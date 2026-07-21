Športni novinarji Messija izbrali za najboljšega nogometaša SP

Argentinski virtuoz Lionel Messi se je na vrh lestvice zavihtel s 1179 točkami, Kylian Mbappe jih je zbral 717, Jude Bellingham pa 470. Devetintridesetletni Messi je na svetovno prvenstvo prispel kot eden od treh igralcev, ki so z nastopom na šestem mundialu spisali zgodovino. Čeprav je bil od drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka oddaljen le zmago, je na poti do finala svet še enkrat več očaral s svojimi sposobnostmi, so zapisali pri AIPS.

Messi je prvenstvo končal kot igralec z drugim največjim številom golov v zgodovini svetovnih prvenstev – ima jih 21, Mbappe pa 22. Prav tako v rokah drži rekord za največ podaj na prvenstvih (12).

Mbappe je medtem s Francijo igral v tretjem zaporednem polfinalu svetovnega prvenstva. Na letošnjem je dosegel deset golov in s skupno 22 podrl strelski rekord svetovnih prvenstev ter postal prvi igralec, ki je dvakrat osvojil nagrado za najboljšega strelca turnirja. S tem je po navedbah AIPS utrdil svoje mesto med najboljšimi napadalci v zgodovini.