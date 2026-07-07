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Zgodba se razvija

Prva zapretila Kolumbija, zaenkrat brez zadetkov 0:0*

Vancouver, 07. 07. 2026 21.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Kolumbija - Gana

Zadnja tekma osmine finala v Vancouvru med Švico in Kolumbijo bo dala še zadnji četrtfinalni par. Za kolumbijskega reprezentanta Jhona Cordobo pa se je nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu zaradi poškodbe končal tik pred tekmo proti Švici. Trenutni izid je 0:0.

V 21. minuti je prvič resno zapretila Kolumbija. Z lepim strelom je Luis Diaz dodobra namučil Gregorja Kobla, ki pa je svoje delo opravil z odliko. Kmalu po minuti namenjeni za hidracijo so bili prvič nevarni tudi Švicarji. Do strela je z dobre pozicije prišel Fabian Rieder, a se je izkazal tudi kolumbijski vratar Camilo Vargas.

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Kolumbijska reprezentanca je za preboj v osmino finala premagala reprezentanco Gane. "Potrebovali bomo veliko taktične discipline, saj gre za dobro organizirano ekipo. Dobro napadajo, dobro branijo in imajo igralne vzorce, ki so jih izpolnjevali skozi mnoga leta," je pred tekmo s Švico dejal kolumbijski selektor Nestor Lorenzo.

Švicarji sanjajo o uvrstitvi v četrtfinale.
Švicarji sanjajo o uvrstitvi v četrtfinale.
FOTO: AP

Švicarji pa so v osmini finala premagali reprezentanco Alžirije in tako še vedno lahko sanjajo o uvrstitvi v četrtfinale, kar jim ni uspelo vse od domačega turnirja leta 1954.

Zmagovalci tekme med Švico in Kolumbijo se bodo za mesto v polfinalu pomerili z Egiptom ali z aktualnimi prvaki iz Argentine.

Švica Kolumbija SP 2026

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