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'Sprejeli smo odločitev, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, da lahko igram'

New York, 07. 07. 2026 07.42 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
FOTOGALERIJA: osmina finala Sp 2026: ZDA - Belgija

Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je na mundialu izpadla proti Belgiji (1:4), se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza Fifa na poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa skrajšala njegovo kazen. Kot je dejal, razume razburjenje zaradi odločitve. Balogun je bil izključen na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini.

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"Seveda postane zadeva sporna, ko se odločitev spremeni," je dejal Folarin Balogun po izpadu ene od gostiteljic svetovnega prvenstva v osmini finala proti Belgiji z 1:4.

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"Sprejeli smo odločitev sodnikov, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, ko so nam sporočili, da lahko igram," je dodal in o odločitvi, ki je sprožila plaz ogorčenja po vsem svetu nad predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom, prvič spregovoril.

Folarin Balogun
Folarin Balogun
FOTO: Profimedia

Balogun je bil izključen na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini.

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Rdeč karton je pomenil tudi samodejno prepoved igranja na eni tekmi, vendar je Fifa to kazen - v potezi brez primere - začasno razveljavila, da je lahko nastopil že v osmini finala proti Belgiji. Fifa je belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila.

ZDA proti Belgiji niso imele nobene možnosti.
ZDA proti Belgiji niso imele nobene možnosti.
FOTO: AP

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom, piše nemška tiskovna agencija dpa.

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Še posebej, ko se je Donald Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. "Zahteval sem pregled posnetka, ker se mi ni zdelo, da je šlo za prekršek," je izjavil Trump in dodal, da bi kazen pustila "velik madež" na turnirju.

Razlagalnik

Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Pred tem je dolgo časa deloval v okviru Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je bil med drugim generalni sekretar. Kot predsednik Fife je odgovoren za vodenje krovne svetovne nogometne organizacije, ki organizira svetovna prvenstva in postavlja pravila, ki urejajo nogomet na globalni ravni.

Rdeči karton je v nogometu najstrožja disciplinska sankcija, ki jo sodnik izreče igralcu zaradi resne kršitve pravil, kot so nasilno vedenje, namerna igra z roko za preprečitev zadetka ali grob prekršek. Ko igralec prejme rdeči karton, mora nemudoma zapustiti igrišče, njegova ekipa pa mora do konca tekme igrati z igralcem manj. Poleg izključitve s tekme rdeči karton praviloma prinaša tudi avtomatsko prepoved igranja na naslednji uradni tekmi, razen če disciplinska komisija odloči drugače.

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Njena glavna naloga je organizacija največjih nogometnih dogodkov, predvsem svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka vsaka štiri leta. Poleg tega Fifa skrbi za razvoj nogometa po svetu, določa pravila igre (v sodelovanju z mednarodnim odborom IFAB) ter nadzoruje mednarodne prestope igralcev in integriteto tekmovanj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet zda mundial sp balogun

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Prizemljen
07. 07. 2026 08.52
Prav je tako,da je ZDA izgubila…cestitke Belgijcem….
Odgovori
0 0
nani19991
07. 07. 2026 08.49
ZDAJ PA LAHKO MISLIS DOMA NA KAVCU IN GLEDAS SVETOVNO PRVENTSTVO PREKO TVJA
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