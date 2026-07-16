Po zgodovinskem preobratu jokali vsi, tudi novinarji

Strelec izenačujočega gola v 85. minuti Enzo Fernandez še zdaleč ni bil edini, ki so ga po veličastnem preobratu in zmagi z 2:1 preplavila čustva. S solzami v očeh je na zelenici proslavljal uvrstitev v finale, isto pa velja za mnoge rojake na tribunah stadiona v Atlanti.

Solze pa so očitno lile tudi na medijski tribuni. "Takšnega scenarija ne morete niti zapisati," je svoj zapis začel kolumnist športnega časopisa Ole Diego Macias in se takoj vprašal, ali je neprofesionalno, da te vrstice piše objokan.

"Od kod takšna strast? Kako naj se ne bi poistovetili s takšnim prikazom karakterja, vere, predanosti? Argentina je odigrala tekmo, ki jo bomo pomnili za vedno, ne glede na razplet nedeljskega finala," se je nadalje vprašal.

"Kako naj ne jočem, ko gledam Messija, Paredesa, Scalonijeve zamenjave, Enzov strel in Barcovo noro proslavljanje? Kako naj ne bom ganjen, ko pa sem v živo videl zgodovino. Argentina je v finalu. Argentina je ponižala obrambo Anglije. Argentina je znova obrnila rezultat. Argentina ... Tega ne morem več," čustev ni skrival Macias.