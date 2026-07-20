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SP 2026

Vinčić izbran za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva

New York, 20. 07. 2026 14.58 pred 1 uro 4 min branja 33

Avtor:
R.S. STA
Slavko Vinčić

Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, kar je na tako velikih tekmah, kot je finale svetovnega prvenstva v nogometu, zelo pomemben dejavnik. Vinčić je bil po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) izbran za najboljšega sodnika 23. mundiala. Brez večjih kritik na delo slovenskih sodnikov sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni.

Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
FOTO: AP

Soditi finale svetovnega prvenstva v nogometu so sanje vsakega nogometnega sodnika. Te sanje so se Slavku Vinčiću in njegovima pomočnikoma Tomažu Klančniku in Andražu Kovačiču v nedeljo tudi izpolnile. "Voditi tekmo z zlatimi črtami na sodniškem dresu je nekaj res posebnega. Verjamem, da se vsi strinjate z mano. To je velik trenutek, prav tako pa tudi dejstvo, da bo glavni sodnik Slavko," je z izbranimi besedami o slovenskem sodniku odločitev Fife o izbiri sodnika za finale komentiral legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.

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"Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu," je dejal Vinčić, ko je bil izbran za glavnega sodnika finala. Slovenska trojica je delo na tekmi med Argentino in Španijo opravila z odliko.

Dobro sojenje Vinčića in njegovih pomočnikov ob stranski črti skozi celotni turnir so opazili tudi pri Mednarodnem inštitutu za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS), ki je 46-letnika izbral za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. Priznanje, ki je velika čast za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.
Legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.
FOTO: AP

Slovenci so poleg finala sodili še na treh tekmah na tem svetovnem prvenstvu. V skupinskem delu so imeli glavno besedo med Brazilijo in Marokom ter Jordanijo in Alžirijo, ob tem pa so sodili tudi na tekmi osmine finala med Mehiko in Ekvadorjem.

Oba selektorja zadovoljna s sojenjem Vinčića

Argentinski selektor Lionel Scaloni je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da nima česa kritizirati. "Mislim, da bi se prvemu rumenemu kartonu sodnik lahko izognil, ampak tako pač je. Seveda sodnik ob tem ni razmišljal, da ga bo kasneje kaznoval še z drugim rumenim kartonom ... To je finale svetovnega prvenstva in določenim stvarem tu in tam bi se dalo izogniti. A to je vse. Nimam česa kritizirati," je o delu slovenske sodniške trojke dejal Scaloni.

Lionel Scaloni in Luis de la Fuente
Lionel Scaloni in Luis de la Fuente
FOTO: Profimedia

Luis de la Fuente pa je izpostavil, da je bila finalna tekma izjemno zahtevna in polna naboja: "Vendar je sodniška ekipa svoje delo opravila z ustreznim spoštovanjem pravil. Pred tekmo sem poudaril, da ne smemo dopustiti, da se presežejo meje nogometne zakonitosti, in sodnik je v ključnih trenutkih reagiral točno tako, kot se za finale spodobi – odločno in brez popuščanja."

Collina: Vinčić skozi turnir pokazal vrhunsko formo

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino (1:0) posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen "košček sestavljanke" za delegiranje na največji tekmi.

Slavko Vinčić se je pod pritiskom dobro znašel.
Slavko Vinčić se je pod pritiskom dobro znašel.
FOTO: Profimedia

Kot je pojasnila, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah. Predsednik Fifine sodniške komisije Collina je ob tem javno pojasnil, da je bila izbira Vinčića neposredna nagrada za njegove izjemne predstave na igrišču skozi celotno prvenstvo.

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Collina je za Gazzetto dello Sport poudaril, da je Vinčić skozi turnir pokazal vrhunsko formo. "Zelo sem vesel zanj, tako kot za ostale, ki so bili tukaj. Izbira sodnika za finale nikoli ni lahka naloga," je dejal šef sodnikov.

Na sodniškem portalu Refereeing World so delo Vinčića in njegove ekipe na finalni tekmi označili za odlično. "Slovenski sodnik je na največji tekmi v svetovnem nogometu pokazal resnično izjemno predstavo. V finalu, polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj, je Vinčić ostal miren, zbran in imel popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga," so Slovenca pohvalili pri sodniškem portalu.

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"Njegovo odlično pozicioniranje, dosledno odločanje in izjemno vodenje igralcev so omogočili, da je tekma tekla tekoče, hkrati pa je ves čas ohranjala avtoriteto. Vodenje finala svetovnega prvenstva v nogometu je največja čast za vsakega sodnika, Slavko Vinčić pa je s svojo sodniško ekipo pokazal, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder, saj je skupaj s svojo sodniško ekipo ustvaril vrhunsko predstavo."

Španski časniki visoko ocenili delo Slovenca

Tudi mediji so večinoma pohvalili delo slovenske sodniške trojke. Španski tisk je Vinčića ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom. Marca je poudarila njegovo umirjenost in avtoriteto v najbolj napetih trenutkih. Ole je podprl tudi Vinčićevo odločitev, da po posredovanju Vara razveljavi zadetek Španca Nica Williamsa zaradi predhodnega prekrška Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem.

ANKETA Arhiv
Kako ocenjujete sojenje Slavka Vinčića v finalu SP med Argentino in Španijo?

Tudi As in Mundo Deportivo sta kljub razveljavljenemu golu priznala, da je bila odločitev stroga, a pravilna. Sicer pa so španski mediji že pred finalom izpostavljali, da Španija pod Vinčićevim vodstvom še nikoli doslej ni izgubila, kar se je po slavju v finalu le še potrdilo. Medtem je bilo v argentinskih po porazu čutiti več slabe volje, predvsem, da je imel Vinčić preveč strog oziroma "evropski kriterij" sojenja, pri čemer so izpostavili izključitev Enza Fernandeza in prevelik pritisk tekme na sodnika.

