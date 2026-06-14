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Zgodba se razvija

Prva priložnost pripadla Nizozemcem, zaenkrat brez zadetkov 0:0*

Dallas, 14. 06. 2026 21.56 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Luka Marinšek
Nizozemska - Japonska

Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska. Dve reprezentanci, ki veljata za favoritinji skupine, sta se pomerili že na mundialu leta 2010. Takrat je bila v Južni Afriki boljša Nizozemska, ki v zadnjih letih ne navdušuje s predstavami na velikih tekmovanjih. Japonci bodo imeli proti tulipanom svojo računico. Trenutni izid je 0:0.

Prva priložnost na tekmi je pripadla Nizozemski. Napadalec v oranžnem Donyell Malen si je z izredno fizičnim pristopom priboril dovolj prostora za strel, ki je bil močan. Na drugi strani se je izkazal japonski vratar Zion Suzuki, ki je z dobro obrambo poskrbel, da je izid ostal nespremenjen. Za Japonce je bil prvi nevaren Daizen Maeda, ki pa ni uspel resno ogroziti vrat Bart Verbruggen.

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
FOTO: AP

Nizozemska je na prejšnjem mundialu odigrala izredno kultno tekmo, polno drame, proti Argentini, ki so jo na koncu izgubili po izvajanju najstrožjih kazni. Tulipani so najverjetneje največja nogometna država, ki v svojih vitrinah še nima naslova svetovnih prvakov. Kar trikrat so se prebili do finala (1974, 1978 in 2010), a jim prav nikdar ni uspelo priti do čislanega naziva.

Letos ne spadajo v ožji krog favoritov, kljub temu pa se ponašajo z veliko kakovosti. Največ bo odvisno od kapetana Virgila van Dijka, ki bo nosil breme nizozemske obrambe. "Ne samo znotraj nizozemske reprezentance – mislim, da je zame povsem normalno, da imam tak občutek, saj sem že vrsto let kapetan in to tudi v svojem klubu. Zame je to nekaj povsem običajnega. Pred tekmo in po tekmi je vse – na koncu – osredotočeno na to, da kot ekipa odigramo po svojih najboljših močeh in pokažemo najboljše predstave. In upajmo, da zmagamo. To je zame nekaj zelo običajnega, a občutek je dober," je o svojih nalogah povedal van Dijk.

Takefusa Kubo
Takefusa Kubo
FOTO: Profimedia

Nizozemska zagotovo velja za favoritinjo, a tudi Japonci bodo seveda imeli svojo računico na srečanju. Izbrana vrsta, ki jo vodi Hajime Morijasu, se ponaša z nemalo posamezniki, ki nasprotnikom predstavljajo veliko nevarnost. V napadu je vedno neugodni Takefosa Kubo, ki že nekaj let navdušuje pri Real Sociedadu, eno glavnih orožij Japonske za novo presenečenje na svetovnem odru. Tulipane vodi nekdanji legendarni branilec Ronald Koeman.

Ronald Koeman
Ronald Koeman
FOTO: Profimedia
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Atlet012
14. 06. 2026 21.15
Bo kar napeto, upam na goladijado
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