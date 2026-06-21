Španija dominira proti Savdski Arabiji (3:0*)

Potem ko je Lamine Yamal na uvodni tekmi letošnjega mundiala vstopil s klopi, je danes prvič v karieri obračun svetovnega prvenstva začel od prve minute. V uvodu je bil najaktivnejši posameznik na terenu, po natanko desetih minutah pa prišel do zadetka. Z natančno nizko podajo na drugo vratnico se je izkazal Mikel Oyarzabal, tam pa je bil na pravem mestu 18-letnik in žogo potisnil v mrežo.
Asistent prvega gola se je v 21. minuti v statistiko vpisal še z zadetkom. Po manjši zmedi v savdskem kazenskem prostoru je Aymeric Laporte žogo lepo odložil Oyarzabalu, ki je povišal prednost rdečih.
Svetovno prvenstvo, 2. krog, izid:
Španija - Savdska Arabija 3:0*
Yamal 10., Oyarzabal 21., 24.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.