'Var, ki ji vedno priskoči na pomoč, legenda po imenu Messi in pajek odpeljali Argentino v polfinale'

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"Argentina je reprezentanca, ki očitno ne zna zmagovati, ne da bi pri tem trpela cela država. Tekma je bila slaba. Ko je že vse kazalo na izvajanje enajstmetrovk, so v ospredje stopili ključni igralci. V sredo sledi Anglija," je zapisal argentinski časnik Pagina/12, medtem ko so pri Clarinu dodali: "Argentina je po velikem trpljenju premagala Švico. Ko se je zdelo, da bodo odločale enajstmetrovke, sta udarila Julian Alvarez in Lautaro Martinez."

Tekma Argentina - Švica je (bo) imela tudi tretji polčas ... FOTO: AP

"Glavno vlogo na četrtfinalni tekmi med Argentino in Švico je odigral Var. Pri izidu 1:1 je sodnik Joao Pinheiro po ogledu posnetka razveljavil rumeni karton Leandru Paredesu in zaradi simuliranja izključil Breela Embola," je kot ključni moment na dvoboju omenil časnik Diario Popular, La Capital pa je četrtfinalno zmago pospremil z naslednjimi besedami: "Argentina je v Kansas Cityju vnovič nepopisno trpela, a si v podaljških le zagotovila polfinalni obračun proti Angliji."

V deželi sira in čokolade so bili razočarani z razpletom dvoboja v Kansas Cityju. "Alvarez je v podaljšku strl švicarska srca. Neverjetno! Kar 124 minut, več kot polovico tekme celo z igralcem manj, se je švicarska reprezentanca enakovredno kosala z Argentino. Nato pa je Alvarez z mojstrovino za 2:1 razblinil sanje o prvem švicarskem polfinalu na svetovnem prvenstvu," je poročal švicarski Blick.

Simulacija Breela Emboloja za drugi rumeni karton. FOTO: AP

"Švica je po junaškem boju in z igralcem manj izgubila četrtfinalni obračun proti Argentini. Breel Embolo je z izključitvijo svoji reprezentanci naredil medvedjo uslugo," je zapisal časnik Neue Zürcher Zeitung, medtem ko je Tages-Anzeiger dodal.

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"Švicarji so imeli veliko priložnost, da bi izjemen turnir naredili še večji. Vseskozi se bodo spraševali, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi bil izključen Breel Embola. Ko bodo čustva nekoliko popustila, bodo spoznali, kako velik dosežek jim je uspel v Severni Ameriki."

Angleški mediji pred sredinim polfinalnim obračunom v Atlanti že počasi dvigajo temperaturo. "Argentina je z dvanajstimi igralci premagala desetčlansko Švico, hkrati pa ohranila sanje Lionela Messija o novem naslovu svetovnega prvaka. Takega mnenja so bili med in po tekmi zagovorniki teorij zarote po izključitvi Breela Embola zaradi simuliranja po posredovanju Var," je zapisal tabloidni časnik The Sun.

Julian Alvarez strl švicarska srca

"Argentina ostaja v igri. Od svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 je na mundialih neporažena že dvanajst tekem, sanje o tem, da bi kot prva po Braziliji leta 1962 ubranila naslov svetovnega prvaka, pa ostajajo žive. Tudi tekma v Kansas Cityju je potrdila, da argentinski način igre prinaša veliko drame in nepozabnih zgodb, hkrati pa razkriva tudi določene slabosti," je dodal The Guardian.

Na Pirenejskem polotoku so bili slikoviti po novi nogometni drami v režiji nogometašev iz Južne Amerike. "Argentina ima devet življenj, Var, ki ji vedno priskoči na pomoč, legendo po imenu Messi in zdaj še pajka, kot kličejo Juliana Alvareza. Njegov spektakularni zadetek je branilce naslova rešil izvajanja enajstmetrovk in jih popeljal v polfinale proti Angliji. Tekma je ponudila vse, polemike, napetost in odločitev po podaljških," je bil dramatičen španski As.

Julian Alvarez v dresu Argentinske reprezentance FOTO: AP

V tem niso zaostajali niti na Apeninskem polotoku, časnik Corriere dello Sport je v zvezi s tem zapisal: "Argentina: tek, trpljenje in solze. Julian Alvarez in Lautaro Martinez sta po 120 minutah Messiju zagotovila polfinale."

Statistika četrtfinalnega obračuna med Argentino in Švico FOTO: Sofascore.com

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe pa je dodal: "Argentina je bila vnovič na robu prepada, a je še vedno v igri. Ni si izbrala najlažje poti, a nadaljuje svoj pohod, njene sanje o ubranitvi naslova pa ostajajo žive."