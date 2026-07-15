Španija se je drugič v zgodovini uvrstila v finale mundiala in bo lovila drugo lovoriko po letu 2010 in prvenstvu v Južni Afriki. Generaciji, zbrani okoli Xavija, Inieste in ostalih, bi se utegnila v nedeljo pridružiti zasedba okoli idejnega vodje sredine igrišča Rodrija. Ta je v pravem času stopnjeval formo in spomnil na nogometaša, ki je pred dvema letoma osvojil zlato žogo.

Francija - Španija FOTO: Sofascore.com

Španija je prevladovala na sredini igrišča in s tehničnim znanjem povsem onemogočila francosko igro. Igro, s katero so galski petelini blesteli do polfinala. Tam se je njihova pot končala, čaka pa jih še obračun za tretje mesto proti poražencu dvoboja med Argentino in Anglijo.

Luis de la Fuente FOTO: Profimedia

Španci so že 37 tekem neporaženi v vseh tekmovanjih, s čimer so izenačili evropski rekord Italije, ki ga je dosegla med oktobrom 2018 in septembrom 2021. "Pred skoraj štirimi leti smo našo pot začeli z idejo, ki smo ji bili zvesti ves ta čas in ki nas je pripeljala do tega trenutka," je selektor Španije Luis de la Fuente razlagal takoj po tekmi.

"Danes smo igrali proti eni najboljših reprezentanc na svetu, ampak oni so imeli na nasprotni strani najboljšo ekipo na svetu, to je velika razlika. Ti igralci si zaslužijo vse. Vsak dan kažejo svojo pripadnost in predvsem talent. Zahtevne situacije so z njimi videti enostavne," je dodal španski selektor.

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Francoze so finalisti letošnjega SP omejili na strele od daleč, o kakovosti priložnosti priča tudi kazalnik pričakovanih zadetkov, ki se je pri Franciji ustavil pri vsega 0,3 gola. Statistično razlika ni bila velika, a so Španci s posestjo delovali bolj zbrano in učinkovito. Pod zadetka sta se podpisala Mikel Oyarzabal, ki je izkoristil enajstmetrovko po prekršku nad Laminom Yamalom. Drugi zadetek je bil delo Pedra Porra in Danija Olma. Piko na i lepi dvojni podaji je postavil Porro.

"Tega si nisem predstavljal niti v najbolj norih sanjah. Zelo sem vesel, še posebej zaradi pristopa in odnosa ekipe od prve do zadnje minute. Mislim, da smo odigrali odlično tekmo. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da se uvrstimo v finale," je razlagal po mnenju krovne zveze igralec tekme.

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"Vedeli smo, da bo proti Franciji zelo težko, saj gre za odlično reprezentanco. In vendar smo vse opravili na zelo visoki ravni. Vse, kar zdaj doživljamo, je zasluga celotne ekipe in ne posameznikov. Preprosto si moramo čestitati, saj smo odigrali vrhunsko tekmo," je nadaljeval desni bočni nogometaš.

Pedro Porro ob akciji pri drugem zadetku. FOTO: AP

Izpostavil je tudi ključ do uspeha. "Vedeli smo, da moramo imeti žogo v svojih nogah, to je bilo ključno v lovu na finale. To je edina protiutež njihovi igri, v kateri prežijo na hitre protinapade. Zdaj moramo nadaljevati v tem ritmu. Trenutno sem mrtev kot vsi ostali, a nabrali si bomo moči in dali vse še v finalu," je zaključil strelec drugega španskega zadetka.