Španci so slavje izkoristili tudi za norčevanje iz Ronalda

Nepregledna množica histeričnih navijačev, na odru njihovi čislani heroji in alkohol "v potokih". Vse skupaj velikokrat poskrbi za odlično slavje in tudi marsikateri ne tako premišljen dogodek. Eden od teh je bil tudi napev na račun Cristiana Ronalda. "Včasih so mu pravili Ronaldo, a je on dejansko osvojil svetovno prvenstvo. Je vezist naše reprezentance, prvak Konferenčne lige, naš zlati kanarček in svetovni prvak Yeremy Pino," tako se je glasila pesem, ki jo je španska ekipa namenila vezistu Crystal Palaca Pinu.

V njej so se spotaknili tudi ob nešteto spodrsljajev 41-letnega portugalskega zvezdnika na svetovnem odru. Pina so v soseski včasih klicali "Cristiano Ronaldo", a za razliko od svojega otroškega idola se lahko 23-letnik ponaša z naslovom svetovnega prvaka.