Francozi, ki so dvakratni svetovni prvaki in podprvaki iz leta 2022, so ena najuspešnejših ekip na mundialu. Na petih popolnih zmagah so dosegli kar 14 golov, medtem ko so prejeli le dva.

ANKETA Arhiv Kdo bo zmagovalec obračuna Maroko - Francija? Maroko Francija Moški Ženska Maroko 81 Francija 193 Maroko 76 Francija 147 Maroko 5 Francija 46 Skupaj Moški Ženska Ali bo tesno prijateljstvo med Mbappejem in Hakimijem ogrozil Argentinec?

Vendar pa naslednji izziv v njihovem boju za tretji svetovni naslov nikakor ne bo lahek. Francozi se bodo pomerili z Marokom, ki je v izločilnih bojih presenetil Nizozemsko in bo želel premagati še enega evropskega velikana. "Danes nismo več presenečenje, in to je velik vir ponosa. Mislim, da je to šele začetek, in upam, da bomo takšno serijo nadaljevali še mnoga leta," je dejal maroški selektor Mohamed Ouahbi, ki je prevzel vodenje ekipe pred štirimi meseci.

Maročani želijo premagati še enega evropskega velikana. FOTO: Profimedia

Maroška reprezentanca je presenetila že na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti v Katarju. Takrat so postali prva afriška država, ki se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Tam pa so izgubili proti Franciji, ki je v finalu klonila proti Argentini.

Maroko brez Saibarija, Olise mora biti previden

Maročani pa na tekmi ne bodo računali na napadalca Ismaela Saibarija, ki je dosegel gol v vseh treh tekmah skupinskega dela in zadel zmagoviti kazenski strel proti Nizozemcem. 25-letnik, eden izmed najbolj izstopajočih igralcev turnirja, je na zadnji tekmi že v začetku prvega polčasa zapustil igrišče zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice in se ni pravočasno opomogel za tekmo proti Franciji.

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Na tekmi pa bo moral biti previden Michael Olise, ki je eden ključnih igralcev francoske reprezentance. Mednarodna nogometna zveza FIFA mu namreč ni izničila rumenega kartona, ki ga je dobil na tekmi osmine finala proti Paragvaju. V primeru novega rumenega kartona bi moral izpustiti morebitni polfinale.

Michael Olise je eden ključnih igralcev. FOTO: AP

Reprezentanci pa sta povezani tudi zunaj nogometnih igrišč. Francoski kapetan Kylian Mbappe in maroški kapetan Achraf Hakimi sta tesna prijatelja, saj sta nekdanja soigralca v Paris Saint-Germainu. Kar šest reprezentantov Maroka pa je bilo rojenih v Franciji. Med drugimi Issa Diop, Redouane Halhal in Ayyoub Bouaddi.

Tekmo bo sodil Argentinec

Na letošnjem prvenstvu pa je veliko govora o delu sodnikov. Francozi vztrajajo, da jih ne skrbi dejstvo, da bo tekmo četrtfinala sodil Argentinec. Na prvenstvu 2022 v Katarju je prav argentinska reprezentanca premagala Francoze. Obe reprezentanci pa upata na letošnjo zmago. Prav zaradi tega kroži veliko vprašanj o primernosti izbire argentinskega sodnika Facunda Tella za tekmo z Marokom, pri čemer pozabljajo na dejstvo, da je torkovo tekmo osmine finala med Argentino in Egiptom sodil Francoz Francois Letexier. Tega so Egipčani obtožili favoriziranja Argentine.

Na tekmi med Argentino in Egiptom je sodil Francoz Francois Letexier. FOTO: Profimedia

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