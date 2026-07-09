'Udaril me je', kaos na novinarski konferenci francoske reprezentance

V zadnjih vrstah prostora, ki je namenjen srečanju nogometašev s sedmo silo, sta se v vročekrvnem besednem dvoboju znašla maroški in francoski novinar. Severni Afričan je svojega evropskega kolega obtožil, da ga je udaril, ta pa mu zagotovo ni ostal dolžan. S svojim šopirjenjem sta pri odgovarjanju na vprašanje zmotila enega glavnih zvezdnikov Maroka Brahima Diaza, ki je celotno dogajanje pospremil z nasmeškom na obrazu.
Oba novinarska petelina je morala umiriti uradna predstavnica Mednarodne nogometne zveze (FIFA), ki je z mikrofonom v roki vendarle uspela stanje spraviti na normalno. Diaz je po koncu prerekanja pričakovano pozabil, na kaj je odgovarjal, kar je poželo kar nekaj smeha ostalih predstavnikov sedme sile. 26-letnika čaka najtežja naloga letošnjega mundiala. V četrtfinalu jim bo namreč nasproti stala reprezentanca Francije, ki zaenkrat velja za glavno favoritinjo za končno slavje.
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