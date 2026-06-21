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Zgodba se razvija

Španija dominira proti Savdski Arabiji (3:0*)

Atlanta, 21. 06. 2026 18.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Španija - Savdska Arabija

Po spodrsljaju v prvem krogu, ko je Španija remizirala z Zelenortskimi otoki, si danes novega neuspeha ne sme privoščiti. Nasprotnik furije je Savdska Arabija, izid je trenutno 3:0 za Španijo.

Potem ko je Lamine Yamal na uvodni tekmi letošnjega mundiala vstopil s klopi, je danes prvič v karieri obračun svetovnega prvenstva začel od prve minute. V uvodu je bil najaktivnejši posameznik na terenu, po natanko desetih minutah pa prišel do zadetka. Z natančno nizko podajo na drugo vratnico se je izkazal Mikel Oyarzabal, tam pa je bil na pravem mestu 18-letnik in žogo potisnil v mrežo.

Španija - Savdska Arabija
Španija - Savdska Arabija
FOTO: AP

Asistent prvega gola se je v 21. minuti v statistiko vpisal še z zadetkom. Po manjši zmedi v savdskem kazenskem prostoru je Aymeric Laporte žogo lepo odložil Oyarzabalu, ki je povišal prednost rdečih.

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Svetovno prvenstvo, 2. krog, izid:

Španija - Savdska Arabija 3:0*

Yamal 10., Oyarzabal 21., 24.

nogomet svetovno prvenstvo španija savdska arabija

Od dela v tovarni do zadetkov na največjem odru

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