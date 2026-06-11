Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Slovenski 'trio' bo nogometno pravico delil brazilskim zvezdnikom

New York, 11. 06. 2026 09.12 pred 14 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Slavko Vinčić

V Severni Ameriki se pričenja 23 svetovno prvenstvo v nogometu, kjer bo tretji igralni dan na sedmi tekmi mundiala prvič na delu tudi slovenska sodniška zasedba. Srečanje v skupini C med Marokom in Brazilijo bo "upravljal" glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Po pisanju nekaterih svetovnih medijev bo vsak glavni sodnik za nastop na turnirju prejel približno 80.000 evrov. To je skoraj dvakrat več, kot so sodniki zaslužili na SP v Braziliji leta 2014, in občutno več od približno 50.000 evrov, kolikor je znašalo nadomestilo na mundialu v Katarju pred štirimi leti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovna nogometna zveza, ki je za letošnje FIFA svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi izbrala 52 glavnih sodnikov, 87 pomočnikov in 30 video sodnikov (VAR) iz 50 držav in šestih konfederacij je sporočila, da bo srečanje v skupini C med Marokom in Brazilijo upravljal glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Slavko Vinčić
Slavko Vinčić
FOTO: Profimedia

Dvoboj blizu Manhattna na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju (kapaciteta 78.576 gledalcev), kjer bo 19. julija finalna tekma se bo med turnirjem uradno imenoval "stadion New York/New Jersey" se bo pričel ob polnoči iz sobote na nedeljo po slovenskem času, z našimi sodniki pa bo še četrti sodnik Sandro Scharer iz Švice..

Preberi še Kalvarija najboljšega afriškega sodnika z nesrečnim koncem: 'Trump je mojo državo imenoval smetišče'

Spomnimo, da je po decembru 2022 in SP v Katarju to drugi največji nogometni turnir za svetu za Vinčića, Klančnika in Kovačiča. 

Glavni sodnik bo prejel približno 80.000 evrov. To je skoraj dvakrat več, kot so zaslužili na SP v Braziliji leta 2014, in občutno več od 50.000 evrov, kolikor je znašalo nadomestilo v Katarju 2022.

Na FWC22 v Katarju so Slovenci sodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja Argentina- Savdska Arabija ter Anglija- Wales, Slavko Vinčić, kot poroča uradna spletna stran NZS, deloval še kot četrti sodnik v francoski sodniški ekipi na tekmi osmine finala Brazilija- Južna Koreja. Po SP 2018 in 2022 bo mundial v Severni Ameriki še tretji zaporedni največji reprezentančni turnir na svetu na katerem so udeleženi slovenski delivci pravice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodniška baza tekom FWC26 je v Miamiju na Floridi, kjer so sodniki na destdnevnih pripravah od 31. maja, centralizirana video operacijska soba (VOR) in video sodniki pa bodo tekom mundiala v Dallasu. Tekme bodo potekale v 16 mestih od tega 11 ameriških (Boston, Los Angeles, San Francisco, Seatlle, Dallas, Houston, New York/Jersey, Philadelphija, Kansas City in Miami) na treh prizoriščih v Mehiki (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) in dveh prizorščih v Kanadi (Vancouver, Toronto).

Razlagalnik

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem, ki pomaga glavnemu sodniku na igrišču pri sprejemanju ključnih odločitev. Sistem uporablja ekipo video sodnikov, ki si ogledujejo posnetke tekme iz različnih zornih kotov in prek komunikacijske povezave obveščajo glavnega sodnika o morebitnih jasnih napakah pri štirih glavnih dogodkih: priznavanju zadetkov, dosojanju kazenskih strelov, neposrednih rdečih kartonih in napačni identifikaciji igralcev.

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 s sedežem v Zürichu v Švici. FIFA je odgovorna za organizacijo največjih mednarodnih nogometnih turnirjev, vključno s svetovnim prvenstvom, ki ga pripravlja vsaka štiri leta, ter skrbi za razvoj nogometa po vsem svetu in določanje pravil igre.

V nogometnem svetu so konfederacije regionalne organizacije, ki delujejo pod okriljem FIFA in združujejo nacionalne nogometne zveze z določenih geografskih območij. Obstaja šest glavnih kontinentalnih konfederacij: UEFA (Evropa), CONMEBOL (Južna Amerika), CONCACAF (Severna in Srednja Amerika ter Karibi), CAF (Afrika), AFC (Azija) in OFC (Oceanija). Vsaka od teh konfederacij organizira svoja tekmovanja, kot so kontinentalna prvenstva, in skrbi za razvoj nogometa v svoji regiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp vinčić
24ur.com Skomina: Enajstmetrovka? Sodnik se je odločil pravilno
24ur.com V Katar tudi slovenska trojica sodnikov na čelu s Slavkom Vinčićem
24ur.com Rekordnih šest sodnic bo delilo pravico na svetovnem prvenstvu
24ur.com Slovenija na SP tudi s predstavnikoma med sodniki
24ur.com Novo priznanje slovenski sodniški organizaciji: Šajn kontrolor sojenja v finalu Lige narodov
24ur.com Vinčić s pomočnikoma na klubskem SP
24ur.com Ko je tekma prevelika tudi za glavnega sodnika ...
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
11. 06. 2026 10.02
"Slovenski 'trio' bo nogometno pravico delil brazilskim zvezdnikom" , ali jim je Trump sploh dal vize ??? vse kar se dogaja na SP je odvisno od Politične volje organov ZDA in Trumpa.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763