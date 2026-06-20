Vinčiću bodo drugi izziv na SP Jordanci in Alžirci

Zatem, ko je v New Jerseyu na stadionu Metlife v East Rutherfordu pred nekaj dnevi sodil dvoboj skupine C Brazilija - Maroko, se po izboru IFFHS drugi najboljši sodnik na svetu Slavko Vinčić v letu 2024 v nedeljo iz sodniške baze v Miamiju odpravlja na zahod ZDA ob obalo Tihega oceana v San Francisco.