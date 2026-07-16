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SP 2026

Po zgodovinskem preobratu jokali vsi, tudi novinarji

Atlanta, 16. 07. 2026 10.52 pred 27 minutami 3 min branja 3

Avtor:
J.B.
Čustveno slavje Argentincev proti Angliji

Medtem ko v Angliji objokujejo zapravljeno priložnost, je Argentino štiri leta po zmagi v Katarju zajela nova nogometna evforija. Lionel Messi in druščina vnovič niso bili prepričljivi, a so se še enkrat izvlekli in bodo drugič zapored igrali finale svetovnega prvenstva. Argentinski novinarji so polfinalni obračun z Angleži označili za "nogometni čudež".

Strelec izenačujočega gola v 85. minuti Enzo Fernandez še zdaleč ni bil edini, ki so ga po veličastnem preobratu in zmagi z 2:1 preplavila čustva. S solzami v očeh je na zelenici proslavljal uvrstitev v finale, isto pa velja za mnoge rojake na tribunah stadiona v Atlanti.

Solze pa so očitno lile tudi na medijski tribuni. "Takšnega scenarija ne morete niti zapisati," je svoj zapis začel kolumnist športnega časopisa Ole Diego Macias in se takoj vprašal, ali je neprofesionalno, da te vrstice piše objokan.

"Od kod takšna strast? Kako naj se ne bi poistovetili s takšnim prikazom karakterja, vere, predanosti? Argentina je odigrala tekmo, ki jo bomo pomnili za vedno, ne glede na razplet nedeljskega finala," se je nadalje vprašal.

"Kako naj ne jočem, ko gledam Messija, Paredesa, Scalonijeve zamenjave, Enzov strel in Barcovo noro proslavljanje? Kako naj ne bom ganjen, ko pa sem v živo videl zgodovino. Argentina je v finalu. Argentina je ponižala obrambo Anglije. Argentina je znova obrnila rezultat. Argentina ... Tega ne morem več," čustev ni skrival Macias.

'Nogometni čudež'

Podobni zapisi se danes vrstijo v vseh pomembnejših argentinskih medijih. Dnevnik Clarin je četrtkovo naslovnico ovekovečil z napisom: "Nogometni čudež."

La Nacion pa je ob fotografiji Lionela Messija, ki slavi na ramenih Enza Fernandeza, zapisal: "Herojski finale. V sedmih nepozabnih minutah je srčna Argentina obrnila tekmo in premagala Anglijo."

Le 6:33 je minilo od izenačenja Enza Fernandeza in zmagovitega gola Lautara Martineza. Obema je podal Lionel Messi. 

Nobenega dvoma ni, da je Argentina proti Angliji po prejetem zadetku odigrala svojih najboljših 30 minut na prvenstvu. Pa vendar se zdi, da bodo morali Messi in druščina proti Španiji v finalu pokazati še bistveno več, če bodo želeli upati na svoj četrti naslov v zgodovini.

Argentinci so se namreč zelo srečno izvlekli že proti Egiptu v osmini finala, tudi v četrtfinalu proti Švici pa so imeli precej sreče, saj je bil pri izidu 1:1, ko je Švica narekovala ritem igre, po neumnosti izključen Breel Embolo.

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Scaloni: Zavohali smo kri in šli ponjo

Da igrajo najbolje, ko so potisnjeni s hrbtom ob zid, je priznal tudi selektor Lionel Scaloni. "Najboljši smo, ko je najtežje. V zahtevni tekmi smo se znašli v zahtevnem položaju. A potem smo zavohali kri in šli ponjo. V svojih igralcih sem videl prepričanje in vero v zmago, čeprav žoga dolgo ni hotela v mrežo, imeli smo šest ali sedem čistih priložnosti. Kljub temu smo morali nadaljevati in obrestovalo se nam je."

Pod Scalonijevim vodstvom je Argentina postala svetovni prvak v Katarju in dobila zadnji dve izvedbi Cope Americe. Če bo v nedeljo prišla do novega naslova, bo podala legitimno kandidaturo za najboljšo reprezentančno zasedbo vseh časov.

Scaloni, ki so ga mediji ob prihodu na argentinsko klop avgusta 2018 pričakali z veliko mero skepse, pa se vse bolj dokazuje kot eden najboljših selektorjev v zgodovini.

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KOMENTARJI3

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štajerc65
16. 07. 2026 11.49
Messi brez ekipe res ne more zmagat. Ampak ekipa ki ima Messija lahko tudi preobrne zaostanek 1:0 ali 2:0 kot že nekajkrat. To so Angleži pozabili in to jih je stalo zmage. Messi pri 39 letih jih se vedno šola.
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0 0
mackon08
16. 07. 2026 11.49
Pomagal jim je čudež v obliki nesposobnega selektorja Anglije.
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0 0
jugatneme
16. 07. 2026 11.39
Zmaga Argentine včeraj zaslužena. Bili so boljši, še posebno v drugem polčasu ko Angležev ni bilo nikjer.
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