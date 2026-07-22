V idealni postavi mundiala največ predstavnikov Real Madrida

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Med vratnicama je čuvaj zelenortske mreže Vozinha, ki je na štirih tekmah zbral kar 18 obramb in dvakrat tekmo sklenil brez prejetega zadetka. Na bočnih položajih obrambne vrste sta novinec Real Madrida Marc Cucurella in Tottenhamov Pedro Porro, ki sta pred dnevi postala svetovna prvaka s Španijo. Čeprav je bil Barcelonin Pau Cubarsi najboljši mladi igralec mundiala, sta ga v izboru za najboljša osrednja branilca prehitela steber obrambe münchenskega Bayerna Dayot Upamecano, ki je s Francijo osvojil četrto mesto, in nesrečni finalist Lisandro Martinez, sicer član Manchester Uniteda.

Dayot Upamecano in Pedro Porro FOTO: Profimedia

Njegov mestni rival Rodri, ki je bil izbran za najboljšega posameznika svetovnega prvenstva, je pričakovano prvi člen vezne linije, kjer mu družbo delata še tretjeuvrščeni član kraljevega kluba Jude Bellingham in najboljši asistent mundiala Michael Olise, sicer član Bayerna, ki je s podajami sodeloval pri kar sedmih francoskih zadetkih.

Michael Olise in Rodri FOTO: Profimedia

Z njim je najuspešneje sodeloval najboljši strelec prvenstva Kylian Mbappe, ki je ob porazu na tekmi za tretje mesto postal najboljši strelec v zgodovini mundialov. Prvi zvezdnik Real Madrida si je zanesljivo zagotovil svoj položaj v idealni enajsterici, kjer sta poleg njega v napadu še član Inter Miamija in Argentine Lionel Messi in stroj za zadetke Manchester Cityja ter norveške izbrane vrste Erling Haaland.

Kylian Mbappe FOTO: AP

Idealna postava svetovnega prvenstva, seznam: