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SP 2026

Španski heroji najbolj čislano trofejo vrnili na domača tla

Madrid, 20. 07. 2026 16.02 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Prihod španske reprezentance na madridsko letališče

Reprezentanca Španije je po zmagi v finalu svetovnega prvenstva naslov po 16 letih vrnila domov. Nogometaši rdeče furije so se že vrnili iz Združenih držav, kjer so navduševali s svojo ekipno in uigrano igro. S privatnega letala je z najbolj zaželeno nogometno trofejo stopil kapetan svetovnih prvakov Rodri.

Španci so na madridskem letališču pristali okoli druge ure popoldne, ko so opravili dolgo, a zagotovo nadvse prijetno potovanje. V New Jerseyju so popolnoma nadigrali Argentino in uprizorili eno najbolj dominantnih predstav v zgodovini finalnih obračunov svetovnih prvenstev. Rodri je tako v zrak še drugič v španski zgodovini dvignil najpomembnejšo trofejo v nogometnem svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In prav kapetan zmagovalne reprezentance, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekmovanja, je kot prvi izstopil iz zasebnega letala, ki je narodne heroje pripeljal nazaj v domovino. Na ulicah prestolnice, ki je veliko zmago proslavljala dolgo v noč, jih čaka množica navdušenih navijačev, ki jim bo priredila parado, vredno svetovnih prvakov. Zagotovo bo ta znova postregla z nešteto prizori, ki bodo preplavili družbena omrežja in o katerih bodo nogometni navdušenci govorili še dolgo.

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