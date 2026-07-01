Herojski Wan-Bissaka ohranil šokantno vodstvo Konga 1:0*

Thomas Tuchel je na položaj desnega bočnega branilca postavil Djeda Spenca, ki ja zamenjal Jarella Quansaha. Na levem krilu je priložnost znova dobil Marcus Rashford, ki je zabil gol na uvodni tekmi skupinskega dela proti Hrvaški.

Že v sedmi minuti pa je sledila izjemno hladna prha za vse angleške navijače v Atlanti. Ne levi strani kazenskega prostora je do žoge prišel Brian Cipenga, ki je z močnim strelom ob bližnji vratnici premagal Jordana Pickforda. Trije levi so se tako prvič na letošnjem mundialu znašli v zaostanku. Angleži se po šokantnem udarcu niso uspeli popolnoma pobrati in na prvo minuto namenjeno hidraciji so se odpravili z minimalnim zaostankom. V 28. minuti so prvič zapretili varovanci Thomasa Tuchla. Po prekinitvi je žoga zadela Ezrija Konso, ki bi skoraj nič hudega sluteč dosegel izenačujoči zadetek. Minuto kasneje je bil zelo blizu tudi Jude Bellingham, ki je streljal z glavo in dodobra namučil vratarja Lionela Mpasija Nzauaa.

Angleži so v nadaljevanju dodobra dvignili tempo igre. V 35. minuti je do strela prišel Rashford, a je na golovi črti njegov poskus blokiral Aaron Wan-Bissak in rešil svojo ekipo.