Tekma pod vprašajem? Zaradi nevarnih vremenskih razmer grozi preložitev četrtfinala

Opozorilo je povezano z izjemno visokimi temperaturami, britanski net.hr pa poroča, da zaradi tega obstaja možnost prestavitve srečanja. Po informacijah iz ZDA bi lahko občutena temperatura že v petek dosegla kar 43 stopinj Celzija.
Močan vročinski val dodatno krepi tudi prihod obsežnega oblaka saharskega prahu. Čeprav se večina prašnih delcev nahaja približno kilometer in pol nad tlemi, meteorologi opozarjajo, da še vedno predstavljajo resno tveganje.
Vročini sledijo nevihte
"Po zelo vroči soboti naj bi se povečala tudi zračna vlaga, s tem pa se bo vrnila nevarnost močnih neviht," še poroča net.hr. Prav vremenske razmere, predvsem napovedane nevihte z grmenjem, so sprožile ugibanja, ali se bo dvoboj med Angleži in Norvežani sploh lahko začel v predvidenem terminu.
Organizatorji za zdaj uradne odločitve o morebitni preložitvi še niso sprejeli, a razvoj vremenskih razmer v Miamiju pozorno spremljajo.
Saharski prah je ogromna količina drobnih delcev peska in prahu, ki jih močni vetrovi dvignejo iz puščave Sahare in jih nato zračni tokovi prenesejo čez Atlantski ocean vse do Amerike. Ta pojav lahko pomembno vpliva na lokalno vreme, saj prašni oblaki pogosto zmanjšajo vidljivost, povzročijo slabšo kakovost zraka in lahko celo zadušijo nastajanje tropskih neviht, saj suh zrak v teh oblakih preprečuje razvoj padavin. Poleg tega saharski prah ob sončnih zahodih ustvarja značilne živahne rdeče in oranžne barve na nebu.
Visoka vlažnost zraka zmanjšuje učinkovitost naravnega hlajenja človeškega telesa, saj preprečuje izhlapevanje znoja s kože. Ko znoj ne more hitro izhlapeti, se telesna temperatura hitreje dvigne, kar vodi do pregrevanja organizma. Za športnike to pomeni povečano tveganje za vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi, saj se srce bolj obremenjuje, da bi ohladilo telo, kar lahko privede do hitre utrujenosti, mišičnih krčev in resnih zdravstvenih zapletov.
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