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SP 2026

Španci so slavje izkoristili tudi za norčevanje iz Ronalda

Madrid, 21. 07. 2026 16.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Proslava španske reprezentance v Madridu

Španski heroji so po povratku v domovino skupaj z navdušenimi navijači rajali dolgo v noč. V Madridu se je zbralo na tisoče nogometnih navdušencev, ki so svojim ljubljencem pričarali odlično vzdušje in jim na najboljši možen način čestitali ob velikem uspehu. Nogometaši furije pa so slavje izkoristili tudi za to, da so se ponorčevali na račun Cristiana Ronalda.

Yeremy Pino
Yeremy Pino
FOTO: Profimedia

Nepregledna množica histeričnih navijačev, na odru njihovi čislani heroji in alkohol "v potokih". Vse skupaj velikokrat poskrbi za odlično slavje in tudi marsikateri ne tako premišljen dogodek. Eden od teh je bil tudi napev na račun Cristiana Ronalda. "Včasih so mu pravili Ronaldo, a je on dejansko osvojil svetovno prvenstvo. Je vezist naše reprezentance, prvak Konferenčne lige, naš zlati kanarček in svetovni prvak Yeremy Pino," tako se je glasila pesem, ki jo je španska ekipa namenila vezistu Crystal Palaca Pinu.

V njej so se spotaknili tudi ob nešteto spodrsljajev 41-letnega portugalskega zvezdnika na svetovnem odru. Pina so v soseski včasih klicali "Cristiano Ronaldo", a za razliko od svojega otroškega idola se lahko 23-letnik ponaša z naslovom svetovnega prvaka.

'Dogodek leta: Paredes proti Gaviju'
'Dogodek leta: Paredes proti Gaviju'
FOTO: X

Dogodek leta: Gavi proti Paredesu

Po zadnjem sodnikovem žvižgu Slavka Vinčića v finalu je največ pozornosti požel fizični obračun Leandra Paredesa in Gavija. Argentinski vezist se je spravil na skoraj 10 let mlajšega španskega nasprotnika. Njuno vročekrvno srečanje je takoj preplavilo družabna omrežja, zaznamovalo pa je tudi špansko šampionsko avtobusno parado.

Lamine Yamal je v roke dobil karton, na katerem je pisalo: "Dogodek leta, sedmi del, Paredes proti Gaviju." Mladi superzvezdnik katalonske Barcelone je v šali takoj začel namigovati, naj dogodek prevzame kakšna organizacija mešanih borilnih veščin.

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