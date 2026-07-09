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SP 2026

Ali bo tesno prijateljstvo med Mbappejem in Hakimijem ogrozil Argentinec?

Boston, 09. 07. 2026 10.28 pred 1 uro 3 min branja 12

Avtor:
H.B.
Kylian Mbappe

Nogometno svetovno prvenstvo vstopa v fazo četrtfinala. Favoriti za naslov prvakov iz Francije se bodo pomerili z afriškimi prvaki iz Maroka. Reprezentanci pa sta se že pomerili na svetovnem prvenstvu, v polfinalu leta 2022 je v Katarju zmagala reprezentanca Francije.

Francozi, ki so dvakratni svetovni prvaki in podprvaki iz leta 2022, so ena najuspešnejših ekip na mundialu. Na petih popolnih zmagah so dosegli kar 14 golov, medtem ko so prejeli le dva.

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Vendar pa naslednji izziv v njihovem boju za tretji svetovni naslov nikakor ne bo lahek. Francozi se bodo pomerili z Marokom, ki je v izločilnih bojih presenetil Nizozemsko in bo želel premagati še enega evropskega velikana.

"Danes nismo več presenečenje, in to je velik vir ponosa. Mislim, da je to šele začetek, in upam, da bomo takšno serijo nadaljevali še mnoga leta," je dejal maroški selektor Mohamed Ouahbi, ki je prevzel vodenje ekipe pred štirimi meseci.

Maročani želijo premagati še enega evropskega velikana.
Maročani želijo premagati še enega evropskega velikana.
FOTO: Profimedia

Maroška reprezentanca je presenetila že na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti v Katarju. Takrat so postali prva afriška država, ki se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Tam pa so izgubili proti Franciji, ki je v finalu klonila proti Argentini.

Maroko brez Saibarija, Olise mora biti previden

Maročani pa na tekmi ne bodo računali na napadalca Ismaela Saibarija, ki je dosegel gol v vseh treh tekmah skupinskega dela in zadel zmagoviti kazenski strel proti Nizozemcem. 25-letnik, eden izmed najbolj izstopajočih igralcev turnirja, je na zadnji tekmi že v začetku prvega polčasa zapustil igrišče zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice in se ni pravočasno opomogel za tekmo proti Franciji.

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Na tekmi pa bo moral biti previden Michael Olise, ki je eden ključnih igralcev francoske reprezentance. Mednarodna nogometna zveza FIFA mu namreč ni izničila rumenega kartona, ki ga je dobil na tekmi osmine finala proti Paragvaju. V primeru novega rumenega kartona bi moral izpustiti morebitni polfinale.

Michael Olise je eden ključnih igralcev.
Michael Olise je eden ključnih igralcev.
FOTO: AP

Reprezentanci pa sta povezani tudi zunaj nogometnih igrišč. Francoski kapetan Kylian Mbappe in maroški kapetan Achraf Hakimi sta tesna prijatelja, saj sta nekdanja soigralca v Paris Saint-Germainu.

Kar šest reprezentantov Maroka pa je bilo rojenih v Franciji. Med drugimi Issa Diop, Redouane Halhal in Ayyoub Bouaddi.

Tekmo bo sodil Argentinec

Na letošnjem prvenstvu pa je veliko govora o delu sodnikov. Francozi vztrajajo, da jih ne skrbi dejstvo, da bo tekmo četrtfinala sodil Argentinec. Na prvenstvu 2022 v Katarju je prav argentinska reprezentanca premagala Francoze. Obe reprezentanci pa upata na letošnjo zmago.

Prav zaradi tega kroži veliko vprašanj o primernosti izbire argentinskega sodnika Facunda Tella za tekmo z Marokom, pri čemer pozabljajo na dejstvo, da je torkovo tekmo osmine finala med Argentino in Egiptom sodil Francoz Francois Letexier. Tega so Egipčani obtožili favoriziranja Argentine.

