'Udaril me je', kaos na novinarski konferenci francoske reprezentance

V zadnjih vrstah prostora, ki je namenjen srečanju nogometašev s sedmo silo, sta se v vročekrvnem besednem dvoboju znašla maroški in francoski novinar. Severni Afričan je svojega evropskega kolega obtožil, da ga je udaril, ta pa mu zagotovo ni ostal dolžan. S svojim šopirjenjem sta pri odgovarjanju na vprašanje zmotila enega glavnih zvezdnikov Maroka Brahima Diaza, ki je celotno dogajanje pospremil z nasmeškom na obrazu.