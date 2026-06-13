Visokoleteči Američani s pokrom golov potrdili visoke ambicije

Američani so pred turnirjem zagotavljali, da jim je selektor Mauricio Pochettino vbil zmagovalno miselnost, češ uspeh je le naslov prvaka. Čeprav ta po mnenju poznavalcev vsaj realno ni dosegljiv, pa so igralci ZDA izvrstno opravili svojo prvo nalogo na tem mundialu. Pred kar nekaj hollywoodskimi in drugimi zvezdniki so v Los Angelesu po Ciudad de Mexicu in Torontu sprva opravili še tretjo otvoritveno slovesnost, na kateri je izstopala pevka Katy Perry, nato pa so glavno vlogo prevzeli ameriški nogometaši.

Ti so že v prvem polčasu praktično odločili tekmo. Že v sedmi minuti so si Paragvajci zabili avtogol prek Damiana Bobadille . Folarin Balogun je nato v 28. minuti prvič opozoril nase, a njegov zadetek ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. So pa ZDA podvojile prednost v 31. minuti, ko je po podaji Christiana Pulišića zadel prav Balogun. Isti igralec je pred 70.492 gledalci zadel tudi za 3:0, in sicer ob koncu prvega polčasa, ko je iz bližine pospravil žogo v mrežo po podaji Malika Tillmana .

Tudi v drugem polčasu tekme, ki jo je sodil Nizozemec Danny Makkelie, so Američani, 17. na svetovni lestvici, imeli večinoma vse pod nadzorom, je pa Paragvaj, 41. na svetovni lestvici, vzbudil nekaj upanja v 73. minuti, ko je v kazenskem prostoru podajo Julia Encisa z nizkim strelom izkoristil Mauricio za 1:3. Čeprav je ritem igre v končnici malce padel, pa so Američani, ki so imeli več žogo v posesti, še nekajkrat zlahka prišli v kazenski prostor tekmeca, imeli tudi še nekaj zaključnih strelov, v praktično zadnji sekundi tekme pa je zanesljivi zmagi piko na i s strelom z zunanjim delom stopala postavil Giovanni Reyna.

V skupini D sta poleg ZDA in Paragvaja še Avstralija in Turčija, ti bosta svojo tekmo igrali v nedeljo ob 6.00 po slovenskem času v Vancouvru.

Izid, Skupina D, Los Angeles:

ZDA - Paragvaj 4:1 (3:0)

Bobadilla 7./ag, Balogun 31., 45.+5, Reyna 98.; Mauricio 73.