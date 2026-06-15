Španci na začetku tekme premalo konkretni 0:0*

Na začetku tekme je posest žoge pripadla skoradja ekskluzivno Španiji, a varovanci Luisa de la Fuenteja si niso uspeli ustvariti niti ene resne priložnosti. Prvi strel na okvir vrat je rdeča furija vpisala v 15. minuti, ko je Pedri sprožil z roba kazenskega prostora. Vezist Barcelone je žogo slabo zadel in vratar Vozinha je okroglo usnje z lakoto ujel. Afričani so s strnjeno obrambo Španiji povzročali nemalo preglavic.

Zelenortski otoki so eni od debitantov na svetovnem odru. Afriška državica, ki šteje dobrih pol milijona prebivalcev, na mundial vstopa kot ena najslabše kotiranih reprezentanc na svetu (67. mesto). Ekipa, ki jo vodi Bubista , bo proti aktualnim evropskim prvakom seveda ciljala na presenečenje, jasno pa je, da jih čaka skoraj misija nemogoče. Edina svetla točka zna biti odsotnost glavnega španskega zvezdnika Lamina Yamala.

18-letni krilni napadalec je poškodbo staknil na aprilski ligaški tekmi v dresu Barcelone. Današnje srečanje bo začel na klopi, tako kot njegov partner na levem krilu Nico Williams. V napadu bo desno začel Ferran Torres, levo pa Gavi, ki pa bo najverjetneje igral predvsem v vezni liniji, ki velja za eno najmočnejših orožij rdeče furije. Španci so edino zvezdico v svoji zgodovini osvojili leta 2010 na mundialu v Južni Afriki. Po uspešnem evropskem prvenstvu pred dvema letoma zdaj ciljajo na ponovitev uspeha izpred 16 let.