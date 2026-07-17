Vinčić ob novici ni mogel zadržati solz: 'Kar tresel sem se'

Slavko VInčić FOTO: AP

Soditi finale svetovnega prvenstva je vrhunec kariere slovenskega nogometnega sodnika Slavka Vinčića. Čeprav je Mariborčan v preteklosti vodil že številne največje evropske in svetovne tekme, ga je novica, da bo skupaj s svojo ekipo sodil najpomembnejšo tekmo svetovnega nogometa, ganila do solz. "Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je v odzivu za Fifo dejal Vinčić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za Vinčića bo to na tem mundialu že četrta tekma. Pred tem je sodil tekme Brazilija – Maroko in Jordanija – Alžirija v skupinskem delu ter Mehika – Ekvador v osmini finala. Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0).

Zgodovinski uspeh slovenskega sodstva

Legendarni italijanski sodnik in vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina je odločitev, da bo Vinčić sodil finale mundiala, pospremil z besedami: "Voditi tekmo z zlatimi črtami na sodniškem dresu je nekaj res posebnega. Verjamem, da se vsi strinjate z mano. To je velik trenutek, prav tako pa tudi dejstvo, da bo glavni sodnik Slavko."

Nekdanji nogometni sodnik Pierluigi Collina FOTO: AP

Imenovanje slovenske sodniške ekipe za finale največjega športnega tekmovanja na svetu predstavlja zgodovinski uspeh za slovensko sodništvo in slovenski nogomet nasploh. Poleg Vinčića sta to izjemno priznanje prejela tudi njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. "To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že ob začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen tako nase kot na svojo ekipo," je povedal Vinčić ter posebej poudaril pomen svojih pomočnikov: "Pri sojenju gre za timsko delo in brez Andraža in Tomaža to ne bi bilo mogoče. Zelo sem srečen, da ju imam ob sebi že vso svojo kariero."

Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem FOTO: AP

Ponosen, da zastopa Slovenijo

"Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu," je dejal Vinčić ter dodal, da se bodo na finalu potrudili po svojih najboljših močeh. Ko bodo oči vsega sveta uprte v New York in največjo tekmo v športu, bo na odru svoje mesto imela tudi Slovenija. Po zaslugi Slavka Vinčića, Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča bo imel ta zgodovinski spektakel tudi slovenski pečat – in razlog, da smo nanj ponosni prav vsi.