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SP 2026

Vinčić ob novici ni mogel zadržati solz: 'Kar tresel sem se'

New York, 17. 07. 2026 08.15 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
Š.Z. STA
Slavko Vinčić

Najprepoznavnejšega slovenskega nogometnega sodnika zadnjih let, Slavka Vinčića, in njegovo ekipo je doletela izjemna čast. Fifa mu je zaupala vodenje finalne tekme svetovnega prvenstva, v kateri se bosta pomerili Španija in Argentina. Mariborčan je novico sprejel s solzami v očeh.

Slavko VInčić
Slavko VInčić
FOTO: AP

Soditi finale svetovnega prvenstva je vrhunec kariere slovenskega nogometnega sodnika Slavka Vinčića. Čeprav je Mariborčan v preteklosti vodil že številne največje evropske in svetovne tekme, ga je novica, da bo skupaj s svojo ekipo sodil najpomembnejšo tekmo svetovnega nogometa, ganila do solz.

"Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je v odzivu za Fifo dejal Vinčić.

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Za Vinčića bo to na tem mundialu že četrta tekma. Pred tem je sodil tekme Brazilija – Maroko in Jordanija – Alžirija v skupinskem delu ter Mehika – Ekvador v osmini finala. Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0).

Zgodovinski uspeh slovenskega sodstva

Legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina je odločitev, da bo Vinčić sodil finale mundiala, pospremil z besedami: "Voditi tekmo z zlatimi črtami na sodniškem dresu je nekaj res posebnega. Verjamem, da se vsi strinjate z mano. To je velik trenutek, prav tako pa tudi dejstvo, da bo glavni sodnik Slavko."

Nekdanji nogometni sodnik Pierluigi Collina
Nekdanji nogometni sodnik Pierluigi Collina
FOTO: AP

Imenovanje slovenske sodniške ekipe za finale največjega športnega tekmovanja na svetu predstavlja zgodovinski uspeh za slovensko sodništvo in slovenski nogomet nasploh.

Poleg Vinčića sta to izjemno priznanje prejela tudi njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

"To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že ob začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen tako nase kot na svojo ekipo," je povedal Vinčić ter posebej poudaril pomen svojih pomočnikov: "Pri sojenju gre za timsko delo in brez Andraža in Tomaža to ne bi bilo mogoče. Zelo sem srečen, da ju imam ob sebi že vso svojo kariero."

Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
FOTO: AP

Ponosen, da zastopa Slovenijo

"Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu," je dejal Vinčić ter dodal, da se bodo na finalu potrudili po svojih najboljših močeh.

Ko bodo oči vsega sveta uprte v New York in največjo tekmo v športu, bo na odru svoje mesto imela tudi Slovenija. Po zaslugi Slavka Vinčića, Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča bo imel ta zgodovinski spektakel tudi slovenski pečat – in razlog, da smo nanj ponosni prav vsi.

Razlagalnik

Pierluigi Collina je nekdanji italijanski nogometni sodnik, ki ga mnogi smatrajo za najboljšega sodnika vseh časov. V svoji karieri je sodil na najpomembnejših tekmah, vključno s finalom svetovnega prvenstva leta 2002. Po upokojitvi je postal eden najvplivnejših nogometnih funkcionarjev, saj je prevzel vlogo vodje sodniškega odbora pri Fifi, kjer je odgovoren za izobraževanje, imenovanje sodnikov in implementacijo novih tehnologij, kot je VAR, v sodobni nogomet.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Ponos
Slavko Vinčić FIFA Svetovno prvenstvo Leo Messi

Izjemna čast: Slovenci bodo sodniki v finalu svetovnega prvenstva

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KOMENTARJI18

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Tho mp son
17. 07. 2026 11.08
Najbrž je imel pri tej odločitvi svojo besedo tudi Collina . Zdaj pa ne vem kako se bodo vsi tisti , za katere so Italijani v prvi vrsti zgolj fašisti , s tem sprijaznili . Mi tu ob meji s tem nimamo problemov in z njimi že desetletja odlično sobivanmo .
Odgovori
0 0
mayda2
17. 07. 2026 11.07
Knavsov Viktor je poklicu svojga zeta in mu povedal kako in kaj. In evo: rezultat je tle. Pa tud na fursu si obetajo svojih 36%.
Odgovori
+1
1 0
Micika20
17. 07. 2026 11.05
Bravo, Čeferin.
Odgovori
-1
1 2
batman1972
17. 07. 2026 11.01
Bravo. Moramo biti ponosni na njih. Sedaj samo dobro tekmo in čim manj var teženja in bo super finale.
Odgovori
+2
2 0
Vesso66
17. 07. 2026 10.58
Vam prerokujem: V ponedeljek zjutraj bo Vincic najbolj pokvarjen in skorumpiran sodnik na svetu. Po mnenju opicnjakov
Odgovori
+3
3 0
Tho mp son
17. 07. 2026 11.09
To pa itak !
Odgovori
0 0
HALAcR7
17. 07. 2026 10.57
Sploh se ni čeferin vmešal
Odgovori
+4
5 1
a res1
17. 07. 2026 10.53
Tu je sedaj še samo vprašanje, katera ekipa jih bo najprej napadla z kritikami po tekmi.
Odgovori
+3
3 0
brabusednet
17. 07. 2026 10.51
Bravo vsaj sodnika imamo v svetovni špici pa še Mariborčana.
Odgovori
+2
4 2
Respublica Butalis
17. 07. 2026 10.49
Slovenija je zakon! V športu - dobesedno.
Odgovori
+3
4 1
Respublica Butalis
17. 07. 2026 10.47
Pa imamo tudi mi svojo “Trojko”!!! Čestitke fantje in dobro sojenje.
Odgovori
+6
6 0
Burtonnn
17. 07. 2026 10.46
Po moje trenutno najboljši sodnik na svetu poleg neponovljivega Collina. Bolje dober sodnik kot slaba reprezentanca! Čestitke!
Odgovori
+5
6 1
assassin911
17. 07. 2026 10.35
Bravo pa bo Slovenija igrala v finalu. Upam da ne bo spornih odločitev. Srečno.
Odgovori
+7
7 0
simc167
17. 07. 2026 10.32
Bravo, velika čast za njega in slovenijo. pa čeprav je od takšne skorumpirane organizacije kot je FIFA in njen predsednik. Čestitke Slavc!
Odgovori
+1
4 3
Nidami
17. 07. 2026 10.51
Slavc.
Odgovori
+0
1 1
luckyss.1
17. 07. 2026 10.29
To Slavc.
Odgovori
+11
11 0
300 let do specialista
17. 07. 2026 10.29
Bravo fantje!💪
Odgovori
+11
11 0
smetilka
17. 07. 2026 10.27
višje za sodnika ne gre. čestitke!
Odgovori
+12
12 0
soseda
17. 07. 2026 10.17
Malo za hec: Melania je Donaldu rekla, naj pokliče Gianija. Sicer pa, čestitke sodniški trojki.
Odgovori
+13
14 1
taft007
17. 07. 2026 11.08
Mene bolj skrbi kaj mu je obljubila v zameno. Sicer pa tako vseeno ker bo itak pozabil.
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0 0
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