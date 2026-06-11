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SP 2026

Uefina klofuta Fifi: nesrečni somalijski sodnik bo sodil na superpokalu

Nyon, 11. 06. 2026 16.07 pred 38 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Aleksander Čeferin in Omar Artan

Zgodba o somalijskem sodniku Omarju Artanu, ki bi moral soditi na letošnjem mundialu, a zaradi migracijske politike ZDA ni smel vstopiti v državo, je preplavila nogometno javnost. Nesrečnemu 34-letniku je zatočišče ponudila Evropska nogometna zveza (UEFA), ki mu je ponudila priložnost sojenja na evropskem superpokalu.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Omar Artan velja za enega najbolj nadobudnih sodnikov na afriški celini, zaradi česar ga je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) uvrstila na seznam delilcev pravice na letošnjem svetovnem prvenstvu. Stvari so se zapletle, ko je bil Artanu prepovedan vstop v ZDA. Te imajo po prihodu predsednika Donalda Trumpa namreč zelo strogo migracijsko politiko, ki popolnoma izključuje prebivalce določenih držav, med njimi je tudi Somalija. Izgleda, da bo Artan vendarle dobil priložnost soditi na najvišjem nogometnem nivoju, za kar pa se lahko zahvali Evropski nogometni zvezi (UEFA) na čelu z Aleksandrom Čeferinom.

Pri UEFI so mu namreč ponudili priložnost sojenja na evropskem superpokalu, ki ga bo 12. avgusta gostil Salzburg. Na tekmi se bodo pomerili zmagovalci Lige prvakov PSG in najboljši v Ligi Evropa, nogometaši Aston Ville. Predsednik UEFE je bil na račun nesrečnega Somalijca izredno laskav: "Artan je zelo dober mlad, a tudi izkušen sodnik. Velja za enega najbolj nadobudnih afriških sodnikov, ki se je dokazal tudi s sojenjem na Afriškem pokalu narodov. Nogomet bi moral ljudi združevati, zato mu UEFA želi izkazati zasluženo spoštovanje in mu ponuditi to veliko priložnost. Hvaležen sem tudi predsedniku Afriške nogometne zveze, ki podpira našo iniciativo."

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Čeferinove besede je potrdil tudi njegov afriški kolega Patrice Motsepe, ki je odgovoren za nogomet na svoji celini: "Omar je vse Afričane naredil izjemno ponosne. Njegov življenjepis jasno potrjuje, da gre za zelo dobrega sodnika. Rad bi se zahvalil mojemu prijatelju Aleksandru Čeferinu, ki mu bo ponudil priložnost soditi na tako veliki tekmi, kot je evropski superpokal. To je velik korak za združevanje Afričanov in Evropejcev prek nogometa."

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KOMENTARJI5

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royayers
11. 06. 2026 16.42
Bravo Čeferin!!
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
11. 06. 2026 16.29
Bravo Čeferin. Samo, da ne bo sedaj Trump pritiskal na Avstrijo, da mu ne dovolijo v državo, če ne jim bo dvignil carine.
Odgovori
+3
3 0
Joe70
11. 06. 2026 16.22
Zelo lepo!
Odgovori
+3
3 0
MiskoPol
11. 06. 2026 16.17
Bravo, Čefo!
Odgovori
+5
5 0
miabi
11. 06. 2026 16.14
Žalostno, Izraelci pa najverjetneje še dobrodošli. In bravo, Čeferin.
Odgovori
+3
5 2
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