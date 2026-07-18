Tudi če si nekdanji svetovni prvak, ti vstop v ZDA ni zagotoljen

Nekdaj odlični levi bočni branilec in soigralec Etiena Velikonje pri belgijskem Lierseju se je na omrežju X obrnil kar na predsednika ZDA Donalda Trumpa in v javni objavi zapisal, da potrebuje njegovo pomoč.
"Ravnokar so mi povedali, da z otroki ne bom mogel potovati na finale, ker mi potovanja niso odobrili preko elektronskega sistema ESTA," je pojasnil Španec in dodal: "Ali mi lahko kdo pomaga? Nimate pojma, kako sem se veselil, da bi z nekdanjimi soigralci iz leta 2010 spremljal finale."
"Ne morem verjeti, da mi ne dovolijo v ZDA in da bom zamudil takšen trenutek z mojimi otroki, ki ljubijo nogomet. Če kdo ve, kako naj to rešim, bom zelo hvaležen za pomoč," je svoj zapis zaključil Capdevilla.
V odgovorih se mu je javilo kar nekaj španskih politikov. Ali je bil pri reševanju težav uspešen, pa bomo najverjetneje izvedeli šele jutri. Kamere na tem svetovnem prvenstvu še posebej rade kažejo povabljence v VIP ložah. Če bo Capdevillu uspelo, ga bomo verjetno videli med prenosom.
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