Slovenski 'trio' bo nogometno pravico delil brazilskim zvezdnikom

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Svetovna nogometna zveza, ki je za letošnje FIFA svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi izbrala 52 glavnih sodnikov, 87 pomočnikov in 30 video sodnikov (VAR) iz 50 držav in šestih konfederacij je sporočila, da bo srečanje v skupini C med Marokom in Brazilijo upravljal glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Slavko Vinčić FOTO: Profimedia

Dvoboj blizu Manhattna na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju (kapaciteta 78.576 gledalcev), kjer bo 19. julija finalna tekma se bo med turnirjem uradno imenoval "stadion New York/New Jersey" se bo pričel ob polnoči iz sobote na nedeljo po slovenskem času, z našimi sodniki pa bo še četrti sodnik Sandro Scharer iz Švice..

Spomnimo, da je po decembru 2022 in SP v Katarju to drugi največji nogometni turnir za svetu za Vinčića, Klančnika in Kovačiča.

Glavni sodnik bo prejel približno 80.000 evrov. To je skoraj dvakrat več, kot so zaslužili na SP v Braziliji leta 2014, in občutno več od 50.000 evrov, kolikor je znašalo nadomestilo v Katarju 2022.

Na FWC22 v Katarju so Slovenci sodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja Argentina- Savdska Arabija ter Anglija- Wales, Slavko Vinčić, kot poroča uradna spletna stran NZS, deloval še kot četrti sodnik v francoski sodniški ekipi na tekmi osmine finala Brazilija- Južna Koreja. Po SP 2018 in 2022 bo mundial v Severni Ameriki še tretji zaporedni največji reprezentančni turnir na svetu na katerem so udeleženi slovenski delivci pravice.

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Sodniška baza tekom FWC26 je v Miamiju na Floridi, kjer so sodniki na destdnevnih pripravah od 31. maja, centralizirana video operacijska soba (VOR) in video sodniki pa bodo tekom mundiala v Dallasu. Tekme bodo potekale v 16 mestih od tega 11 ameriških (Boston, Los Angeles, San Francisco, Seatlle, Dallas, Houston, New York/Jersey, Philadelphija, Kansas City in Miami) na treh prizoriščih v Mehiki (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) in dveh prizorščih v Kanadi (Vancouver, Toronto).