Nemčija povedla s krasnim zadetkom 1:0*

Nemčija je zelo hitro upravičila vlogo favoritinje. Odpor Curacaoa je trajal vsega šest minut. Potem pa je po lepi akciji s Florianom Wirtzom krasen zadetek dosegel Felix Nmecha, ki je s plasiranim strelom premagal nemočnega Eloyja Rooma.
Curaçao je ena od štirih reprezentanc, ki bo letos prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. Nekdanja nizozemska kolonija bo doživela pravi ognjeni krst, prvo oviro jim bo namreč predstavljala reprezentanca Nemčije, ki jo seveda na vsakem mundialu zanima zgolj zmaga. Karibsko državo, ki uradno še vedno spada pod ozemlje Nizozemske, bo vodil izkušeni Dick Advocaat. Zimzeleni 78-letnik bo najstarejši strateg na letošnjem mundialu. Advocaat že ima izkušnje s svetovnega odra. Leta 1994 je na svetovnem prvenstvu v ZDA vodil Nizozemsko.
Kljub relativni nogometni eksotiki ima Curacao v svojih vrstah nekaj igralcev, ki so pečat pustili v najmočnejših evropskih ligah. Prvi vratar Eloy Room je tekom svoje kariere branil tudi barve nizozemskega velikana PSV-ja. V napadu bo bržkone začel Jurgen Locadia, ki se je preizkusil tudi na Otoku, kjer je oblekel dres Brightona. Družbo mu bo delal Tahith Chong, ki je pred nekaj leti veljal za enega bolj nadobudnih igralcev mladinske šole Manchester Uniteda, za člansko ekipo rdečih vragov je zbral 16 nastopov. Trenutno igra za Sheffield United.
Jasno je, da Nemčija enostavno mora premagati nogometnega palčka. Elf se na mundial odpravlja z nekoliko prevetreno postavo pod taktirko mladega Juliana Nagelsmanna, ki se zaveda pričakovanj svojih rojakov: "Na tekmovanje se podajamo kot izzivalci, ne kot glavni favoriti, a cilj ostaja enak: osvojiti naslov. Morda nam bo nekoliko manj pritiska dobro služilo. Najpomembnejša stvar v nogometu je zaupanje, verjamem v svoje varovance. Vem, česa so sposobni."
Nekoliko presenetljivo se je pred mundialom v igralski kader vrnil za reprezentanco že odpisani Manuel Neuer. Zimzeleni 40-letnik je edini trenutni reprezentant, ki je bil del šampionske zasedbe iz leta 2014. Izkušnje, ki jih prinese svoji ekipi, so neprecenljive, tega se zaveda tudi mladi Aleksandar Pavlović, ki bo debitiral na svetovnem odru: "Vedno mi daje veliko nasvetov. Igranje z njim mi veliko pomeni. Hvaležen sem za vse izkušnje, ki mi jih preda."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.