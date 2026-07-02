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SP 2026

'Upam, da zmaga Portugalska, a tudi Hrvaška ima res zelo dobro moštvo'

Celje, 02. 07. 2026 16.59 pred 43 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Celje - Hajduk

Nogometaši Celja so v pripravljalnem obdobju odigrali drugo tekmo pred začetkom nove sezone. Po zmagi nad Shkendijo so se na Stadionu Z'dežele pomerili še s Hajdukom in pred skoraj 4000 gledalci izgubili z 0:1. Edini zadetek na srečanju je za Splitčane dosegel Michele Šego. Celjane vodi Portugalec Vitor Campelos, ki bo z zanimanjem spremljal tudi veliki obračun svoje domovine s Hrvaško.

Dvoboj slovenskih prvakov in dalmatinskega velikana je privabil lepo število gledalcev, med njimi tudi številne navijače Hajduka. Po tekmi je celjski trener Vitor Campelos, sicer Portugalec, spregovoril tudi o bližajočem se obračunu med Portugalsko in Hrvaško na svetovnem prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Upam, da bo zmagala Portugalska, saj sem Portugalec," je z nasmehom dejal Campelos in dodal: "Vem pa, da ima tudi Hrvaška zelo dobro, res zelo dobro moštvo, zato mislim, da nas čaka dober dvoboj. Upam, da bo zmagala Portugalska, vendar moramo imeti veliko spoštovanje do Hrvaške."

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Portugalska in Hrvaška se bosta pomerili v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, obračun pa bo imel tudi močan simbolni naboj. Na eni strani Cristiano Ronaldo, na drugi Luka Modrić – dve veliki imeni evropskega in svetovnega nogometa, ki bi se lahko še zadnjič srečali na največjem odru.

Portugalci v dvoboj vstopajo z visokimi pričakovanji, a tudi z opozorilom, da jih čaka izkušena in tekmovalno zelo neugodna Hrvaška. Ta je v zadnjih letih večkrat dokazala, da se v velikih tekmah znajde izjemno dobro, zato Campelosovo opozorilo o spoštovanju do nasprotnika nikakor ni zgolj vljudnostna fraza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 nk celje portugalska hrvaška vitor campelos nogomet

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KOMENTARJI2

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izRODEk
02. 07. 2026 17.44
Propadla zgodba. Imajo dobrega trenerja, razprodali in odpustili pa so jedro ekipe. Vse, kar bo prišlo verjamem, je kvalitetno, dobro izbrano. A ekipa potrebuje pol leta ali več, da se uigra. Take stvari so se že večkrat lepo pokazale pri Olimipiji v času Mandarića. Ne bo šlo. Škoda. Lepo so spisali uvod v pravljico, ki se žal, ne bo končala srečno.
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bazilika555
02. 07. 2026 17.13
Upam, da zmaga Hrvaška.
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