriko prihajajo kot ena najmočnejših reprezentanc na svetu. Po evropskem naslovu so znova dobili občutek, da pripadajo vrhu, in prvič po zlati generaciji se zdi, da lahko resno napadejo drugo svetovno krono.

Lamine Yamal FOTO: AP

Luis de la Fuente ima ekipo, ki združuje mladost, tehnično premoč in zmagovalno samozavest. Lamine Yamal je obraz nove dobe, ob njem pa Pedri, Rodri, Nico Williams in druščina Španiji dajejo širino, ki je nima veliko reprezentanc. Urugvaj ostaja ena tistih reprezentanc, ki je nikoli ne gre meriti zgolj po velikosti države. Dvakratni svetovni prvaki so v nogometni zgodovini pustili precej večji pečat, kot bi ga pričakovali od naroda s komaj tremi milijoni prebivalcev. Tudi tokrat prihajajo z ekipo, ki ima značaj in nekaj igralcev za največje večere.

Federico Valverde FOTO: AP

Federico Valverde je srce reprezentance, Ronald Araujo in Jose Maria Gimenez pa poosebljata staro urugvajsko trdnost ter nepopustljivost. Marcelo Bielsa je tej ekipi dodal še intenzivnost, s katero lahko Urugvaj v eni tekmi zruši skoraj vsakogar. Savdska Arabija dobro ve, kako je na mundialu šokirati svet. V Katarju je premagala Argentino in si zagotovila eno največjih zmag v svoji zgodovini, čeprav ji nato preboj iz skupine ni uspel. Tokrat bo naloga znova zahtevna. Proti Španiji in Urugvaju bo v podrejenem položaju, zato bo zanjo ključna predvsem tekma z Zelenortskimi otoki. Najlepša zgodba skupine pa so Zelenortski otoki. Reprezentanca z otočja sredi Atlantika bo prvič v zgodovini igrala na svetovnem prvenstvu. Že sama uvrstitev je podvig, ki ga bodo doma slavili kot športno pravljico. V kvalifikacijah so pokazali, da imajo organizirano, pogumno in nevarno ekipo.

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Skupina H