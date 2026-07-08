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SP 2026

Statistika, ki Ronaldu ne more biti v ponos

Ljubljana, 08. 07. 2026 08.30 pred 2 urama 2 min branja 36

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

Med reprezentancami, ki so se poslovile v osmini finala, je tudi Portugalska. Iberske sosede je z golom v sodniškem dodatku izločila Španija, kar (najbrž) pomeni, da je Cristiano Ronaldo pri 41 letih že odigral svojo zadnjo tekmo na velikih tekmovanjih. Po naslovu evropskega prvaka pred desetimi leti je njegova zvezda, vsaj kar se reprezentance in največjih tekmovanj tiče, močno usahnila, čemur pritrjuje tudi naslednja statistika.

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Po podatkih Opte je Cristiano Ronaldo namreč edini napadalec z vsaj 500 odigranimi minutami na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, ki ni niti enkrat uspešno preigral nasprotnika.

41-letni veteran je na letošnjem prvenstvu začel vseh pet tekem svoje države in dosegel tri zadetke, dva proti Uzbekistanu in enega proti Hrvaški, ko je z bele točke izenačil na 1:1. 

Zanimivo, da je to njegov drugi najboljši izkupiček na mundialih, kjer je na šestih različnih izvedbah zbral 27 nastopov in 11 golov. Le leta 2018 je bil učinkovitejši, ko je na štirih tekmah dosegel prav toliko golov, vključno z nepozabnim hat-trickom proti Španiji.

Nogometaš savdijskega Al-Nassra je obenem edini v zgodovini, ki je v polno meril na šestih zaporednih mundialih. 

Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru.
Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru.
FOTO: AP

V najslabši formi pred štirimi leti

Njegovo najslabše prvenstvo je prav gotovo bilo tisto v Katarju pred štirimi leti, ko je Portugalska izpadla v četrtfinalu proti Maroku, na petih tekmah pa je dosegel vsega en zadetek, pri čemer ni niti enkrat preigral nasprotnika. Od 27 tekem na mundialih le dveh ni začel v prvi postavi, in sicer obe tekmi izločilnih bojev v Katarju.

Številke, ki govorijo same zase

Kljub temu Ronaldu še zdaleč ne gre oporekati veličine, saj je Portugalski, kot je tudi sam ponosno izpostavil po izpadu z letošnjega turnirja, pred desetimi leti pomagal osvojiti njen edini naslov v zgodovini, ko so v finalu Eura po podaljšku premagali Francijo. CR7 je za svojo državo odigral neverjetnih 233 tekem in dosegel 146 golov, kar je nesporni rekord v reprezentančnem dresu.

