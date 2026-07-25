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SP 2026

Martinez ostro nad soigralce, Messi: 'Pokažite karakter'

New York, 25. 07. 2026 11.36 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Lionel Messi in Emiliano Martinez

Kamere so med polčasom finala svetovnega prvenstva ujele prizore, ki razkrivajo, da Lionel Messi in Emiliano Martinez nista skrivala frustracij med največjo tekmo v športu. Razočarana nad predstavo svojih soigralcev sta zahtevala povsem drugačen obraz reprezentance. Toda ostre besede kapetana in vratarja niso predramile Argentine.

Lionel Messi in Emiliano Martinez
Lionel Messi in Emiliano Martinez
FOTO: AP

Čeprav je Španija Argentino v finalu svetovnega prvenstva premagala "le" 1:0, je bilo dogajanje na igrišču povsem v znamenju "La Roje". Španci so gavče popolnoma nadigrali – v 120 minutah so sprožili kar 12 strelov v okvir vrat, medtem ko Argentincem ni uspelo niti enkrat resneje ogroziti vratarja Unaia Simona.

Da v argentinskem taboru nekaj ne deluje, je bilo jasno že v prvem polčasu. Posnetek, ki je zaokrožil po koncu finala, prikazuje vratarja Argentincev Emiliana Martineza, kako skuša pred začetkom drugega polčasa spodbuditi svoje soigralce k odločnejši in napadalnejši igri: "Naprej. Strahopetci igrajo nazaj. Gremo naprej ... gremo in zmagamo."

Ostro je med polčasom spregovoril tudi kapetan Leo Messi, ki je poskušal prebuditi borbeni duh, zaščitni znak argentinske reprezentance v zadnjih letih: "Karakter, fantje, karakter. Vedno smo ga imeli ... in zdaj smo ga izgubili?"

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Toda niti Messijeva opozorila niti čustvene spodbude Martineza niso prinesle želenega odziva. Argentina je tudi v nadaljevanju ostala brez pravega odgovora na špansko igro. Španci so tako zasluženo odvzeli naslov svetovnega prvaka Argentincem.

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KOMENTARJI1

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August Landmesser
25. 07. 2026 12.02
hohohoooo...opevani pesi...argentina zahvaljujoč njemu je edina ekipa v znani zgodovini nogometa...ki v finalu svetovnega prvenstva 90 minut NI NITI ENRAT streljala na gol nasprotnika...Vse jasno.
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