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Umrl nizozemski sodnik, ki se je znašel sredi škandala

Amsterdam, 14. 07. 2026 16.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Rob Dieperink

Iz Nizozemske je prišla novica o smrti nogometnega sodnika Roba Dieperinka. 38-letnik je bil pred začetkom mundiala izbran za sojenje na največjem športnem dogodku leta, a je bil naknadno odstranjen zaradi obtožb o spolnem nasilju nad mladoletnim fantom. Nizozemski delilec pravice je sodil na zadnjem evropskem prvenstvu.

Rob Dieperink
Rob Dieperink
FOTO: Profimedia

Rob Dieperink je svoje poslanstvo v nizozemskem državnem prvenstvu začel opravljati leta 2017. Pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva ga je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) umestila na seznam sodnikov, ki bodo delovali na mundialu. 38-letnik bi moral opravljati delo sodnika, odgovornega za VAR.

Aprila pa je bil aretiran zaradi obtožb o domnevnem spolnem napadu nad mladoletnikom. Primer je bil kasneje sicer opuščen zaradi pomanjkanja dokazov, a Dieperink na mundialu vendarle ni deloval. Za nizozemski časnik De Telegraaf je v intervjuju povedal, da so vse obtožbe lažne in da je tekom preiskave venomer 100-odstotno sodeloval z vsemi pristojnimi organi.

"V Robu smo izgubili zelo cenjenega sodnika, predvsem pa prijaznega in predanega sodelavca. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in vsemi, ki so ga imeli radi. Želimo jim veliko moči in podpore pri soočanju s to veliko izgubo," so po njegovi smrti zapisali na nizozemski nogometni zvezi.

Rob Dieperink nizozemski sodnik smrt svetovno prvenstvo

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