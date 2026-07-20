Vinčić izbran za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva

Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem FOTO: AP

Soditi finale svetovnega prvenstva v nogometu so sanje vsakega nogometnega sodnika. Te sanje so se Slavku Vinčiću in njegovima pomočnikoma Tomažu Klančniku in Andražu Kovačiču v nedeljo tudi izpolnile. "Voditi tekmo z zlatimi črtami na sodniškem dresu je nekaj res posebnega. Verjamem, da se vsi strinjate z mano. To je velik trenutek, prav tako pa tudi dejstvo, da bo glavni sodnik Slavko," je z izbranimi besedami o slovenskem sodniku odločitev Fife o izbiri sodnika za finale komentiral legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.

"Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu," je dejal Vinčić, ko je bil izbran za glavnega sodnika finala. Slovenska trojica je delo na tekmi med Argentino in Španijo opravila z odliko. Dobro sojenje Vinčića in njegovih pomočnikov ob stranski črti skozi celotni turnir so opazili tudi pri Mednarodnem inštitutu za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS), ki je 46-letnika izbral za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. Priznanje, ki je velika čast za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina. FOTO: AP

Slovenci so poleg finala sodili še na treh tekmah na tem svetovnem prvenstvu. V skupinskem delu so imeli glavno besedo med Brazilijo in Marokom ter Jordanijo in Alžirijo, ob tem pa so sodili tudi na tekmi osmine finala med Mehiko in Ekvadorjem.

Oba selektorja zadovoljna s sojenjem Vinčića

Argentinski selektor Lionel Scaloni je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da nima česa kritizirati. "Mislim, da bi se prvemu rumenemu kartonu sodnik lahko izognil, ampak tako pač je. Seveda sodnik ob tem ni razmišljal, da ga bo kasneje kaznoval še z drugim rumenim kartonom ... To je finale svetovnega prvenstva in določenim stvarem tu in tam bi se dalo izogniti. A to je vse. Nimam česa kritizirati," je o delu slovenske sodniške trojke dejal Scaloni.

Lionel Scaloni in Luis de la Fuente FOTO: Profimedia

Luis de la Fuente pa je izpostavil, da je bila finalna tekma izjemno zahtevna in polna naboja: "Vendar je sodniška ekipa svoje delo opravila z ustreznim spoštovanjem pravil. Pred tekmo sem poudaril, da ne smemo dopustiti, da se presežejo meje nogometne zakonitosti, in sodnik je v ključnih trenutkih reagiral točno tako, kot se za finale spodobi – odločno in brez popuščanja."

Collina: Vinčić skozi turnir pokazal vrhunsko formo

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino (1:0) posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen "košček sestavljanke" za delegiranje na največji tekmi.

Slavko Vinčić se je pod pritiskom dobro znašel. FOTO: Profimedia

Kot je pojasnila, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah. Predsednik Fifine sodniške komisije Collina je ob tem javno pojasnil, da je bila izbira Vinčića neposredna nagrada za njegove izjemne predstave na igrišču skozi celotno prvenstvo.

Collina je za Gazzetto dello Sport poudaril, da je Vinčić skozi turnir pokazal vrhunsko formo. "Zelo sem vesel zanj, tako kot za ostale, ki so bili tukaj. Izbira sodnika za finale nikoli ni lahka naloga," je dejal šef sodnikov. Na sodniškem portalu Refereeing World so delo Vinčića in njegove ekipe na finalni tekmi označili za odlično. "Slovenski sodnik je na največji tekmi v svetovnem nogometu pokazal resnično izjemno predstavo. V finalu, polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj, je Vinčić ostal miren, zbran in imel popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga," so Slovenca pohvalili pri sodniškem portalu.

"Njegovo odlično pozicioniranje, dosledno odločanje in izjemno vodenje igralcev so omogočili, da je tekma tekla tekoče, hkrati pa je ves čas ohranjala avtoriteto. Vodenje finala svetovnega prvenstva v nogometu je največja čast za vsakega sodnika, Slavko Vinčić pa je s svojo sodniško ekipo pokazal, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder, saj je skupaj s svojo sodniško ekipo ustvaril vrhunsko predstavo."

Španski časniki visoko ocenili delo Slovenca

Tudi mediji so večinoma pohvalili delo slovenske sodniške trojke. Španski tisk je Vinčića ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom. Marca je poudarila njegovo umirjenost in avtoriteto v najbolj napetih trenutkih. Ole je podprl tudi Vinčićevo odločitev, da po posredovanju Vara razveljavi zadetek Španca Nica Williamsa zaradi predhodnega prekrška Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem.

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