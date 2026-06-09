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SP 2026 - Skupine

Skupina J: Messijeva Argentina, debitantka Jordanija ter 'sramota' Gijona

Kansas, 09. 06. 2026 22.14 pred 16 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi

Skupina J bo na mundialu poskrbela za zgodbe, ki jih bodo znali ceniti predvsem nogometni romantiki. Argentina se bo skoraj zagotovo še zadnjič v boj med svetovno elito podala na čelu z velikim Lionelom Messijem, ki bo onkraj Atlantika igral že na svojem šestem mundialu. Prvič se bo na svetovnem odru predstavila Jordanija, skupino pa bosta sklenili Avstrija in Alžirija, ki sta bili leta 1982 vpleteni v t. i. sramoto v Gijonu.

Lionel Messi se z Argentino pripravlja na zadnji nastop med svetovno elito
Lionel Messi se z Argentino pripravlja na zadnji nastop med svetovno elito
FOTO: Profimedia

Argentina bo onkraj Atlantika branila svoj tretji naslov svetovnih prvakov, ki ga je pred štirimi leti osvojila v Katarju. Na Bližnjem vzhodu je svojo izredno uspešno kariero z najbolj laskavo trofejo kronal eden največjih vseh časov Lionel Messi. V finalu so Argentinci skupaj s Francozi uprizorili eno najbolj kultnih nogometnih tekem vseh časov. V Lusailu je po golijadi s 3:3 po izvajanju enajstmetrovk slavila četa Lionela Scalonija. Na letošnjem mundialu lahko postanejo tretja država, ki ji je uspelo ubraniti naslov svetovnih prvakov.

Argentinci se na mundial odpravljajo v dokaj podobni zasedbi. Glavna sprememba je prav pri glavnem zvezdniku, ki bo prav med prvenstvom dopolnil izredno zrelih 39 let. Messi v napadu ne bo mogel vleči niti kot pred štirimi leti, zato bo odgovornost padla na ostale igralce. V glavni vlogi bo najbrž Julian Alvarez, ki velja za enega najboljših osrednjih napadalcev stare celine, za katerega sta zelo konkreten interes pokazala tudi Barcelona in madridski Real. Glavna prednost šampionske zasedbe iz leta 2022 je bil čustven naboj, ki je zaznamoval celoten turnir. Zdelo se je, kot da vsi igrajo za Messija in z namenom, da mu končno pomagajo priti do tako želene lovorike. V ZDA, Mehiki in Kanadi bodo v večini igrali brez pritiska, kar prav tako lahko obrodi dobre rezultate.

Nogometna reprezentanca Jordanije
Nogometna reprezentanca Jordanije
FOTO: Profimedia

Jordanija – debitantka na svetovnem odru

Ena izmed številnih debitantk med svetovno elito je Jordanija, ki je bila prav tako umeščena v skupino J. Reprezentanca z Bližnjega vzhoda na Fifini jakostni lestvici zaseda skromno 63. mesto in tako velja za favoritinjo za izpad iz skupine. Kljub skromnemu renomeju pa bo četa Jamala Sellamija poskušala zagreniti življenje eni od nogometno veliko bolj razvitih držav, s katerimi si deli skupino, in tako priti tudi do zgodovinskih prvih točk na svetovnem odru.

Največji nogometni uspeh Jordanije ostaja drugo mesto na zadnjem azijskem pokalu leta 2023. Takrat je bil v finalu s 3:1 boljši Katar, ki bo letos drugič zaporedoma igral na svetovnem prvenstvu.

Zadetek Horsta Hrubescha na tekmi Avstrija - Zahodna Nemčija, ki je dobila vzdevek "sramota Gijona".
Zadetek Horsta Hrubescha na tekmi Avstrija - Zahodna Nemčija, ki je dobila vzdevek "sramota Gijona".
FOTO: AP

Alžirija in Avstrija – "sramota" Gijona

Pisalo se je leto 1982 in svetovna nogometna elita se je prvič in edinič mudila v Španiji. Skupino številka 2 so sestavljale Zahodna Nemčija, Čile, Avstrija in Alžirija. Prav slednji sta bili skupaj z Nemci vpleteni v pripetljaj, ki je za vedno spremenil zgodovino nogometa. Alžirija je v prvem krogu presenetila Nemčijo in zmagala z 2:1, v drugem krogu pa je izgubila proti Avstriji.

Pred zadnjim krogom je tako na vrhu vodila Avstrija s štirimi točkami, Alžirija in Zahodna Nemčija pa sta bili poravnani z dvema točkama. Alžirija je svojo zadnjo tekmo skupinskega dela igrala že en dan pred Nemčijo in Avstrijo ter Čile premagala s 3:2. Obe nemško govoreči reprezentanci sta se tako zavedali, da minimalna zmaga Nemčije, zaradi superiorne gol razlike, pomeni izpad Severnih Afričanov in napredovanje evropskih ekip. Sledila je tekma, ki je poskrbela za spremembo pravil nogometne igre.

Sramota Gijona
Sramota Gijona
FOTO: Profimedia

Nemci so proti svojim južnim sosedom povedli po vsega 10 minutah igre, to je bil tudi edini omembe vreden dogodek na srečanju. Ker sta obe ekipi vedeli, da jima izid ustreza, se do konca obračuna ni zgodilo praktično več nič. Gledalci so na stadionu v Gijonu lahko bolj kot ne videli zgolj podaje med branilci in občasno dolgo žogo vratarja, ki pa je napadalci niso imeli interesa sprejeti. Srečanje je dobilo ime "sramota v Gijonu", obe ekipi pa sta bili podvrženi hudemu plazu kritik.

V letih po dolgočasni aferi v Španiji so odgovorni pri svetovni nogometni zvezi (FIFA) sprejeli odločitev, da morajo biti vse odločilne tekme zadnjega kroga odigrane ob istem času, da ne bi moglo priti do prihodnjih malverzacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina J:

1. krog:
sreda, 17. junij:
03.00 Kansas City: Argentina - Alžirija
06.00 San Francisco: Avstrija - Jordanija

2. krog:
ponedeljek, 22. junij:
19.00 Dallas: Argentina - Avstrija

torek, 23. junij:
05.00 San Francisco: Jordanija - Alžirija

3. krog:
nedelja, 28. junij:
04.00 Kansas City: Alžirija - Avstrija
04.00 Dallas: Jordanija - Argentina

svetovno prvenstvo 2026 skupina j argentina jordanija alžirija avstrija

Skupina D: Američani doma lovijo zgodovino, Turki sanjajo novo pravljico

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