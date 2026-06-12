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SP 2026

Tragedija med svetovnim prvenstvom: umrl nemški navijač

Mexico City, 12. 06. 2026 07.21 pred 50 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Smrt nemškega navijača na svetovnem prvenstvu (X)

Le nekaj ur pred otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva 2026 med Mehiko in Južno Afriko je na stadionu Azteca v mehiški prestolnici Mexico City umrl moški. Šlo naj bi za nemškega navijača, ki se je udeleževal tega svetovnega spektakla v nogometu.

Pred vrati št. 1 stadiona Estadio v Mexico Cityju naj bi 80-letni nemški državljan pred začetkom otvoritvene tekme svetovnega prvenstva 2026 doživel srčni zastoj.

Reševalci, dodeljeni varnostni enoti svetovnega prvenstva, so do moškega prispeli v le nekaj minutah in ga poskušali oživljati, a so bili pri tem neuspešni, piše Daily Express.

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Poročila o starosti moškega, ki je umrl medtem, ko so se na stadion zgrinjale trume navijačev, se močno razlikujejo, piše Washington Times.

Prenovljeni stadion Azteca je v četrtek postal prizorišče otvoritvene tekme treh ločenih svetovnih prvenstev, saj je otvoritvene tekme gostil tudi leta 1970 in 1986.

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KOMENTARJI3

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DAEMONIUM
12. 06. 2026 08.28
No pravila ali pri 30-50-80 povsod te lahko Matilda pokosi ali nekje pri 80 tih je vseeno prav, da se začne počasi odhajati... sicer pa ni pravila v samih letih, nas Leon je pri 100 tih delal stoje,Pahor iz Trsta je pri 80tih bil še iskriv bistroumnez nekdo drug pa je pri 50tih že tako zanič, da je najbolje da spoka onkraj svetlobe..čisto odvisno od genov, od načina življenja...
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0 0
jutri_pa_res
12. 06. 2026 08.01
Jaz sem bolj zapečkar...Kavč, noge na mizo in mrzlo pivo...neprecenljivo...
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+2
3 1
mackon08
12. 06. 2026 08.24
Ja neprecenljivo brezvezno.
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0 0
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