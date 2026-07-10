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SP 2026

Tekma pod vprašajem? Zaradi nevarnih vremenskih razmer grozi preložitev četrtfinala

New York, 10. 07. 2026 11.33 pred 24 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Nevihta

Četrtfinalna tekma svetovnega prvenstva med Norveško in Anglijo bi lahko bila preložena, potem ko so za Miami, kjer bo obračun predvidoma odigran v soboto ob 23. uri, izdali vremensko opozorilo.

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Opozorilo je povezano z izjemno visokimi temperaturami, britanski net.hr pa poroča, da zaradi tega obstaja možnost prestavitve srečanja. Po informacijah iz ZDA bi lahko občutena temperatura že v petek dosegla kar 43 stopinj Celzija.

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Močan vročinski val dodatno krepi tudi prihod obsežnega oblaka saharskega prahu. Čeprav se večina prašnih delcev nahaja približno kilometer in pol nad tlemi, meteorologi opozarjajo, da še vedno predstavljajo resno tveganje.

Vročini sledijo nevihte

"Po zelo vroči soboti naj bi se povečala tudi zračna vlaga, s tem pa se bo vrnila nevarnost močnih neviht," še poroča net.hr. Prav vremenske razmere, predvsem napovedane nevihte z grmenjem, so sprožile ugibanja, ali se bo dvoboj med Angleži in Norvežani sploh lahko začel v predvidenem terminu.

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Organizatorji za zdaj uradne odločitve o morebitni preložitvi še niso sprejeli, a razvoj vremenskih razmer v Miamiju pozorno spremljajo.

Razlagalnik

Saharski prah je ogromna količina drobnih delcev peska in prahu, ki jih močni vetrovi dvignejo iz puščave Sahare in jih nato zračni tokovi prenesejo čez Atlantski ocean vse do Amerike. Ta pojav lahko pomembno vpliva na lokalno vreme, saj prašni oblaki pogosto zmanjšajo vidljivost, povzročijo slabšo kakovost zraka in lahko celo zadušijo nastajanje tropskih neviht, saj suh zrak v teh oblakih preprečuje razvoj padavin. Poleg tega saharski prah ob sončnih zahodih ustvarja značilne živahne rdeče in oranžne barve na nebu.

Visoka vlažnost zraka zmanjšuje učinkovitost naravnega hlajenja človeškega telesa, saj preprečuje izhlapevanje znoja s kože. Ko znoj ne more hitro izhlapeti, se telesna temperatura hitreje dvigne, kar vodi do pregrevanja organizma. Za športnike to pomeni povečano tveganje za vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi, saj se srce bolj obremenjuje, da bi ohladilo telo, kar lahko privede do hitre utrujenosti, mišičnih krčev in resnih zdravstvenih zapletov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI6

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mptour
10. 07. 2026 12.03
Imamo to nesrečo, da imamo 4 sosede, ki so bile (in so bolj ali manj še) na strani nacifašizma. Trenutno je tudi naša vlada. Mi pa ena mala pika med njimi. Vse 4 imajo ozemeljske težnje po našem ozemlju, kolikor ga nam niso že pobrali. Mi pa še kar ne rabimo obrambe.
Odgovori
0 0
mptour
10. 07. 2026 12.04
Ups, napačen članek.
Odgovori
0 0
AleksanderS
10. 07. 2026 11.58
britanski net.hr pa poroča, - nisem vedu da je HR -Britanski
Odgovori
+1
1 0
MatPaat
10. 07. 2026 11.55
Ma daj. Naj igrajo prej, da se odpočijejo do VARgentine. Sicer itak vsi igrajo skoraj z 24 urni zamikom razen VARgentina par ur za Anglijo.
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-1
0 1
mojcd
10. 07. 2026 11.54
To ni formula 1, je sport na odprtem igra se dontakrat dokler zoge se gre po travi normalno
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0 0
Mean Cat
10. 07. 2026 11.49
Hisni prognostiki?
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+0
1 1
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