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V letu dni izgubil mamo in očeta, zdaj pa postal kanadski junak

Los Angeles, 29. 06. 2026 12.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Stephen Eustaquio

Prva tekma izločilnih bojev svetovnega prvenstva je prinesla le en zadetek in zmago Kanade proti Južni Afriki. V 92. minuti je gol dosegel 29-letni Stephen Eustaquio, za katerim je najtežje obdobje življenja.

Kanada se je v tekmo šestnajstine finala mundiala proti Južni Afriki podala v vlogi favoritinje in s svojo igro to upravičevala skozi celoten obračun. Pripravila si je veliko število strelov, v rednem delu pa zadetka ni uspela doseči. Glavni sodnik je drugi polčas podaljšal za pet minut, nato pa je na sceno stopil Stephen Eustaquio.

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29-letnik je z neubranljivim strelom matiral južnoafriškega čuvaja mreže in poskrbel za evforijo kanadskih navijačev, ki so se nekaj trenutkov kasneje razveselili zgodovinskega napredovanja med najboljših 16 reprezentanc na svetu. Eustaquio je bil do nedeljskega večera neznanka za večino nogometnih navdušencev, čez noč pa je postal velik hit.

Stephen Eustaquio
Stephen Eustaquio
FOTO: AP

Kanadčan portugalskih korenin je večino svoje kariere preživel prav v državi, iz katere izvirajo njegovi predniki. S sedmimi leti se je namreč z družino preselil na Portugalsko, kjer je najprej igral za manj znane klube, po odlični sezoni pri klubu Pacos Ferreira pa so ga opazili pri Portu. S slednjimi je v štirih letih osvojil število domačih lovorik, pred začetkom mundiala pa je štiri mesece nosil dres Los Angelesa.

Najuspešnejša leta kariere je preživel pri Portu, hkrati pa je bilo to zanj najtežje življenjsko obdobje. Aprila 2023 je medtem, ko je igral domačo tekmo proti Santa Clari, njegova mati umrla po dolgem boju z možganskim rakom. Leto dni kasneje je izgubil še očeta, ki je umrl zaradi nenadnega srčnega napada. Za razliko od mame je imel oče priložnost spoznati svojo vnukinjo, ki se je rodila nekaj tednov pred njegovo smrtjo.

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"Vse, kar počnem, je za mojo družino. Za moja starša, partnerko, hčerko, brata in vse prijatelje," je pred časom povedal kanadski napadalec, katerega tri leta starejši brat Mauro Eustaquio deluje kot trener pri ekipi Inter Toronto. "Najina starša sta nama dala krila. Hvaležna sva, da sta nama omogočila, da počneva to, kar obožujeva," je pred dvema letoma povedal starejši brat novega kanadskega nogometnega heroja.

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