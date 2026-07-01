Herojski Wan-Bissaka ohranil šokantno vodstvo Konga 1:0*

Thomas Tuchel je na položaj desnega bočnega branilca postavil Djeda Spenca, ki ja zamenjal Jarella Quansaha. Na levem krilu je priložnost znova dobil Marcus Rashford, ki je zabil gol na uvodni tekmi skupinskega dela proti Hrvaški.
Že v sedmi minuti pa je sledila izjemno hladna prha za vse angleške navijače v Atlanti. Ne levi strani kazenskega prostora je do žoge prišel Brian Cipenga, ki je z močnim strelom ob bližnji vratnici premagal Jordana Pickforda. Trije levi so se tako prvič na letošnjem mundialu znašli v zaostanku. Angleži se po šokantnem udarcu niso uspeli popolnoma pobrati in na prvo minuto namenjeno hidraciji so se odpravili z minimalnim zaostankom. V 28. minuti so prvič zapretili varovanci Thomasa Tuchla. Po prekinitvi je žoga zadela Ezrija Konso, ki bi skoraj nič hudega sluteč dosegel izenačujoči zadetek. Minuto kasneje je bil zelo blizu tudi Jude Bellingham, ki je streljal z glavo in dodobra namučil vratarja Lionela Mpasija Nzauaa.
Angleži so v nadaljevanju dodobra dvignili tempo igre. V 35. minuti je do strela prišel Rashford, a je na golovi črti njegov poskus blokiral Aaron Wan-Bissak in rešil svojo ekipo.
Anglija je mundial začela s suvereno zmago v derbiju skupinskega dela proti Hrvaški, nadaljevala s turobnim remijem proti Gani in končala s pričakovanim slavjem proti Panami. Varovanci Thomasa Tuchla so na prvih treh obračunih pokazali taktično discipliniranost in pragmatičnost, po kateri slovi nemški strateg, po drugi strani pa je bil vsem viden tudi občasen primanjkljaj navdiha in kreativnosti v napadu. Kar se tiče zadetkov, seveda računajo predvsem na Harryja Kana, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v polno meril trikrat in tako izboljšal najboljši sezonski strelski izkupiček Cristiana Ronalda, markantni Anglež je skupaj zabil že 70 golov.
Za tri leve je to prvo tekmovanje po koncu vladavine Garetha Southgata, ki je na trenerskem stolčku sedel vse od leta 2018. Tuchel je bil izbran, da prekine angleško krizo, ki traja že od osvojitve edine zvezdice na domačem prvenstvu leta 1966. Na papirju jih v šestnajstini finala čaka lahko delo, a DR Kongo je dokazala, da je daleč od naivne reprezentance. To dejstvo so na svoji koži občutili Portugalci, ki so proti leopardom, kot jim pravijo v domovini, iztržili zgolj remi. Varovanci Sebastiena Desabreja se ponašajo predvsem z defenzivno stabilnostjo.
Zadnjo linijo, ki jo je izredno težko prebiti, sestavljajo številni igralci z nemalo izkušenj iz angleškega prvoligaškega nogometa. Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku in Aaron Wan-Bissaka predstavljajo zelo kakovosten defenzivni zid, s katerim so se dodobra namučili vsi nasprotniki leopardov na letošnjem prvenstvu. V napadu bosta na morebitne protinapade prežala Cedric Bakambu in Yoane Wissa, ki prav tako lahko predstavljata nevarnost za angleško obrambo. Zmagovalca dvoboja bo v osmini finala čakala zaenkrat brezhibna Mehika.
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