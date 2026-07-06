Trump priznal, da je klical, saj ne ve, kaj je to rdeči karton in pozval, da se 'preišče' sodnika

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Ameriški mediji so poročali, da je predsednik ZDA Donald Trump poklical predsednika Fife Giannija Infantina, da bi disciplinska komisija pregledala primer in odpravila prepoved ameriškemu nogometašu. Trump je tudi sam potrdil kontakt s Fifo glede primera. "Vse, kar sem storil, je bilo, da sem zahteval pregled odločitve. Nisem rekel: 'To morate storiti'," je Trump povedal novinarjem v Ovalni pisarni. Dodal je, da po njegovem mnenju sploh ni šlo za prekršek.

Gianni Infantino v Egiptu FOTO: AP

Incident je opisal kot običajen trk dveh igralcev v polnem sprintu. "Dva igralca sta tekla z vso hitrostjo in se po nesreči zaletela drug v drugega," je med drugim dejal Trump.

'Nisem vedel, kaj sploh pomeni rdeči karton'

Ameriški predsednik je poudaril, da Infantinu ni ukazoval, kaj mora storiti, in da je končno odločitev sprejel neodvisni odbor. "Nisem mu rekel, kaj naj naredi. Tega mu ne morem naročiti," je pojasnil in dodal, da je odbor na koncu sprejel pravilno odločitev.

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Kljub temu je ostro kritiziral prvotno sodniško odločitev in polemiko okoli FIFA-inega sklepa, s katerim je odpravila kazen ene tekme prepovedi nastopa za Folarina Baloguna. "Mislim, da je bila sodnikova odločitev grozna, pa o tem nihče ne govori." Po njegovih besedah se javnost osredotoča predvsem na rdeči karton, medtem ko se skoraj nihče ne ukvarja z vprašanjem, ali je bil izključen povsem neupravičeno.

Donald Trump in Gianni Infatino FOTO: AP

Ameriški predsednik je priznal, da pred incidentom ni dobro poznal nogometnih pravil. "Nisem imel pojma, kaj za vraga je rdeči karton. Ko sem izvedel, sem si rekel: 'Saj se šalite'," je povedal.

Ob tem je kritiziral sistem, v katerem lahko sodnik z eno odločitvijo najboljšemu igralcu prepreči nastop na naslednji tekmi. "Rekel sem si: 'Vau, to je ogromna moč.' To je grozno."

Pod vprašaj postavil tudi sodnikovo integriteto

Trump se ni ustavil zgolj pri kritiki odločitve, temveč je podvomil tudi o integriteti sodnika, ki je Balogunu pokazal rdeči karton. Dejal je, da se mu sodnik zdi nekoliko sumljiv, novinarje pa pozval, naj preverijo njegovo preteklost.