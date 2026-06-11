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SP 2026

Trump odpovedal udeležbo na uvodni tekmi mundiala

Washington, 11. 06. 2026 07.41 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA
Trump med ogledom končnice lige NBA

Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava udeležiti uvodne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem. Odločitev prihaja po tem, ko so navijači v New Yorku glasno izžvižgali Trumpa na tretji tekmi velikega finala lige NBA.

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Ameriški mediji, vključno z novičarskim portalom Politico in revijo Athletic, pišejo, da se ameriški predsednik ne bo udeležil sobotne tekme v Los Angelesu. Bela hiša in State Department se na prošnjo za komentar še nista odzvala.

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Pred tem je tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta dejal, da se bo prve tekme mundiala v nogometu na ameriških tleh udeležil državni sekretar Marco Rubio. ZDA skupaj z Mehiko in Kanado gostijo mundial, ki ga onstran Atlantika že razglašajo kot "največje svetovno prvenstvo v nogometu v zgodovini". Prvič na njem sodeluje 48 reprezentanc, do finala pa bodo ljubitelji nogometa lahko spremljali skupno 104 tekme.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Reprezentanca ZDA bo dve od treh tekem v skupinskem delu odigrala na stadionu ekip ameriškega nogometa Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers v Inglewoodu, ki je del metropolitanskega območja Los Angelesa. Poleg Paragvaja se bo ameriška reprezentanca v skupinskem delu prvenstva pomerila še z Avstralijo in Turčijo.

Svetovno prvenstvo se bo začelo drevi s tekmo med sogostiteljico Mehiko in Južno Afriko na stadionu Azteca v glavnem mestu Ciuadad de Mexico.

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KOMENTARJI4

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torks11
11. 06. 2026 08.47
Torej če prav razumem, ponoči bombandiranje popoldne in zvečer nogomet. Za vsakega nekaj.
Odgovori
0 0
royayers
11. 06. 2026 08.42
Kdo ga sploh se zeli gledat, zlocinca?!
Odgovori
+3
3 0
alien number 9
11. 06. 2026 08.39
a je Trump končno spoznal da ga tud svoji ne marajo več....
Odgovori
+3
3 0
Voly
11. 06. 2026 08.30
Haha, ne upa doma priti na tekmo! Odkar imajo v New Yorku za župana Mamdanija, ki dela odlično, so se Newyorčani močno obrnili proti Trumpu! Enako je tudi v Los Angelesu, kjer bo tekma, očitno pa se to dogaja tudi v drugih večjih mestih. Morda je pa še upanje za ameriški narod.
Odgovori
+4
5 1
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