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SP 2026

V idealni postavi mundiala največ predstavnikov Real Madrida

Ljubljana, 22. 07. 2026 18.45 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe in Jude Bellingham

Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila idealno enajsterico svetovnega prvenstva. V njej so kar trije člani Real Madrida in po dva igralca Manchester Cityja in Bayern Münchna, presenetljivo pa med najboljših 11 niso uvrstili nobenega nogometaša Barcelone.

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Med vratnicama je čuvaj zelenortske mreže Vozinha, ki je na štirih tekmah zbral kar 18 obramb in dvakrat tekmo sklenil brez prejetega zadetka. Na bočnih položajih obrambne vrste sta novinec Real Madrida Marc Cucurella in Tottenhamov Pedro Porro, ki sta pred dnevi postala svetovna prvaka s Španijo. Čeprav je bil Barcelonin Pau Cubarsi najboljši mladi igralec mundiala, sta ga v izboru za najboljša osrednja branilca prehitela steber obrambe münchenskega Bayerna Dayot Upamecano, ki je s Francijo osvojil četrto mesto, in nesrečni finalist Lisandro Martinez, sicer član Manchester Uniteda.

Dayot Upamecano in Pedro Porro
Dayot Upamecano in Pedro Porro
FOTO: Profimedia

Njegov mestni rival Rodri, ki je bil izbran za najboljšega posameznika svetovnega prvenstva, je pričakovano prvi člen vezne linije, kjer mu družbo delata še tretjeuvrščeni član kraljevega kluba Jude Bellingham in najboljši asistent mundiala Michael Olise, sicer član Bayerna, ki je s podajami sodeloval pri kar sedmih francoskih zadetkih.

Michael Olise in Rodri
Michael Olise in Rodri
FOTO: Profimedia

Z njim je najuspešneje sodeloval najboljši strelec prvenstva Kylian Mbappe, ki je ob porazu na tekmi za tretje mesto postal najboljši strelec v zgodovini mundialov. Prvi zvezdnik Real Madrida si je zanesljivo zagotovil svoj položaj v idealni enajsterici, kjer sta poleg njega v napadu še član Inter Miamija in Argentine Lionel Messi in stroj za zadetke Manchester Cityja ter norveške izbrane vrste Erling Haaland.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Idealna postava svetovnega prvenstva, seznam:

Vozinha (Zelenortski otoki, brez kluba)

Pedro Porro (Španija, Tottenham)

Lisandro Martinez (Argentina, Manchester United)

Dayot Upamecano (Francija, Bayern München)

Marc Cucurella (Španija, Real Madrid)

Rodri (Španija, Manchester City)

Jude Bellingham (Anglija, Real Madrid)

Michael Olise (Francija, Bayern München)

Kylian Mbappe (Francija, Real Madrid)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Erling Haaland (Norveška, Manchester City)

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KOMENTARJI2

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TvojPrijatelj
22. 07. 2026 19.15
Olise OUT, Bouaddi IN
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0 0
bububu123
22. 07. 2026 19.00
že se dela za el classico🤣....
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