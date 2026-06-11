Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

V luči dragih vstopnic: nemški nogometaši finančno pomagali navijačem

East Rutherford, 11. 06. 2026 17.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nemška nogometna reprezentanca

Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se bo začelo danes v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemški reprezentanti so se odločili za plačilo avtobusnega prevoza iz New Yorka do stadiona v East Rutherfordu, kjer bo Nemčija 25. junija igrala proti Ekvadorju. Mestne oblasti v New Yorku so večkrat povišale cene železniških in avtobusnih vozovnic od New Yorka do stadiona MetLife v East Rutherfordu, kar je izzvalo negativne odzive navijačev, ki so že za tekme plačali visoke cene vstopnic.

"Glede na visoke stroške potovanj z avtobusom in vlakom v New Yorku med SP so nemški reprezentanti organizirali brezplačen prevoz na zadnjo tekmo za 600 navijačev," je BBC navedel sporočilo Nemške nogometne zveze. "Kapetan Joshua Kimmich in soigralci bodo pokrili stroške avtobusa, ki bo prepeljal navijače iz New Yorka do stadiona za tekmo z Ekvadorjem," so dodali.

Povratna vozovnica z vlakom do stadiona, ki običajno stane 11 evrov, med SP stane kar 85 evrov, kar je sicer precej manj od 130 evrov, kolikor so za vozovnice sprva želeli pri NJ Transitu in se soočili z ostrimi kritikami. Avtobusni prevoz pa bo stal 17 evrov namesto prvotno predlaganih 69. Na zadnjih dveh SP v Rusiji in Katarju je bil prevoz za navijače brezplačen.

sp 2026 zda nemčija reprezentanca navijači brezplačen prevoz

Uefina klofuta Fifi: nesrečni somalijski sodnik bo sodil na superpokalu

24ur.com Najboljši igralci pikada bodo domov odnesli več kot dva milijona evrov
24ur.com Prve vstopnice za ogled tekem v Nemčiji na voljo že v petek
Cekin.si Tega pri Nemcih nismo navajeni
24ur.com Pred 'dnevom D' za Slovenijo v Kölnu donijo slovenske pesmi
24ur.com Zmaga navijačev: DFL umika načrte o strateškem partnerju
24ur.com Brez ležalnika na dopustu: Nemec terjal odškodnino in zmagal
24ur.com Britanske oblasti navijačem: Pazite se nemškega piva
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana igralka bo znova postala mamica
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
To so bili njegovi zadnji trenutki
To so bili njegovi zadnji trenutki
vizita
Portal
Skrivnost popolnega videza najbolj seksi babice
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Ste stari med 10 in 65 let? Na tej plaži ne smete postaviti senčnika
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
dominvrt
Portal
Vlaga po dežju povzroča bolezni: to morate na vrtu narediti takoj
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
okusno
Portal
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758