'Upam, da zmaga Portugalska, a tudi Hrvaška ima res zelo dobro moštvo'

Dvoboj slovenskih prvakov in dalmatinskega velikana je privabil lepo število gledalcev, med njimi tudi številne navijače Hajduka. Po tekmi je celjski trener Vitor Campelos , sicer Portugalec, spregovoril tudi o bližajočem se obračunu med Portugalsko in Hrvaško na svetovnem prvenstvu.

"Upam, da bo zmagala Portugalska, saj sem Portugalec," je z nasmehom dejal Campelos in dodal: "Vem pa, da ima tudi Hrvaška zelo dobro, res zelo dobro moštvo, zato mislim, da nas čaka dober dvoboj. Upam, da bo zmagala Portugalska, vendar moramo imeti veliko spoštovanje do Hrvaške."

Portugalska in Hrvaška se bosta pomerili v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, obračun pa bo imel tudi močan simbolni naboj. Na eni strani Cristiano Ronaldo, na drugi Luka Modrić – dve veliki imeni evropskega in svetovnega nogometa, ki bi se lahko še zadnjič srečali na največjem odru.

Portugalci v dvoboj vstopajo z visokimi pričakovanji, a tudi z opozorilom, da jih čaka izkušena in tekmovalno zelo neugodna Hrvaška. Ta je v zadnjih letih večkrat dokazala, da se v velikih tekmah znajde izjemno dobro, zato Campelosovo opozorilo o spoštovanju do nasprotnika nikakor ni zgolj vljudnostna fraza.