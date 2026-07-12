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SP 2026

'Var, ki ji vedno priskoči na pomoč, legenda po imenu Messi in pajek odpeljali Argentino v polfinale'

New York, 12. 07. 2026 10.46 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
M.J. STA
Simulacija Breela Emboloja za drugi rumeni karton.

Argentinska nogometna reprezentanca si je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi po zmagi po podaljških s 3:1 proti Švici zagotovila polfinalni obračun proti Angliji. Absolutni junak argentinske zmage je bil Julian Alvarez, številni mediji pa so omenili tudi sporno 72. minuto, ko je bil izključen švicarski napadalec Breel Embolo.

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"Argentina je reprezentanca, ki očitno ne zna zmagovati, ne da bi pri tem trpela cela država. Tekma je bila slaba. Ko je že vse kazalo na izvajanje enajstmetrovk, so v ospredje stopili ključni igralci. V sredo sledi Anglija," je zapisal argentinski časnik Pagina/12, medtem ko so pri Clarinu dodali: "Argentina je po velikem trpljenju premagala Švico. Ko se je zdelo, da bodo odločale enajstmetrovke, sta udarila Julian Alvarez in Lautaro Martinez."

Tekma Argentina - Švica je (bo) imela tudi tretji polčas ...
Tekma Argentina - Švica je (bo) imela tudi tretji polčas ...
FOTO: AP

"Glavno vlogo na četrtfinalni tekmi med Argentino in Švico je odigral Var. Pri izidu 1:1 je sodnik Joao Pinheiro po ogledu posnetka razveljavil rumeni karton Leandru Paredesu in zaradi simuliranja izključil Breela Embola," je kot ključni moment na dvoboju omenil časnik Diario Popular, La Capital pa je četrtfinalno zmago pospremil z naslednjimi besedami: "Argentina je v Kansas Cityju vnovič nepopisno trpela, a si v podaljških le zagotovila polfinalni obračun proti Angliji."

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V deželi sira in čokolade so bili razočarani z razpletom dvoboja v Kansas Cityju. "Alvarez je v podaljšku strl švicarska srca. Neverjetno! Kar 124 minut, več kot polovico tekme celo z igralcem manj, se je švicarska reprezentanca enakovredno kosala z Argentino. Nato pa je Alvarez z mojstrovino za 2:1 razblinil sanje o prvem švicarskem polfinalu na svetovnem prvenstvu," je poročal švicarski Blick.

Simulacija Breela Emboloja za drugi rumeni karton.
Simulacija Breela Emboloja za drugi rumeni karton.
FOTO: AP

"Švica je po junaškem boju in z igralcem manj izgubila četrtfinalni obračun proti Argentini. Breel Embolo je z izključitvijo svoji reprezentanci naredil medvedjo uslugo," je zapisal časnik Neue Zürcher Zeitung, medtem ko je Tages-Anzeiger dodal. 

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"Švicarji so imeli veliko priložnost, da bi izjemen turnir naredili še večji. Vseskozi se bodo spraševali, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi bil izključen Breel Embola. Ko bodo čustva nekoliko popustila, bodo spoznali, kako velik dosežek jim je uspel v Severni Ameriki."

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Angleški mediji pred sredinim polfinalnim obračunom v Atlanti že počasi dvigajo temperaturo. "Argentina je z dvanajstimi igralci premagala desetčlansko Švico, hkrati pa ohranila sanje Lionela Messija o novem naslovu svetovnega prvaka. Takega mnenja so bili med in po tekmi zagovorniki teorij zarote po izključitvi Breela Embola zaradi simuliranja po posredovanju Var," je zapisal tabloidni časnik The Sun.

Julian Alvarez strl švicarska srca

"Argentina ostaja v igri. Od svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 je na mundialih neporažena že dvanajst tekem, sanje o tem, da bi kot prva po Braziliji leta 1962 ubranila naslov svetovnega prvaka, pa ostajajo žive. Tudi tekma v Kansas Cityju je potrdila, da argentinski način igre prinaša veliko drame in nepozabnih zgodb, hkrati pa razkriva tudi določene slabosti," je dodal The Guardian.

