Embolo z 11-metrovko za vodstvo Švice nad Katarjem 1:0*

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Katar - Švica AP

Katar - Švica AP

Katar - Švica AP

Katar - Švica AP

Katar - Švica AP











Katarci so imeli že v drugi minuti odlično priložnost, da pridejo do presenetljivega vodstva. V švicarski obrambi si je veliko napako privoščil Manuel Akanji. Do žoge je prišel Edmilson Junior, ki pa ni uspel kaznovati napake branilca milanskega Interja in ekipa z Bližnjega vzhoda ni prišla do zgodnjega vodstva. Kmalu so odgovorili Evropejci, do strela z desne strani kazenskega prostora je prišel Dan Ndoye, ki je dobro sprožil, a se je izkazal katarski vratar Mahmud Abunad. Hitronogi napadalec je kmalu prišel do še lepše priložnosti, ko se je popolnoma sam znašel v katarskem kazenskem prostoru. Nogometaš Bologne pa je žogo poslal visoko čez vrata in rezultat je ostal enak. Glavni sodnik Said Martinez je v 14. minuti pokazal na enajstmetrovko za Švico, ko je katarski vratar grdo podrl Rema Freulerja. Odgovornost je prevzel Breel Embolo, ki je svoje delo opravil z odliko in poskrbel za vodstvo svoje ekipe. V 21. minuti bi lahko varovanci Julena Lopeteguija svoje vodstvo še povišali, a je Abunad preprečil slavje Denisu Zakarii.

Reprezentanca Katarja na domačem mundialu leta 2022 FOTO: Profimedia

Širša nogometna javnost je Katar spoznala na prejšnjem mundialu, ko so bili v vlogi gostitelja. Takrat se je reprezentanca prvič znašla med svetovno elito, njihova uvertura pa se ne bi mogla izteči slabše. Vpisali so tri poraze in svetovno prvenstvo sklenili z 0 točkami. Letos bodo pod taktirko Julena Lopeteguija poskušali izboljšati svoj izkupiček. V vmesnih štirih letih so nogometno zagotovo napredovali, kar kaže tudi uspeh v kvalifikacijah za letošnji mundial. Katar si lasti tudi naziv aktualnega azijskega prvaka. Pred tremi leti je na domačem tekmovanju v finalu s 3:1 premagal Jordanijo, ki letos prvič igra na svetovnem odru. V finalu je 'hat-trick' dosegel Akram Afif, ki velja za najmočnejše orožje reprezentance, ki jo vodi nekdanji strateg španske izbrane vrste in madridskega Reala. Na mundialih se bo prvič predstavil tudi Lopetegui, ki je Španijo sicer vodil leta 2018, a je pred začetkom prvenstva v Rusiji sprejel ponudbo belega baleta in moral tako svoje mesto prepustiti legendarnemu Fernandu Hierru.

Selektor Katarja Jule Lopetegui FOTO: Profimedia

Nasproti jim bo stala Švica, ki velja za favoritinjo, ne samo za zmago te tekme, temveč za končno prvo mesto v skupini B. Švicarji veljajo za prekaljene mačke na velikih prvenstvih, kjer velikokrat štrene mešajo največjim reprezentancam. Na zadnjih dveh evropskih prvenstvih so v izločilnih bojih premagali Italijo in Francijo ter si tako priigrali ugled izredno neugodne ekipe. Reprezentanca, ki jo vodi Murat Yakin se je uvrstila že na šesti zaporedni mundial, uspeh, ki je plod dobrega dela krovne zveze. "Smo zelo solidna in trdno povezana ekipa. Skupaj smo že kar nekaj časa. V kadru imamo izkušene igralce, ki so odigrali nemalo število tekem na največjih nogometnih odrih," je bil pred uvodno tekmo samozavesten 51-letni Švicar turških korenin. Za švicarskega dragulja še vedno velja Granit Xhaka, za katerim je zelo uspešna sezona v dresu angleškega Sunderlanda.

Murat Yakin FOTO: Profimedia