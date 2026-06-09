Skupina L: Hrvaška proti Angliji v boj za vrh, Gana in Panama po presenečenje

Jasno je, da je domovina modernega nogometa tudi letos med glavnimi favoriti za končno slavje. O njihovi kakovosti in globini veliko govori dejstvo, da je selektor na Otoku pustil igralce, kot so Cole Palmer , Phil Foden in Adam Wharton . A kakovost ni vedno zagotovilo za uspeh in Anglija je to že večkrat potrdila.

Zgodovinski šok bi bil, če bi letos, ko iz skupine štirih napredujejo tri reprezentance, obstali na prvi stopnički. Prav tako bi bilo precejšnje presenečenje, če skupinske faze ne bi sklenili na prvem mestu. Največjo grožnjo za to jim utegne predstavljati Hrvaška, ki je v preteklem desetletju dokazala, da se lahko kosa z največjimi.

Poleg omenjenih ima glede na igralski kader več možnosti za napredovanje v izločilne boje Gana. Pri slednji bo veliko odvisno od forme zvezdnika Manchester Cityja Antoina Semenya, seveda pa zgolj zmaga proti Panami ne bi bila dovolj za napredovanje, saj se bo v izločilne boje uvrstilo osem izmed 12 najboljših tretjeuvrščenih ekip.