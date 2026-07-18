Tudi če si nekdanji svetovni prvak, ti vstop v ZDA ni zagotoljen

Nekdaj odlični levi bočni branilec in soigralec Etiena Velikonje pri belgijskem Lierseju se je na omrežju X obrnil kar na predsednika ZDA Donalda Trumpa in v javni objavi zapisal, da potrebuje njegovo pomoč.

"Ravnokar so mi povedali, da z otroki ne bom mogel potovati na finale, ker mi potovanja niso odobrili preko elektronskega sistema ESTA," je pojasnil Španec in dodal: "Ali mi lahko kdo pomaga? Nimate pojma, kako sem se veselil, da bi z nekdanjimi soigralci iz leta 2010 spremljal finale."

"Ne morem verjeti, da mi ne dovolijo v ZDA in da bom zamudil takšen trenutek z mojimi otroki, ki ljubijo nogomet. Če kdo ve, kako naj to rešim, bom zelo hvaležen za pomoč," je svoj zapis zaključil Capdevilla.