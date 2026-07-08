Statistika, ki Ronaldu ne more biti v ponos

Po podatkih Opte je Cristiano Ronaldo namreč edini napadalec z vsaj 500 odigranimi minutami na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, ki ni niti enkrat uspešno preigral nasprotnika.
41-letni veteran je na letošnjem prvenstvu začel vseh pet tekem svoje države in dosegel tri zadetke, dva proti Uzbekistanu in enega proti Hrvaški, ko je z bele točke izenačil na 1:1.
Zanimivo, da je to njegov drugi najboljši izkupiček na mundialih, kjer je na šestih različnih izvedbah zbral 27 nastopov in 11 golov. Le leta 2018 je bil učinkovitejši, ko je na štirih tekmah dosegel prav toliko golov, vključno z nepozabnim hat-trickom proti Španiji.
Nogometaš savdijskega Al-Nassra je obenem edini v zgodovini, ki je v polno meril na šestih zaporednih mundialih.
V najslabši formi pred štirimi leti
Njegovo najslabše prvenstvo je prav gotovo bilo tisto v Katarju pred štirimi leti, ko je Portugalska izpadla v četrtfinalu proti Maroku, na petih tekmah pa je dosegel vsega en zadetek, pri čemer ni niti enkrat preigral nasprotnika. Od 27 tekem na mundialih le dveh ni začel v prvi postavi, in sicer obe tekmi izločilnih bojev v Katarju.
Številke, ki govorijo same zase
Kljub temu Ronaldu še zdaleč ne gre oporekati veličine, saj je Portugalski, kot je tudi sam ponosno izpostavil po izpadu z letošnjega turnirja, pred desetimi leti pomagal osvojiti njen edini naslov v zgodovini, ko so v finalu Eura po podaljšku premagali Francijo. CR7 je za svojo državo odigral neverjetnih 233 tekem in dosegel 146 golov, kar je nesporni rekord v reprezentančnem dresu.
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