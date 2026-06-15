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Zgodba se razvija

Španci na začetku tekme premalo konkretni 0:0*

Atlanta, 15. 06. 2026 17.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Španija - Zelenortski otoki

Skupino H sta v zelo prijetnem terminu odprli reprezentanci Španije in Zelenortskih otokov. Rdeča furija velja za eno glavnih favoritinj letošnjega mundiala, uvodno tekmo skupinskega dela pa bo na klopi začel njihov najboljši igralec Lamine Yamal. Pred afriško državico je izredno težka naloga. Trenutni izid je 0:0.

Na začetku tekme je posest žoge pripadla skoradja ekskluzivno Španiji, a varovanci Luisa de la Fuenteja si niso uspeli ustvariti niti ene resne priložnosti. Prvi strel na okvir vrat je rdeča furija vpisala v 15. minuti, ko je Pedri sprožil z roba kazenskega prostora. Vezist Barcelone je žogo slabo zadel in vratar Vozinha je okroglo usnje z lakoto ujel. Afričani so s strnjeno obrambo Španiji povzročali nemalo preglavic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelenortski otoki so eni od debitantov na svetovnem odru. Afriška državica, ki šteje dobrih pol milijona prebivalcev, na mundial vstopa kot ena najslabše kotiranih reprezentanc na svetu (67. mesto). Ekipa, ki jo vodi Bubista , bo proti aktualnim evropskim prvakom seveda ciljala na presenečenje, jasno pa je, da jih čaka skoraj misija nemogoče. Edina svetla točka zna biti odsotnost glavnega španskega zvezdnika Lamina Yamala.

18-letni krilni napadalec je poškodbo staknil na aprilski ligaški tekmi v dresu Barcelone. Današnje srečanje bo začel na klopi, tako kot njegov partner na levem krilu Nico Williams. V napadu bo desno začel Ferran Torres, levo pa Gavi, ki pa bo najverjetneje igral predvsem v vezni liniji, ki velja za eno najmočnejših orožij rdeče furije. Španci so edino zvezdico v svoji zgodovini osvojili leta 2010 na mundialu v Južni Afriki. Po uspešnem evropskem prvenstvu pred dvema letoma zdaj ciljajo na ponovitev uspeha izpred 16 let.

Lamine Yamal in Nico Williams
Lamine Yamal in Nico Williams
FOTO: Profimedia

Na drugi strani so Zelenortski otoki, ki ciljajo na prve točke med svetovno elito. Na levem krilu bodo upe polagali na Jovana Cabrala, ki že nekaj časa igra za portugalsko Brago. Večina otoške reprezentance igra na Portugalskem, kar je logično glede na skupno preteklost obeh držav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
skupina h španija zelenotrski otoki lamine yamal

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