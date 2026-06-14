Prva priložnost pripadla Nizozemcem, zaenkrat brez zadetkov 0:0*

Prva priložnost na tekmi je pripadla Nizozemski. Napadalec v oranžnem Donyell Malen si je z izredno fizičnim pristopom priboril dovolj prostora za strel, ki je bil močan. Na drugi strani se je izkazal japonski vratar Zion Suzuki , ki je z dobro obrambo poskrbel, da je izid ostal nespremenjen. Za Japonce je bil prvi nevaren Daizen Maeda , ki pa ni uspel resno ogroziti vrat Bart Verbruggen .

Nizozemska je na prejšnjem mundialu odigrala izredno kultno tekmo, polno drame, proti Argentini, ki so jo na koncu izgubili po izvajanju najstrožjih kazni. Tulipani so najverjetneje največja nogometna država, ki v svojih vitrinah še nima naslova svetovnih prvakov. Kar trikrat so se prebili do finala (1974, 1978 in 2010), a jim prav nikdar ni uspelo priti do čislanega naziva.

Letos ne spadajo v ožji krog favoritov, kljub temu pa se ponašajo z veliko kakovosti. Največ bo odvisno od kapetana Virgila van Dijka, ki bo nosil breme nizozemske obrambe. "Ne samo znotraj nizozemske reprezentance – mislim, da je zame povsem normalno, da imam tak občutek, saj sem že vrsto let kapetan in to tudi v svojem klubu. Zame je to nekaj povsem običajnega. Pred tekmo in po tekmi je vse – na koncu – osredotočeno na to, da kot ekipa odigramo po svojih najboljših močeh in pokažemo najboljše predstave. In upajmo, da zmagamo. To je zame nekaj zelo običajnega, a občutek je dober," je o svojih nalogah povedal van Dijk.