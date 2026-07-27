'Trud, želja, dostojanstvo – to je prava lovorika'

Španija je v finalu mundiala popolnoma nadigrala in z izidom 1:0 porazila Argentino ter po nogometni lekciji prišla do drugega naslova svetovnih prvakov v svoji zgodovini. V sekundah, minutah, urah in dneh po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Slavka Vinčića , ki je medtem že sklenil profesionalno pot , so Argentinci poskrbeli za veliko nešportnih potez. Zdaj se je oglasil selektor Lionel Scaloni in svojo ekipo opisal kot dostojanstveno.

"Oprostite, ker vam nisem mogel prinesti še ene lovorike in vam podariti novega razloga za veselje. Želim pa, da si zapomnite to, da so moji bojevniki pokazali trud, željo in voljo. Čeprav se je vse obrnilo proti njim, niso odnehali, dali so vse od sebe, prenesli ledene tuše ljudi, ki jih ne poznajo, ter ohranili dostojanstvo in vztrajali. To je prava lovorika," je v objavi na Instagramu zapisal Scaloni, ki je selektor Argentine že skoraj osem let.

"Večno bom hvaležen svojemu strokovnemu štabu, igralcem, osebju zveze, vsem tistim, ki tiho in neopazno skrbijo, da nam ničesar ne manjka, in vsakemu izmed vas za vso naklonjenost in podporo, ki ste nam jo izkazali," je še dodal Scaloni in svojo objavo zaključil z močnimi besedami: "Kdor ima argentinskega prijatelja, ima pravi zaklad."