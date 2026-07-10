Tekma pod vprašajem? Zaradi nevarnih vremenskih razmer grozi preložitev četrtfinala

Saharski prah je ogromna količina drobnih delcev peska in prahu, ki jih močni vetrovi dvignejo iz puščave Sahare in jih nato zračni tokovi prenesejo čez Atlantski ocean vse do Amerike. Ta pojav lahko pomembno vpliva na lokalno vreme, saj prašni oblaki pogosto zmanjšajo vidljivost, povzročijo slabšo kakovost zraka in lahko celo zadušijo nastajanje tropskih neviht, saj suh zrak v teh oblakih preprečuje razvoj padavin. Poleg tega saharski prah ob sončnih zahodih ustvarja značilne živahne rdeče in oranžne barve na nebu.