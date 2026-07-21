Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Športni novinarji Messija izbrali za najboljšega nogometaša SP

Lozana, 21. 07. 2026 13.38 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
R.S. STA
Lionel Messi je na obračunu z Egiptom zabil izenačujoči gol za 2:2.

Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Yamal na petem mestu.

Argentinski virtuoz Lionel Messi se je na vrh lestvice zavihtel s 1179 točkami, Kylian Mbappe jih je zbral 717, Jude Bellingham pa 470. Devetintridesetletni Messi je na svetovno prvenstvo prispel kot eden od treh igralcev, ki so z nastopom na šestem mundialu spisali zgodovino. Čeprav je bil od drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka oddaljen le zmago, je na poti do finala svet še enkrat več očaral s svojimi sposobnostmi, so zapisali pri AIPS.

Lionel Messi je bil s strani športnih novinarjev izbran za najboljšega nogometaša SP-ja.
Lionel Messi je bil s strani športnih novinarjev izbran za najboljšega nogometaša SP-ja.
FOTO: AP

Messi je prvenstvo končal kot igralec z drugim največjim številom golov v zgodovini svetovnih prvenstev – ima jih 21, Mbappe pa 22. Prav tako v rokah drži rekord za največ podaj na prvenstvih (12).

Mbappe je medtem s Francijo igral v tretjem zaporednem polfinalu svetovnega prvenstva. Na letošnjem je dosegel deset golov in s skupno 22 podrl strelski rekord svetovnih prvenstev ter postal prvi igralec, ki je dvakrat osvojil nagrado za najboljšega strelca turnirja. S tem je po navedbah AIPS utrdil svoje mesto med najboljšimi napadalci v zgodovini.

Kylian Mbappe je zasedel drugo mesto.
Kylian Mbappe je zasedel drugo mesto.
FOTO: AP

Bellingham medtem po mnenju ankete AIPS velja za enega najboljših vezistov na svetu. Junak angleške reprezentance je dosegel sedem golov, največ med vezisti, in svojo državo popeljal do tretjega mesta. Z dvema goloma proti Mehiki v osmini finala in proti Norveški v četrtfinalu je postal prvi nogometaš po Argentincu Diegu Maradoni leta 1986, ki je dosegel po dva gola v zaporednih izločilnih tekmah.

Jude Bellingham
Jude Bellingham
FOTO: AP

Športni novinarji so pri glasovanju izbirali tri najboljše, točkovali so jih s po pet, tri oziroma eno točko. Do desetega mesta so se zvrstili še Erling Haaland (Norveška), Lamine Yamal (Španija), Rodri (Španija), Vozinha (Zelenortski otoki), Harry Kane (Anglija), Mikel Oyarzabal (Španija) in Michael Olise (Francija).

lionel messi sp 2026 nogomet športni novinarji

Svetovne prvake v Madridu pričakala skoraj dvomilijonska množica

24ur.com Messi osmič najboljši na svetu po izboru Fife
24ur.com VIDEO: Fifa izbrala: Ronaldo je 'The Best', Portugalec domov odnesel še eno nagrado za nepozabno leto
24ur.com Messi znova najboljši na svetu, nagrada za najlepši gol v roke Oleksyju
24ur.com Yamal izbran za najboljšega igralca letošnje sezone španskega prvenstva
24ur.com Objokani novinar je v zadrego spravil Messija, ki se je odzval v svojem slogu
24ur.com Messi najbolj len nogometaš na svetu? Na seznamu tudi Ronaldo in Mbappe
24ur.com Fifa razkrila finaliste za nogometaša leta: Mbappe, Messi in Haaland
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
21. 07. 2026 13.51
MVP sm reku
Odgovori
+1
1 0
paulista
21. 07. 2026 13.42
U lepa prednost glede na število glasov , torej si Rodri s tisto zlato žogo lahko r.ito obriše
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Svetu je pokazala, da je mogoče biti premierka in mama hkrati
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
zadovoljna
Portal
Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
vizita
Portal
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
cekin
Portal
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Poročila se je z Grkom in ostala brez besed: 'Nisem mogla verjeti, da je to normalno'
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
okusno
Portal
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820