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KOMENTARJI36

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MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
08. 07. 2026 10.29
je reku en prjatu...včasih sm hotu igrat k cristiano, zdej pa on igra kot jst🤣🤣
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.55
haha pol je že nekej cajta tko
Odgovori
0 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.19
Ne vem zakaj se ga še forsira če je del skripte
Odgovori
+3
3 0
Beauceron1
08. 07. 2026 10.05
Pa dejte no , a je to članek. On lahko samo hvala reče Messiju da je falil ze dve enajstmetrovke, ker drugače bi dal samo na letošnjem prvenstvu toliko golov kot Ronaldo na 6 tih. In ne vlecite Ronaldota iz naftalina, ker tam mu je mesto.
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
08. 07. 2026 10.20
Mel je šanso pa ni nič naredu haha
Odgovori
+3
3 0
qwerty99
08. 07. 2026 09.53
Statistika se lahko razlaga tudi drugače: na tem SP je dal tri gole, pa mu za to ni bilo treba nikogar preigrati. Zagotovo je precej tudi takih, ki driblajo in driblajo, pa ne dajo niti enega gola.
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-5
1 6
NoriSušan
08. 07. 2026 10.02
ampak niso omenjeni goli hahah
Odgovori
+2
3 1
Clovek
08. 07. 2026 10.06
Zabil je 3 gole. En je bil penal, en je bil strel na prazen gol po tem, ko so vse naredili soigralci in en je bil lep gol, ampak ponovno po odlični podaji soigralca.
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+3
4 1
NoriSušan
08. 07. 2026 10.20
in ne pozabit uzbekistan
Odgovori
+4
4 0
qwerty99
08. 07. 2026 10.21
Čudno, da goli niso omenjeni, ker jaz sem v tem članku prebral, da je dal 3, saj prej tega niti nisem vedel. Itak pa nogometa ne igramo zaradi golov, ampak zaradi driblanja.
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-2
0 2
Lock Down
08. 07. 2026 10.29
Brez preigravanj tudi golov ne bi bilo, če se vsaj malce spoznaš na nogomet.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.56
al pa da naštimaš kokr teb ustreza
Odgovori
0 0
Stajerc22
08. 07. 2026 09.52
Uzivajte dokler lahko, zivimo v zadnjih letih kjer lahko gledamo tako Messija kot Ronalda!
Odgovori
+0
2 2
26250440
08. 07. 2026 09.44
Njemu se je kolo že dolgo nazaj pokvaril...Zdej preskakuje žogo levo-desno sam še mal za zabavo..
Odgovori
+4
4 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.02
pa brez učinka
Odgovori
+1
1 0
Puško v koruzo
08. 07. 2026 09.44
Škoda ker se ne more zadržati pri samohvali. Sej vsi vidijo njegove rezultate, nebi mu bilo treba vsakič
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+2
2 0
Stajerc22
08. 07. 2026 09.41
146 golov za reprezentanco. 976 golov skupaj, naslednje leto jih bo presegel 1000. Noro!
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-2
2 4
Maxx365
08. 07. 2026 09.13
Njegovi zagovorniki pravijo, da je najbolj kompleten igralec v zgodovini. Z manjšo lepotno napako, da na SP niti enega nasprotnika ni uspel preigrati. To je igralec, ki je najbolj odvisen od soigralcev, brez njihovih podaj je čista nula.
Odgovori
+8
8 0
Loptass
08. 07. 2026 09.15
Ja potem ko je začel vidno pešati, so mu uvedli bluetooth gole, ampak zdaj niti to več ne zadostuje. Nogomet res ni pravičen.
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
08. 07. 2026 09.31
Tako je že kar nekaj let
Odgovori
+5
5 0
Maxx365
08. 07. 2026 09.53
Model bi lahko bil malo bolj samokritičen, tudi do sebe 😆
Odgovori
+4
4 0
Loptass
08. 07. 2026 08.58
Statistika malega je odigranih 5 tekem, 8 golov (ob zapravljenih dveh penalih), povprečno 2 preigravanja NA TEKMO in povprečna ocena 9,2. Statistika legende bluetooth golov, je 1 gol v izločilnih bojih SP na 6 SP skupaj in povprečna ocena tega SP 7,02. O preigravanjih pa so tako v članku napisali svoje. Ne bom komentiral megle.
Odgovori
+7
7 0
NoriSušan
08. 07. 2026 09.04
kripl se more jokat
Odgovori
+4
4 0
Loptass
08. 07. 2026 08.53
Kaj preigravanja proti svojem golu se ne štejejo v statistiko???
Odgovori
+6
6 0
NoriSušan
08. 07. 2026 09.05
ronči zadnjih 5 let sam stoji ne preigrava pomoje je to fora
Odgovori
+3
3 0
Loptass
08. 07. 2026 09.08
Malo v prazno opleta z nogami okoli žoge, kot neka kamela, pol pa poda nazaj.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.20
GOAT ni kaj za rečt
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
08. 07. 2026 08.50
Glavo gor legenda...stevilke govorijo svoje...mali si je sam umazal ime na zadnjih 2 svetovnih prvenstvih medtem ko je ronaldo dobil se vec privrzencev..cas vedno vse pokaze in tudi tokrat nam lepo kaze kdo je prevarant in kdo je original...SIUUUUUU
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-11
1 12
NoriSušan
08. 07. 2026 08.52
hahah kašne maš to travme. upam da nas boš znal tko nasmejat še naprej
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+5
5 0
NoriSušan
08. 07. 2026 08.53
daj povej še kako je ukradel tekmo proti hrvaški in kako so mu oprostili rdeč karton da je sploh lahko igral haha. Potem pa jokaj kdo si je umazal ime. Ostali ste pa lih 4 ki ga še slepo podpirate po vseh eskapadah ki jih je mel.
Odgovori
+6
6 0
annonymo95
08. 07. 2026 09.36
hahahahahahahaha ti si izgubljen primerek dobesedno. Egoist povelicuje egoista hahahahahaha zato pa ga cel svet ne mara, tebe pa ne cel portal
Odgovori
+6
6 0
Clovek
08. 07. 2026 10.04
Imaš prav. Ronaldo je pokazal, da je prevarant. Brez penala in Uzbekistana ni šlo, pa še s tem na knap. Statistika pa tudi kaže, da samo kampira pred golom in čaka na soigralce.
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+2
2 0
NoriSušan
08. 07. 2026 10.21
Clovek ce je goat no ti ne razumeš da je Messi prevarant ko na vsaki tekmi pade nov rekord no
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+1
1 0
NoriSušan
08. 07. 2026 08.46
hahhaa kašne bruke. In to naj bi bil goat hahah ni v top 10. Messi 3 klase bolši
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+5
6 1
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