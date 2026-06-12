Tragedija med svetovnim prvenstvom: umrl nemški navijač

Pred vrati št. 1 stadiona Estadio v Mexico Cityju naj bi 80-letni nemški državljan pred začetkom otvoritvene tekme svetovnega prvenstva 2026 doživel srčni zastoj.
Reševalci, dodeljeni varnostni enoti svetovnega prvenstva, so do moškega prispeli v le nekaj minutah in ga poskušali oživljati, a so bili pri tem neuspešni, piše Daily Express.
Poročila o starosti moškega, ki je umrl medtem, ko so se na stadion zgrinjale trume navijačev, se močno razlikujejo, piše Washington Times.
Prenovljeni stadion Azteca je v četrtek postal prizorišče otvoritvene tekme treh ločenih svetovnih prvenstev, saj je otvoritvene tekme gostil tudi leta 1970 in 1986.
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