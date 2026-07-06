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Trump priznal, da je klical, saj ne ve, kaj je to rdeči karton in pozval, da se 'preišče' sodnika

New York, 06. 07. 2026 17.10 pred 1 uro 2 min branja 62

Avtor:
M.J.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je priznal, da je poklical predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina in zahteval vnovičen pregled odločitve o rdečem kartonu. Ob tem je poudaril, da ni pritiskal na Fifo in njenega predsednika (in prijatelja) Giannija infantina, temveč zgolj prosil za preverjanje sporne situacije.

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Ameriški mediji so poročali, da je predsednik ZDA Donald Trump poklical predsednika Fife Giannija Infantina, da bi disciplinska komisija pregledala primer in odpravila prepoved ameriškemu nogometašu. Trump je tudi sam potrdil kontakt s Fifo glede primera. "Vse, kar sem storil, je bilo, da sem zahteval pregled odločitve. Nisem rekel: 'To morate storiti'," je Trump povedal novinarjem v Ovalni pisarni. Dodal je, da po njegovem mnenju sploh ni šlo za prekršek.

Gianni Infantino v Egiptu
Gianni Infantino v Egiptu
FOTO: AP

Incident je opisal kot običajen trk dveh igralcev v polnem sprintu. "Dva igralca sta tekla z vso hitrostjo in se po nesreči zaletela drug v drugega," je med drugim dejal Trump.

'Nisem vedel, kaj sploh pomeni rdeči karton'

Ameriški predsednik je poudaril, da Infantinu ni ukazoval, kaj mora storiti, in da je končno odločitev sprejel neodvisni odbor. "Nisem mu rekel, kaj naj naredi. Tega mu ne morem naročiti," je pojasnil in dodal, da je odbor na koncu sprejel pravilno odločitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu je ostro kritiziral prvotno sodniško odločitev in polemiko okoli FIFA-inega sklepa, s katerim je odpravila kazen ene tekme prepovedi nastopa za Folarina Baloguna. "Mislim, da je bila sodnikova odločitev grozna, pa o tem nihče ne govori." Po njegovih besedah se javnost osredotoča predvsem na rdeči karton, medtem ko se skoraj nihče ne ukvarja z vprašanjem, ali je bil izključen povsem neupravičeno.

Donald Trump in Gianni Infatino
Donald Trump in Gianni Infatino
FOTO: AP

Ameriški predsednik je priznal, da pred incidentom ni dobro poznal nogometnih pravil. "Nisem imel pojma, kaj za vraga je rdeči karton. Ko sem izvedel, sem si rekel: 'Saj se šalite'," je povedal.

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Ob tem je kritiziral sistem, v katerem lahko sodnik z eno odločitvijo najboljšemu igralcu prepreči nastop na naslednji tekmi. "Rekel sem si: 'Vau, to je ogromna moč.' To je grozno."

Pod vprašaj postavil tudi sodnikovo integriteto

Trump se ni ustavil zgolj pri kritiki odločitve, temveč je podvomil tudi o integriteti sodnika, ki je Balogunu pokazal rdeči karton. Dejal je, da se mu sodnik zdi nekoliko sumljiv, novinarje pa pozval, naj preverijo njegovo preteklost.

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Ameriški predsednik sicer vztraja, da od FIFA ni zahteval konkretne odločitve, temveč zgolj ponovno obravnavo dogodka. Kljub temu je odločitev FIFA sprožila razpravo o morebitnem političnem vplivu na nogometno tekmovanje. Balogun velja za enega ključnih igralcev ameriške reprezentance na tem svetovnem prvenstvu.

