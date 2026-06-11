Slovenski 'trio' bo nogometno pravico delil brazilskim zvezdnikom

Svetovna nogometna zveza, ki je za letošnje FIFA svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi izbrala 52 glavnih sodnikov, 87 pomočnikov in 30 video sodnikov (VAR) iz 50 držav in šestih konfederacij je sporočila, da bo srečanje v skupini C med Marokom in Brazilijo upravljal glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
Dvoboj blizu Manhattna na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju (kapaciteta 78.576 gledalcev), kjer bo 19. julija finalna tekma se bo med turnirjem uradno imenoval "stadion New York/New Jersey" se bo pričel ob polnoči iz sobote na nedeljo po slovenskem času, z našimi sodniki pa bo še četrti sodnik Sandro Scharer iz Švice..
Spomnimo, da je po decembru 2022 in SP v Katarju to drugi največji nogometni turnir za svetu za Vinčića, Klančnika in Kovačiča.
Na FWC22 v Katarju so Slovenci sodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja Argentina- Savdska Arabija ter Anglija- Wales, Slavko Vinčić, kot poroča uradna spletna stran NZS, deloval še kot četrti sodnik v francoski sodniški ekipi na tekmi osmine finala Brazilija- Južna Koreja. Po SP 2018 in 2022 bo mundial v Severni Ameriki še tretji zaporedni največji reprezentančni turnir na svetu na katerem so udeleženi slovenski delivci pravice.
Sodniška baza tekom FWC26 je v Miamiju na Floridi, kjer so sodniki na destdnevnih pripravah od 31. maja, centralizirana video operacijska soba (VOR) in video sodniki pa bodo tekom mundiala v Dallasu. Tekme bodo potekale v 16 mestih od tega 11 ameriških (Boston, Los Angeles, San Francisco, Seatlle, Dallas, Houston, New York/Jersey, Philadelphija, Kansas City in Miami) na treh prizoriščih v Mehiki (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) in dveh prizorščih v Kanadi (Vancouver, Toronto).
VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem, ki pomaga glavnemu sodniku na igrišču pri sprejemanju ključnih odločitev. Sistem uporablja ekipo video sodnikov, ki si ogledujejo posnetke tekme iz različnih zornih kotov in prek komunikacijske povezave obveščajo glavnega sodnika o morebitnih jasnih napakah pri štirih glavnih dogodkih: priznavanju zadetkov, dosojanju kazenskih strelov, neposrednih rdečih kartonih in napačni identifikaciji igralcev.
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 s sedežem v Zürichu v Švici. FIFA je odgovorna za organizacijo največjih mednarodnih nogometnih turnirjev, vključno s svetovnim prvenstvom, ki ga pripravlja vsaka štiri leta, ter skrbi za razvoj nogometa po vsem svetu in določanje pravil igre.
V nogometnem svetu so konfederacije regionalne organizacije, ki delujejo pod okriljem FIFA in združujejo nacionalne nogometne zveze z določenih geografskih območij. Obstaja šest glavnih kontinentalnih konfederacij: UEFA (Evropa), CONMEBOL (Južna Amerika), CONCACAF (Severna in Srednja Amerika ter Karibi), CAF (Afrika), AFC (Azija) in OFC (Oceanija). Vsaka od teh konfederacij organizira svoja tekmovanja, kot so kontinentalna prvenstva, in skrbi za razvoj nogometa v svoji regiji.
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