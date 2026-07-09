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SP 2026

'Udaril me je', kaos na novinarski konferenci francoske reprezentance

Foxborough, 09. 07. 2026 15.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Brahim Diaz

Dan pred prvim četrtfinalnim obračunom svetovnega prvenstva med Francijo in Marokom so se strasti razvnele že na novinarski konferenci. V lase sta si skočila dva novinarja, ki sta bržkone prva želela postaviti vprašanje igralcu madridskega Reala Brahimu Diazu. Maročan je po nevsakdanjem prizoru zmedeno pozabil, na kaj je odgovarjal.

Brahim Diaz je situacijo na novinarski konferenci pospremil z nasmeškom
Brahim Diaz je situacijo na novinarski konferenci pospremil z nasmeškom
FOTO: Profimedia

V zadnjih vrstah prostora, ki je namenjen srečanju nogometašev s sedmo silo, sta se v vročekrvnem besednem dvoboju znašla maroški in francoski novinar. Severni Afričan je svojega evropskega kolega obtožil, da ga je udaril, ta pa mu zagotovo ni ostal dolžan. S svojim šopirjenjem sta pri odgovarjanju na vprašanje zmotila enega glavnih zvezdnikov Maroka Brahima Diaza, ki je celotno dogajanje pospremil z nasmeškom na obrazu.

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Oba novinarska petelina je morala umiriti uradna predstavnica Mednarodne nogometne zveze (FIFA), ki je z mikrofonom v roki vendarle uspela stanje spraviti na normalno. Diaz je po koncu prerekanja pričakovano pozabil, na kaj je odgovarjal, kar je poželo kar nekaj smeha ostalih predstavnikov sedme sile. 26-letnika čaka najtežja naloga letošnjega mundiala. V četrtfinalu jim bo namreč nasproti stala reprezentanca Francije, ki zaenkrat velja za glavno favoritinjo za končno slavje.

sp 2026 brahim diaz novinarska konferenca

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