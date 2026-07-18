V Miamiju predzadnje dejanje svetovnega prvenstva

Tekma za tretje mesto na letošnjem zaključnem turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi ni prinesla nobenega navdušenja ne v angleški ne v francoski nogometni tabor. Kljub določenemu malodušju pa bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didierja Deschampsa, dodaten pritisk na nemškega strokovnjaka na angleški klopi Thomasa Tuchla, slaba dvomilijonska razlika v denarni nagradi za tretje oziroma četrto mesto ter boj Kyliana Mbappeja, a tudi Juda Bellinghama in Harryja Kana, za naziv najboljšega strelca na prvenstvu.

Thomas Tuchel FOTO: Profimedia

Mbappe je tako kot Argentinec Lionel Messi na letošnjem mundialu doslej dosegel osem golov, Bellingham in Kane pa po šest. "Ne mi ne Francozi si nismo želeli te tekme. Naš cilj je bil finale," je pred tekmo na Floridi priznal Tuchel, ki je bil po polfinalnem izpadu proti bržkone največjemu neevropskemu tekmecu iz Argentine deležen precejšnjih kritik angleške javnosti in medijev. Po poročanju otoških medijev za zdaj še uživa podporo angleške zveze, a tudi razplet obračuna za tretje mesto bo del končne ocene njegovega doslej opravljenega dela. Za njegovega kolega na francoski klopi Deschampsa bo sobotna tekma v Miamiju zadnja na čelu galskih petelinov. Sedeminpetdesetletni Deschamps je na tem položaju od leta 2012.

Didier Deschamps FOTO: Profimedia

Pod njegovim vodstvom je Francija osvojila naslov svetovnega prvaka v Rusiji 2018, štiri leta pozneje igrala v finalu mundiala v Katarju, kjer je morala priznati premoč Argentini, na domačem evropskem prvenstvu 2016 pa je v finalu klonila tudi proti Portugalski. "Zelo sem ponosen na vse, kar smo dosegli skupaj. Na osebni ravni zame ni bistvene razlike, ali prideš do finala ali obstaneš v polfinalu," pred tekmo meni Deschamps, ki ga bo na tem odgovornem položaju bržkone nasledil njegov nekdanji klubski in reprezentančni soigralec Zinedine Zidane.

Kylian Mbappe je še vedno v igri za prva strelca mundiala. FOTO: AP

Za Francijo in Anglijo bo to šesti medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Na prvem medsebojnem na mundialu v Angliji 1966 je slavila domača izbrana vrsta z 2:0, na evropskem prvenstvu na Švedskem 1992 sta se ekipi razšli brez golov. Dvanajst let kasneje je Francija na celinskem tekmovanju na Portugalskem slavila z 2:1, v Ukrajini in na Poljskem 2012 pa je bilo 1:1. Zadnji medsebojni dvoboj sta reprezentanci odigrali pred štirimi leti na SP v Katarju, v četrtfinalu je Francija slavila z 2:1.