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Na Pirenejskem polotoku so bili slikoviti po novi nogometni drami v režiji nogometašev iz Južne Amerike. "Argentina ima devet življenj, Var, ki ji vedno priskoči na pomoč, legendo po imenu Messi in zdaj še pajka, kot kličejo Juliana Alvareza. Njegov spektakularni zadetek je branilce naslova rešil izvajanja enajstmetrovk in jih popeljal v polfinale proti Angliji. Tekma je ponudila vse, polemike, napetost in odločitev po podaljških," je bil dramatičen španski As.

Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance
Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance
FOTO: AP

V tem niso zaostajali niti na Apeninskem polotoku, časnik Corriere dello Sport je v zvezi s tem zapisal: "Argentina: tek, trpljenje in solze. Julian Alvarez in Lautaro Martinez sta po 120 minutah Messiju zagotovila polfinale."

Statistika četrtfinalnega obračuna med Argentino in Švico
Statistika četrtfinalnega obračuna med Argentino in Švico
FOTO: Sofascore.com

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe pa je dodal: "Argentina je bila vnovič na robu prepada, a je še vedno v igri. Ni si izbrala najlažje poti, a nadaljuje svoj pohod, njene sanje o ubranitvi naslova pa ostajajo žive."

Razlagalnik

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem v nogometu, ki sodnikom pomaga pri sprejemanju ključnih odločitev med tekmo. Sestavljen je iz ekipe video sodnikov, ki spremljajo tekmo prek več kamer in lahko glavnemu sodniku na igrišču svetujejo pregled posnetka na zaslonu ob igrišču v primeru jasnih in očitnih napak, kot so zadetki, kazenski udarci, neposredni rdeči kartoni ali napačna identifikacija igralca.

Lionel Messi je argentinski nogometaš, ki ga mnogi strokovnjaki in navijači štejejo za enega najboljših igralcev v zgodovini športa. V svoji dolgi karieri je osvojil rekordno število zlatih žog (Ballon d'Or) in številne klubske ter reprezentančne lovorike, vključno z naslovom svetovnega prvaka. Znan je po svoji izjemni viziji igre, sposobnosti preigravanja in natančnosti pri doseganju zadetkov, s čimer je pustil neizbrisen pečat v sodobnem nogometu.

Izraz 'medvedja usluga' se uporablja za dejanje, s katerim nekdo želi nekomu pomagati, vendar mu s tem v resnici povzroči škodo ali težavo. V športnem kontekstu, kot je izključitev igralca, to pomeni, da je igralec s svojo nepremišljeno potezo, čeprav morda nenamerno, svojo ekipo pustil na cedilu in ji otežil pot do zmage, namesto da bi ji pomagal.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet mediji argentina

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KOMENTARJI7

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HALAcR7
12. 07. 2026 11.55
Ne skrivajo več sploh kaj počnejo,,od 2022 Ko se mešajo v to igro jo dušijo in je vse manj zanimljiva,korist ima pa le argentina in israel...niti ene nasprotnike niso Mogli premagati brez pomoči...
Odgovori
-1
1 2
Kolllerik
12. 07. 2026 12.00
Ronaldu so pa lahko odpisali dve tekmi sedenja zaradi rdečega nad Irci v kvalifikacijah?
Odgovori
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
12. 07. 2026 11.23
pravilno..končno nekdo prejel karton za simuliranje..večkrat bi jih mogli kaznovati
Odgovori
+2
7 5
HALAcR7
12. 07. 2026 11.55
To bi potem mirala komplet argentina dobiti,posebej palćek
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
12. 07. 2026 12.00
Največ umazani mbappe
Odgovori
0 0
zibertmi
12. 07. 2026 11.13
mesi bi moral že v skupinskem delu prejet rdeč karton za prekršek,ki ga je storil
Odgovori
+6
11 5
HALAcR7
12. 07. 2026 11.56
Če bi bilo vse fer in ni...zionisti
Odgovori
-1
0 1
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