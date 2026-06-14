Trdoživi Haitijci drago prodali kožo, a Škotska se veseli prve zmage po letu 1990

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Z zmago so storili velik korak proti izločilnim bojem, a so si prav proti eni najbolj skromnih zasedb SP obetali boljšo predstavo ter zadetek ali dva več za začetek mundiala. Haiti je imel najlepšo priložnosti predvsem ob koncu dvoboja, ko je rezervist Frantzdy Pierrot z glavo le za las zgrešil škotska vrata, ki so bila takrat vse bolj oblegana.

Pred tem je malce oboleli Scott McTominay v 17. minuti zadel vratnico, nato pa je John McGinn v 28. minuti le popeljal Škote v vodstvo, ko so se začeli nogometaši Haitija malce prebujati. Veliko resnih priložnosti si Škoti v nadaljevanju niso priigrali, raven igre pa bodo morali precej dvigniti pred naslednjima tekmama v skupinskem delu.

Haiti vs Škotska FOTO: Sofascore.com

Haiti, ki je izgubil vse tri tekme ob svojem edinem nastopu na SP leta 1974, se bo v naslednjem krogu pomeril proti Braziliji, ki lovi prvi naslov po letu 2002. Škotsko pa čaka obračun proti Maroku. Izid, skupina C:

Haiti - Škotska 0:1 (0:1)

McGinn 28.