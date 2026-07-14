Umrl nizozemski sodnik, ki se je znašel sredi škandala

Rob Dieperink je svoje poslanstvo v nizozemskem državnem prvenstvu začel opravljati leta 2017. Pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva ga je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) umestila na seznam sodnikov, ki bodo delovali na mundialu. 38-letnik bi moral opravljati delo sodnika, odgovornega za VAR.

Aprila pa je bil aretiran zaradi obtožb o domnevnem spolnem napadu nad mladoletnikom. Primer je bil kasneje sicer opuščen zaradi pomanjkanja dokazov, a Dieperink na mundialu vendarle ni deloval. Za nizozemski časnik De Telegraaf je v intervjuju povedal, da so vse obtožbe lažne in da je tekom preiskave venomer 100-odstotno sodeloval z vsemi pristojnimi organi.

"V Robu smo izgubili zelo cenjenega sodnika, predvsem pa prijaznega in predanega sodelavca. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in vsemi, ki so ga imeli radi. Želimo jim veliko moči in podpore pri soočanju s to veliko izgubo," so po njegovi smrti zapisali na nizozemski nogometni zvezi.