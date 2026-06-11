Uefina klofuta Fifi: nesrečni somalijski sodnik bo sodil na superpokalu

Omar Artan velja za enega najbolj nadobudnih sodnikov na afriški celini, zaradi česar ga je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) uvrstila na seznam delilcev pravice na letošnjem svetovnem prvenstvu. Stvari so se zapletle, ko je bil Artanu prepovedan vstop v ZDA. Te imajo po prihodu predsednika Donalda Trumpa namreč zelo strogo migracijsko politiko, ki popolnoma izključuje prebivalce določenih držav, med njimi je tudi Somalija. Izgleda, da bo Artan vendarle dobil priložnost soditi na najvišjem nogometnem nivoju, za kar pa se lahko zahvali Evropski nogometni zvezi (UEFA) na čelu z Aleksandrom Čeferinom.

Pri UEFI so mu namreč ponudili priložnost sojenja na evropskem superpokalu, ki ga bo 12. avgusta gostil Salzburg. Na tekmi se bodo pomerili zmagovalci Lige prvakov PSG in najboljši v Ligi Evropa, nogometaši Aston Ville. Predsednik UEFE je bil na račun nesrečnega Somalijca izredno laskav: "Artan je zelo dober mlad, a tudi izkušen sodnik. Velja za enega najbolj nadobudnih afriških sodnikov, ki se je dokazal tudi s sojenjem na Afriškem pokalu narodov. Nogomet bi moral ljudi združevati, zato mu UEFA želi izkazati zasluženo spoštovanje in mu ponuditi to veliko priložnost. Hvaležen sem tudi predsedniku Afriške nogometne zveze, ki podpira našo iniciativo."