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SP 2026

Resne težave za Španijo: napadalca poškodovana

New York, 27. 06. 2026 18.18 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Pedro Porro, Lamine Yamal, Nico Williams in Yeremy Pino

Španija je po zmagi nad Urugvajem z 1:0 skupinski del sklenila na prvem mestu, slavje pa je bilo nekoliko grenko, saj sta Nico Williams in Yeremy Pino omenjeno tekmo končala poškodovana.

Nico Williams in Yeremy Pino imata na mundialu status rezervistov, kljub temu pa sta v skupinskem delu tekmovanja nabrala lepo število minut. Williams je v igro vstopil na vseh treh obračunih, Pino pa je zaigral na zadnjih dveh tekmah furije.

Nico Williams
Nico Williams
FOTO: AP

V noči na soboto sta ob zmagi z 1:0 proti Urugvaju oba na zelenico prišla v drugem polčasu in tekmo sklenila poškodovana. Williams je po tekmi odšepal iz garderobe in naj bi imel poškodovano mišico desne noge, veliko slabše pa jo je odnesel Pino, ki si je po prvih informacijah zlomil ključnico in že zaključil s svetovnim prvenstvom.

Yeremy Pino
Yeremy Pino
FOTO: AP

"Če bomo morali igrati brez krilnih napadalcev, pač bomo, ampak naš način se ne bo bistveno spremenil," je po tekmi proti Urugvaju povedal španski selektor Luis de la Fuente, ki s svojimi varovanci na nasprotnika v prvem krogu izločilnih bojev še čaka.

Povsem verjetno je, da nesrečna Španca na mundialu ne bosta več zaigrala, za furijo pa je veliko bolj zaskrbljujoče dejstvo, da nobenega od omenjenih ne more nadomestiti s kakšnim drugim nogometašem. Pravila Fife namreč določajo, da se lahko spisek vpoklicanih igralcev spreminja le do dneva pred prvo tekmo na tekmovanju.

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