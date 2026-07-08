Statistika, ki Ronaldu ne more biti v ponos

Po podatkih Opte je Cristiano Ronaldo namreč edini napadalec z vsaj 500 odigranimi minutami na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, ki ni niti enkrat uspešno preigral nasprotnika.

41-letni veteran je na letošnjem prvenstvu začel vseh pet tekem svoje države in dosegel tri zadetke, dva proti Uzbekistanu in enega proti Hrvaški, ko je z bele točke izenačil na 1:1.

Zanimivo, da je to njegov drugi najboljši izkupiček na mundialih, kjer je na šestih različnih izvedbah zbral 27 nastopov in 11 golov. Le leta 2018 je bil učinkovitejši, ko je na štirih tekmah dosegel prav toliko golov, vključno z nepozabnim hat-trickom proti Španiji.

Nogometaš savdijskega Al-Nassra je obenem edini v zgodovini, ki je v polno meril na šestih zaporednih mundialih.