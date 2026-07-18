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SP 2026

Tudi če si nekdanji svetovni prvak, ti vstop v ZDA ni zagotoljen

Ljubljana, 18. 07. 2026 13.00 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Joan Capdevilla

Čeprav nas do konca svetovnega prvenstva loči le še en dan, zapletom glede dovoljenj za vstop v ZDA ni videti konca. Kot zadnji se je na napačni strani zapletenih birokratskih procesov znašel svetovni prvak s Španijo pred 16 leti Joan Capdevilla.

Nekdaj odlični levi bočni branilec in soigralec Etiena Velikonje pri belgijskem Lierseju se je na omrežju X obrnil kar na predsednika ZDA Donalda Trumpa in v javni objavi zapisal, da potrebuje njegovo pomoč. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ravnokar so mi povedali, da z otroki ne bom mogel potovati na finale, ker mi potovanja niso odobrili preko elektronskega sistema ESTA," je pojasnil Španec in dodal: "Ali mi lahko kdo pomaga? Nimate pojma, kako sem se veselil, da bi z nekdanjimi soigralci iz leta 2010 spremljal finale." 

"Ne morem verjeti, da mi ne dovolijo v ZDA in da bom zamudil takšen trenutek z mojimi otroki, ki ljubijo nogomet. Če kdo ve, kako naj to rešim, bom zelo hvaležen za pomoč," je svoj zapis zaključil Capdevilla. 

Joan Capdevilla (levo spodaj) je za Španijo zbral 60 nastopov.
Joan Capdevilla (levo spodaj) je za Španijo zbral 60 nastopov.
FOTO: Profimedia

V odgovorih se mu je javilo kar nekaj španskih politikov. Ali je bil pri reševanju težav uspešen, pa bomo najverjetneje izvedeli šele jutri. Kamere na tem svetovnem prvenstvu še posebej rade kažejo povabljence v VIP ložah. Če bo Capdevillu uspelo, ga bomo verjetno videli med prenosom. 

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nogomet joan capdevilla španija zda

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KOMENTARJI2

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enajstdvanajst1
18. 07. 2026 13.17
v evropi vse zamemo tudi posiljevalce in podobno sodrgo
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
18. 07. 2026 11.22
Zato pa je organiziranje SP v eksotičnih državah neumnost
Odgovori
0 0
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