nogomet trump uefa

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KOMENTARJI62

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Big M
06. 07. 2026 18.55
Je bil kje kaki prispevek o tem kako LEPO so v Murike sprejeli navijače iz drugih držav? Da so jim marsikje domačini plačali pijačo? Aja, to je že PREVEČ za low iq komentatorje tu...
Odgovori
-1
0 1
štrekeljc
06. 07. 2026 18.51
Kje je zdaj oni, ki se rad igra vlakce?
Odgovori
+1
2 1
cekinar
06. 07. 2026 18.53
a Epstien?...mhm..
Odgovori
+0
1 1
Mens sana
06. 07. 2026 18.49
............ko ljudstvo izbere za prvega moža države človeka, ki sta mu morala in etika tuja, beseda oprosti neznana, merilo človečnosti teža denarnice in oportunizem vodilo v življenju.................
Odgovori
+0
1 1
Big M
06. 07. 2026 18.56
No, kateri in kdo je tebi prvi mož države, kjer si lahko še mi vzamemo vzor?
Odgovori
0 0
FlatyEric
06. 07. 2026 18.48
Oranžni je pa tako butast, da je groza. Ampak žalostno je, da je veliko več bolj butastih ljudi, ki so ga volili.
Odgovori
+1
3 2
Pajki
06. 07. 2026 18.46
Drugi ‘negativci’ zadnjega stoletja so vsaj bili pametni (samo so pamet uporabili za slaba dejanja). Tale pa je neumen na vseh nivojih
Odgovori
+1
3 2
trunck1
06. 07. 2026 18.43
Najhuje pri vsem je, da je tako puhloglav, da ga ni sram priznati stvari, ki jih poznajo prvošolčki. Najbrž bi s svojo inteligenco težko izdelal prvi razred OŠ. Imajo pa Amerosi končno tudi primat, pri tekmovanju za najbolj buastega predsednika bi bili prvi brez konkurence.
Odgovori
+3
6 3
Big M
06. 07. 2026 18.50
Torej tvoj komentar se bere:" kako je lahko tak odkrit, naj laže kot ostali politiki! To nam je bol všeč!"
Odgovori
+0
1 1
a res1
06. 07. 2026 18.43
Po tem napisanem pa vse tekme za nazaj preverit. Vsaj za 30 let. ma majke mi, še putko in korejc sta bolj normalna od tega.
Odgovori
+1
3 2
Ricinus
06. 07. 2026 18.40
Kot da bi gledal film Diktator s Sašo Baronom v glavni vlogi, podobnost je neverjetna. Aladeen!
Odgovori
+3
4 1
a res1
06. 07. 2026 18.38
ko to bereš, več ne vš kdo je bolj zmešan:) :(
Odgovori
+6
6 0
Diabloss
06. 07. 2026 18.37
donald je taksen kot nekateri nasi spozna se na vse na gospodarstvo zdravstvo kmetijstvo kulturo.... potem pa revez ne ve kaj pomeni rdeci karton. ima svetovalce ki mu znajo svetovat o vsem samo nihce pa nima pojms kaj je rdeci karton
Odgovori
+5
5 0
bububu123
06. 07. 2026 18.36
Trump je rekel da po njegovem mnenju ni šlo niti za prekršek... Reče človek, ki dela genocide po svetu
Odgovori
+4
6 2
Tommy Shelby
06. 07. 2026 18.49
za njega ce preživi ni prekršek.
Odgovori
+1
1 0
huperz
06. 07. 2026 18.36
Glejte, kdo je predsednik Fife? GI in če bi rekel NE bi blo cirkusa konc. Trump ni nič kriv, on je drugje predsednik, tak da lahko reče kar mu paše in on to tudi dela že cel cajt, vendar GI se je us_au al pa mu je zlata palca padla v žep.
Odgovori
-2
2 4
ap100
06. 07. 2026 18.34
dokaz da moč, denar in vpliv uredijo vse - sicer je od vedno tako, vendar nikoli tako javno -
Odgovori
+11
11 0
Eva Braun
06. 07. 2026 18.42
Je že tudi javno, pa se ne sekirajo preveč, naj se ve
Odgovori
+1
1 0
Eva Braun
06. 07. 2026 18.42
Tudi javno je že ma se ne sekirajo, še ponosni so
Odgovori
0 0
bobiv
06. 07. 2026 18.32
Belgija, nabijte te prepotentne amije in jim pokažite, kje jim je mesto! A bo v slučaju zmage Belgije, tekma za mizo registrirana v prid Amerike?
Odgovori
+9
11 2
Bananistanec
06. 07. 2026 18.31
Trump je le poklical prijatelja mu je dal nagrado za mir, da ne bo slučajno kaj narobe
Odgovori
+4
5 1
medvescak
06. 07. 2026 18.31
Zgodilo se je to, da cel svet privošči poraz ZDA.🤮🤮
Odgovori
+13
14 1
Big M
06. 07. 2026 18.37
Cel svet? Nah, daleč od tega! Samo plitkoglavi jim to privošijo in fošljivi levtardi!
Odgovori
-9
1 10
KaiC
06. 07. 2026 18.44
Big M, to je kar smešno kako si nekateri zatiskate oči pred neoporečnimi dejstvi
Odgovori
+4
5 1
bobiv
06. 07. 2026 18.30
Infantino, to, da ti komandira oranžni je zadnji znak, da te naženejo, ne da sam odstopiš!
Odgovori
+12
14 2
Big M
06. 07. 2026 18.32
Ko komunisti okazujej je bolše ne?🤭😆
Odgovori
-8
2 10
BrezPitt
06. 07. 2026 18.48
Komunist jajo?
Odgovori
+2
2 0
Big M
06. 07. 2026 18.29
A bo kaki članek tudi o tem kako lepo predstavo z droni so Japonci naredili ob 250-ti obletnici Murike? Bo kaj takega kdaj kje? Ma saj res...če bi kaj pozitivnega napisali o Američanih al pa Trumpiju bi si levnuhi z glave vse lase potrgali. Kar kadilo bi se jim iz uh!🤣😂
Odgovori
-10
3 13
štrekeljc
06. 07. 2026 18.48
Japonci, ja, ne Murikanci!
Odgovori
+1
1 0
JoskoP
06. 07. 2026 18.26
A tale je tudi sodnik že ratal?!?
Odgovori
+13
13 0
razumi če lahko
06. 07. 2026 18.25
Nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha in tudi ta se ne bo nam pa mediji servirajo novico ,da se lahko potem dogaja !!
Odgovori
-10
2 12
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