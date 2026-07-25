Martinez ostro nad soigralce, Messi: 'Pokažite karakter'

Čeprav je Španija Argentino v finalu svetovnega prvenstva premagala "le" 1:0, je bilo dogajanje na igrišču povsem v znamenju "La Roje". Španci so gavče popolnoma nadigrali – v 120 minutah so sprožili kar 12 strelov v okvir vrat, medtem ko Argentincem ni uspelo niti enkrat resneje ogroziti vratarja Unaia Simona.

Da v argentinskem taboru nekaj ne deluje, je bilo jasno že v prvem polčasu. Posnetek, ki je zaokrožil po koncu finala, prikazuje vratarja Argentincev Emiliana Martineza, kako skuša pred začetkom drugega polčasa spodbuditi svoje soigralce k odločnejši in napadalnejši igri: "Naprej. Strahopetci igrajo nazaj. Gremo naprej ... gremo in zmagamo."

Ostro je med polčasom spregovoril tudi kapetan Leo Messi, ki je poskušal prebuditi borbeni duh, zaščitni znak argentinske reprezentance v zadnjih letih: "Karakter, fantje, karakter. Vedno smo ga imeli ... in zdaj smo ga izgubili?"