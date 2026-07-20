Španski heroji najbolj čislano trofejo vrnili na domača tla

Španci so na madridskem letališču pristali okoli druge ure popoldne, ko so opravili dolgo, a zagotovo nadvse prijetno potovanje. V New Jerseyju so popolnoma nadigrali Argentino in uprizorili eno najbolj dominantnih predstav v zgodovini finalnih obračunov svetovnih prvenstev. Rodri je tako v zrak še drugič v španski zgodovini dvignil najpomembnejšo trofejo v nogometnem svetu.

In prav kapetan zmagovalne reprezentance, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekmovanja, je kot prvi izstopil iz zasebnega letala, ki je narodne heroje pripeljal nazaj v domovino. Na ulicah prestolnice, ki je veliko zmago proslavljala dolgo v noč, jih čaka množica navdušenih navijačev, ki jim bo priredila parado, vredno svetovnih prvakov. Zagotovo bo ta znova postregla z nešteto prizori, ki bodo preplavili družbena omrežja in o katerih bodo nogometni navdušenci govorili še dolgo.