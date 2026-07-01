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Zgodba se razvija

Herojski Wan-Bissaka ohranil šokantno vodstvo Konga 1:0*

Atlanta, 01. 07. 2026 17.58 pred 39 minutami 3 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Anglija - DR Kongo

Svoje izločilne boje so na letošnjem mundialu otvorili tudi Angleži. Prvo oviro jim predstavljajo nogometaši Demokratične republike Kongo, ki so se prvič prebili iz skupinskega dela. Angleži lovijo prvo svetovno po dolgih 60 letih, prvi izziv na papirju sicer ni težek, a leopardi so letos že presenetili Portugalsko. Trenutni izid je 1:0.

Thomas Tuchel je na položaj desnega bočnega branilca postavil Djeda Spenca, ki ja zamenjal Jarella Quansaha. Na levem krilu je priložnost znova dobil Marcus Rashford, ki je zabil gol na uvodni tekmi skupinskega dela proti Hrvaški.

Že v sedmi minuti pa je sledila izjemno hladna prha za vse angleške navijače v Atlanti. Ne levi strani kazenskega prostora je do žoge prišel Brian Cipenga, ki je z močnim strelom ob bližnji vratnici premagal Jordana Pickforda. Trije levi so se tako prvič na letošnjem mundialu znašli v zaostanku. Angleži se po šokantnem udarcu niso uspeli popolnoma pobrati in na prvo minuto namenjeno hidraciji so se odpravili z minimalnim zaostankom. V 28. minuti so prvič zapretili varovanci Thomasa Tuchla. Po prekinitvi je žoga zadela Ezrija Konso, ki bi skoraj nič hudega sluteč dosegel izenačujoči zadetek. Minuto kasneje je bil zelo blizu tudi Jude Bellingham, ki je streljal z glavo in dodobra namučil vratarja Lionela Mpasija Nzauaa.

Angleži so v nadaljevanju dodobra dvignili tempo igre. V 35. minuti je do strela prišel Rashford, a je na golovi črti njegov poskus blokiral Aaron Wan-Bissak in rešil svojo ekipo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anglija je mundial začela s suvereno zmago v derbiju skupinskega dela proti Hrvaški, nadaljevala s turobnim remijem proti Gani in končala s pričakovanim slavjem proti Panami. Varovanci Thomasa Tuchla so na prvih treh obračunih pokazali taktično discipliniranost in pragmatičnost, po kateri slovi nemški strateg, po drugi strani pa je bil vsem viden tudi občasen primanjkljaj navdiha in kreativnosti v napadu. Kar se tiče zadetkov, seveda računajo predvsem na Harryja Kana, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v polno meril trikrat in tako izboljšal najboljši sezonski strelski izkupiček Cristiana Ronalda, markantni Anglež je skupaj zabil že 70 golov.

Anglija - Hrvaška
Anglija - Hrvaška
FOTO: AP

Za tri leve je to prvo tekmovanje po koncu vladavine Garetha Southgata, ki je na trenerskem stolčku sedel vse od leta 2018. Tuchel je bil izbran, da prekine angleško krizo, ki traja že od osvojitve edine zvezdice na domačem prvenstvu leta 1966. Na papirju jih v šestnajstini finala čaka lahko delo, a DR Kongo je dokazala, da je daleč od naivne reprezentance. To dejstvo so na svoji koži občutili Portugalci, ki so proti leopardom, kot jim pravijo v domovini, iztržili zgolj remi. Varovanci Sebastiena Desabreja se ponašajo predvsem z defenzivno stabilnostjo.

Zadnjo linijo, ki jo je izredno težko prebiti, sestavljajo številni igralci z nemalo izkušenj iz angleškega prvoligaškega nogometa. Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku in Aaron Wan-Bissaka predstavljajo zelo kakovosten defenzivni zid, s katerim so se dodobra namučili vsi nasprotniki leopardov na letošnjem prvenstvu. V napadu bosta na morebitne protinapade prežala Cedric Bakambu in Yoane Wissa, ki prav tako lahko predstavljata nevarnost za angleško obrambo. Zmagovalca dvoboja bo v osmini finala čakala zaenkrat brezhibna Mehika.

sp 2026 šestnajstina finala anglija dr kongo

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KOMENTARJI8

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turkiz
01. 07. 2026 18.34
Da bi vsaj kongo dobil. Te Angleži prepotentni,da bi jih afričani premagali bi bilo nadrealistično. Ampak izpadla je Nemčija, Nizozemska in zakaj nebi Anglija. Dajmo Kongo...
Odgovori
+2
3 1
Pujček
01. 07. 2026 18.33
Bravo. Teraj bando genocidno.
Odgovori
+0
1 1
Xmmx
01. 07. 2026 18.24
Tako dobro so igral proti hrvaski tole je pa slabo..no kongo ni slab..so pokazal proti portugalski..vseen mislm da gre anglija naprej..druge ni
Odgovori
+0
2 2
Njapo
01. 07. 2026 18.21
Kongo zelo dobro igrajo, imajo igrače
Odgovori
+4
5 1
NeNebinarni
01. 07. 2026 18.10
Štirje belci v prvi postavi Anglije. Bravo!
Odgovori
+6
7 1
BrezPitt
01. 07. 2026 18.30
Ne vem kaj hočeš povedat, Kongo nima nobenega.
Odgovori
-1
2 3
the kop
01. 07. 2026 18.04
Dajmo Kongo, pošljite te kolonialiste domov!!
Odgovori
+10
10 0
Xmmx
01. 07. 2026 18.00
Lagano za angleze
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-7
0 7
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