Na tekmi med Argentino in Egiptom je sodil Francoz Francois Letexier.
Na tekmi med Argentino in Egiptom je sodil Francoz Francois Letexier.
FOTO: Profimedia

Pot do četrtfinala

Francija je z odličnim izidom devetih točk osvojila prvo mesto v skupini I, potem ko je premagala Norveško, Senegal in Irak. V izločilnih bojih pa so s 3:0 premagali Švedsko in paragvajsko reprezentanco z 1:0.

Maroko je zasedel drugo mesto v skupini C s sedmimi točkami, saj je zabeležil zmagi nad Škotsko in Haitijem ter remi z Brazilijo. Svojo pot v izločilnih bojih pa je začel z napeto zmago 3:2 po izvajanju enajstmetrovk nad Nizozemsko v šestnajstini, nato pa je v osmini finala s 3:0 premagal Kanado.



SP 2026 Nogomet Francija Maroko

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KOMENTARJI12

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annonymo95
09. 07. 2026 11.44
francija proti francoski akademiji part 2
Odgovori
0 0
Loptass
09. 07. 2026 11.36
Igralec Egipta je s prekrškom vzel žogo igralcu Argentine, nato je bil posledično razveljavljen gol Egipta, ki je bil dan neposredno po tem prekršku. Igralec Egipta ni igral z žogo, ji ni bil niti blizu, igralca Argentine je podrl z vlečenjem za dres, plus ga je nato še pohodil. Ravno zaradi tega so prišli do posesti in nato gola. Bolj čist prekršek ne more bit, brez prekrška pa ne bi bilo odvzete žoge. Pri situaciji Salaha, je branilec Argentine odbil najprej žogo, šele nato sta se še malo "zahaklala" s Salahom. Še Salah ni zahteval penala in se bunil. In sedaj po teh dveh situacijah nekateri delate dramo o pristranskem sojenju na SP. Pa saj ste smešni. A tam pa je bil kao pravilno dosojen bluetooth ofcajd za Hrvate.
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+1
1 0
Amor Fati
09. 07. 2026 11.28
To prvenstvo je postalo neregularno v trenutku, ko so onemu Američanu kar razveljavili rdeč krton. Sedaj je to samo lažni nogomet obdan s korupcijo in osebnimi finančnimi interesi. Četudi Francozi dobijo to tekmo, je zmagovalec te tekme in tega turnirja nepomemben. Dokaz kakšne ovce so postali določeni ljudje pa lahko vidimo v tem, da še vedno ostajajo na prvenstvu.
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+1
1 0
JAZsemTI
09. 07. 2026 11.22
V vsakem primeru bo zmagala mama Afrika😏
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+1
1 0
Beauceron1
09. 07. 2026 11.20
Že samo po naslovih vaših člankov o SP o nogometu. Bralec ugotovi, da organsko ne prebavljate Argentine. Po drugi strani ste pa poplnoma zaslepljeni z prodajalcem spodnih hlač Ronaldom in zraven še seveda piste da so vse drugi krivi samo vas sonček ni nič kriv. A lahko novinarju poveste da to ni stran kjer lahko zliva svoje osebne frustracije
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+3
3 0
hojladri123
09. 07. 2026 11.23
Si dejansko preveril koliko se piše pozitivno o enem in koliko o drugem, al to kar na pamet?
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-3
0 3
trtr
09. 07. 2026 10.58
Afričani proti združenim evropskim afričanom.
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+0
2 2
Perrun
09. 07. 2026 11.17
O bog, a si res še vedno obremenjen s tem kakšne barve kože je kdo???
Odgovori
0 0
hojladri123
09. 07. 2026 11.22
eni še vedno živijo 150 let nazaj...
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0 0
petb
09. 07. 2026 10.54
Bolj kot vmešavanje krampa, ne more biti nič bolj sporno.
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+1
2 1
NoriSušan
09. 07. 2026 10.45
Ker veliko ljudi že ve da je zrežirano mogoče kdo ve rezultat da grem stave plačat?
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-3
1 4
hojladri123
09. 07. 2026 11.13
Stavi na Argentino, do finala imaš zagotovljen dobiček
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+3
4 1
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