Sicer pa so že pred finalno tekmo izpostavili, da je Vinčić Argentincem prinesel nesrečo že na mundialu pred štirimi leti (pozneje so sicer osvojili svetovni naslov), ko je delil pravico ob njihovem senzacionalnem porazu proti Savdski Arabiji z 1:2.

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KOMENTARJI33

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brezcasni
20. 07. 2026 16.18
eni ne morete brez politike ...a ko ste v postelji aktivni s svojo partnerico tudi delate primerjave z J.J ...kaj vam polj bolj stoji al kaj ?
Odgovori
+1
1 0
Gagg
20. 07. 2026 16.14
Bravo, poklon
Odgovori
+1
1 0
Trnk
20. 07. 2026 16.08
Čeferin in Vinčič ponos za Slovenijo.
Odgovori
+1
3 2
Prelepa Soča
20. 07. 2026 16.08
Upam, da mu dajo še vsaj 100k € gor.
Odgovori
+1
2 1
brabusednet
20. 07. 2026 16.03
Levičarji ga že imajo na črnem seznamu je po njihovem preveč kasiral.Takoj gonja levih medijev,koliko zasluži.
Odgovori
-4
4 8
štajerc65
20. 07. 2026 16.03
Bravo Slavko Vinčič. Ta pravi Štajerc pa najboljši sodnik SP. Čestitke.
Odgovori
+10
10 0
štajerc65
20. 07. 2026 16.05
Če pa oba selektorja finalni ekip na SP pohvalit sojenje pa že mora biti res na vrhuncu.
Odgovori
+5
6 1
petb
20. 07. 2026 16.02
Če bi JJ vprašali, bi sojenje ocenil kot krivosodje.
Odgovori
+2
7 5
brezcasni
20. 07. 2026 16.16
ne nabijaj spet s politikom ...a k svojo nateguješ tud razmišljaš o politikih
Odgovori
0 0
deltex
20. 07. 2026 15.59
Če bi prehitro začel deliti kartone bi že po 20 minutah pol Argentincev porumenelo... bolj kot po žogi so udarjali po španskih nogah ...
Odgovori
+8
11 3
jank
20. 07. 2026 15.58
Še dobro, da nima Janša vpliva na svetovno sodniško organizacijo. Zagotovo bi, če bi lahko, tudi tam mešal drek.
Odgovori
+0
8 8
deltex
20. 07. 2026 15.58
Upam, da dobi še kako priznanje v domovini. Slovenijo predstavlja bolje od vseh politikov skupaj...
Odgovori
+7
8 1
Magnetek
20. 07. 2026 15.56
Bravo...
Odgovori
+8
8 0
mamma
20. 07. 2026 15.52
Sojenje tega gospoda je bilo katastrofalno.
Odgovori
-20
1 21
Voly
20. 07. 2026 15.58
Sojenje tega Gospoda je bilo odlično, ne spominjam se, kdaj nazadnje je kak sodnik tako suvereno odsodil finale!
Odgovori
+8
9 1
testosteron
20. 07. 2026 16.11
mamma..ti raje spremljaj svetovno prvenstvo v kvačkanju,...ker o nogometu in sojenju nimaš pojma !
Odgovori
+1
1 0
xxman.y
20. 07. 2026 16.12
Očitno nimaš blage veze o nogometu, če je bilo to zate katastrofalno.
Odgovori
0 0
Alfaa
20. 07. 2026 15.50
Take pohvale je res lepo slišati. Kaj ko bi se po takih zgledovali še politiki in visoki funcionarji?
Odgovori
+14
14 0
Rudar
20. 07. 2026 15.44
Bravo.
Odgovori
+17
17 0
velikiblek
20. 07. 2026 15.41
Na Slavkota smo ponosni, na Fajonovo pa ne.
Odgovori
+15
18 3
FrancRode
20. 07. 2026 15.44
Bravo, tako se govori!!!
Odgovori
+11
12 1
kolosej
20. 07. 2026 15.40
Čestitke Slavc! Od vseh komentatorjev ki smo odsodili največ malonogometno sindikalno tekmo na pikniku se najbrž nihče ne zaveda kako težko je krojiti miljonarje v kopačkah in njihove egote 'pijane' od adrenalina in pomembnosti tekme. Zakaj Argentinci niso igrali nogometa ampak svinjali po igrišču ne vem
Odgovori
+17
18 1
Slovenska pomlad
20. 07. 2026 15.34
Ampak janšisti pa ga ne marajo,rajši imajo lažnivega Stevanovića in črnega Ivana.
Odgovori
-5
13 18
Teleport
20. 07. 2026 15.46
Nad tabo so verjetno že psihiatri obupali
Odgovori
+9
13 4
006PLUS1
20. 07. 2026 15.47
...izjavlja hujskač.
Odgovori
+6
7 1
ho?emVšolo
20. 07. 2026 15.32
Na zadnji tekmi je dopustil preveč grobosti. Moje mnenje!
Odgovori
+1
5 4
kunccix
20. 07. 2026 15.48
Mnenje, ki ne šteje. Njegova naloga je, da ni viden, da deli pravico in se ne vpleta v zmagovalca. Naj boljši zmaga in sodnik postane postranska oseba. Bravo g. Vinčić
Odgovori
+7
8 1
kinimod
20. 07. 2026 15.28
Fajonova pa je z motorjem zbežala v Podsaharsko Afriko
Odgovori
-1
9 10
Slavko BabIč
20. 07. 2026 15.19
Bravo Slavko! Včeraj je odsodil suvereno, glede na vse blefiranje Argentincev in njihove prekrške in umazano igro!
Odgovori
+26
28 2
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