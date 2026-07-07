'Sprejeli smo odločitev, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, da lahko igram'

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"Seveda postane zadeva sporna, ko se odločitev spremeni," je dejal Folarin Balogun po izpadu ene od gostiteljic svetovnega prvenstva v osmini finala proti Belgiji z 1:4.

"Sprejeli smo odločitev sodnikov, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, ko so nam sporočili, da lahko igram," je dodal in o odločitvi, ki je sprožila plaz ogorčenja po vsem svetu nad predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom, prvič spregovoril.

Folarin Balogun FOTO: Profimedia

Balogun je bil izključen na tekmi šestnajstine finala proti Bosni in Hercegovini.

Rdeč karton je pomenil tudi samodejno prepoved igranja na eni tekmi, vendar je Fifa to kazen - v potezi brez primere - začasno razveljavila, da je lahko nastopil že v osmini finala proti Belgiji. Fifa je belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila.

ZDA proti Belgiji niso imele nobene možnosti. FOTO: AP

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom, piše nemška tiskovna agencija dpa.

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Še posebej, ko se je Donald Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. "Zahteval sem pregled posnetka, ker se mi ni zdelo, da je šlo za prekršek," je izjavil Trump in dodal, da bi kazen pustila "velik madež" na turnirju.