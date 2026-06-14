Nemčija povedla s krasnim zadetkom 1:0*

Nemčija je zelo hitro upravičila vlogo favoritinje. Odpor Curacaoa je trajal vsega šest minut. Potem pa je po lepi akciji s Florianom Wirtzom krasen zadetek dosegel Felix Nmecha , ki je s plasiranim strelom premagal nemočnega Eloyja Rooma .

Curaçao je ena od štirih reprezentanc, ki bo letos prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. Nekdanja nizozemska kolonija bo doživela pravi ognjeni krst, prvo oviro jim bo namreč predstavljala reprezentanca Nemčije, ki jo seveda na vsakem mundialu zanima zgolj zmaga. Karibsko državo, ki uradno še vedno spada pod ozemlje Nizozemske, bo vodil izkušeni Dick Advocaat. Zimzeleni 78-letnik bo najstarejši strateg na letošnjem mundialu. Advocaat že ima izkušnje s svetovnega odra. Leta 1994 je na svetovnem prvenstvu v ZDA vodil Nizozemsko.

Kljub relativni nogometni eksotiki ima Curacao v svojih vrstah nekaj igralcev, ki so pečat pustili v najmočnejših evropskih ligah. Prvi vratar Eloy Room je tekom svoje kariere branil tudi barve nizozemskega velikana PSV-ja. V napadu bo bržkone začel Jurgen Locadia, ki se je preizkusil tudi na Otoku, kjer je oblekel dres Brightona. Družbo mu bo delal Tahith Chong, ki je pred nekaj leti veljal za enega bolj nadobudnih igralcev mladinske šole Manchester Uniteda, za člansko ekipo rdečih vragov je zbral 16 nastopov. Trenutno igra za Sheffield United.