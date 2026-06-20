Vinčiću bodo drugi izziv na SP Jordanci in Alžirci

Mariborčan Slavko Vinčić bo v Kaliforniji v noči iz ponedeljka na torek ob 3. uri na stadionu Levi's v Santa Clari (68.500 sedežev) sodil 44. tekmo SP in svojo drugo tekmo na Mundialu, ko se bosta na drugem dvoboju v skupini J pomerila Jordanija in Alžirija.
Enainsedemdeset km severno od San Francisca bosta ob vzdolžnih črtah pomočnika sodnika Tomaž Klančnik iz Slovenj Gradca in Andraž Kovačič iz Ljubljane, četrti sodnik pa bo Oshane Nation iz Jamajke.
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