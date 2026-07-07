Prva zapretila Kolumbija, zaenkrat brez zadetkov 0:0*

V 21. minuti je prvič resno zapretila Kolumbija. Z lepim strelom je Luis Diaz dodobra namučil Gregorja Kobla , ki pa je svoje delo opravil z odliko. Kmalu po minuti namenjeni za hidracijo so bili prvič nevarni tudi Švicarji. Do strela je z dobre pozicije prišel Fabian Rieder , a se je izkazal tudi kolumbijski vratar Camilo Vargas .

Kolumbijska reprezentanca je za preboj v osmino finala premagala reprezentanco Gane. "Potrebovali bomo veliko taktične discipline, saj gre za dobro organizirano ekipo. Dobro napadajo, dobro branijo in imajo igralne vzorce, ki so jih izpolnjevali skozi mnoga leta," je pred tekmo s Švico dejal kolumbijski selektor Nestor Lorenzo .

Švicarji pa so v osmini finala premagali reprezentanco Alžirije in tako še vedno lahko sanjajo o uvrstitvi v četrtfinale, kar jim ni uspelo vse od domačega turnirja leta 1954.

Zmagovalci tekme med Švico in Kolumbijo se bodo za mesto v polfinalu pomerili z Egiptom ali z aktualnimi prvaki iz Argentine.