Vrnitev čustvenega Neymarja: Naša prva zvezda je Vinicius

Neymar Junior je ob stoječih ovacijah na zelenico vstopil v 76. minuti, ko je bilo na vprašanje o zmagovalcu že odgovorjeno. S predstavo se sicer ni najbolj proslavil, kljub temu pa je bila ta tekma zanj izjemno posebna. Po zadnjem žvižgu glavnega sodnika je imel solzne oči in priznal, da so ga nato premagala čustva: "V garderobi sem se razjokal. Hvaležen sem bogu, da lahko pomagam svoji državi. To je bil zame izjemen trenutek."

Neymar Junior po obračunu proti Škotski FOTO: AP

Brazilce je sicer v vodstvo popeljal Vinicius Junior, ki je drugi zadetek vknjižil tik pred odhodom na odmor. Med omenjenima zadetkoma je zabil še enkrat, glavni sodnik pa je na začudenje številnih gledalcev po ogledu posnetka gol razveljavil. Za končnih 3:0 je v drugem polčasu zadel Matheus Cunha, ki je nato svoje mesto na igrišču prepustil Neymarju: "Vinicius je na tem prvenstvu naša zvezda. Odloča tekme, igra res odlično."

Vinicius Junior in Neymar Junior na zadnji tekmi skupinske faze FOTO: Profimedia

Nad vrnitvijo prvega strelca v zgodovini izbrane vrste je bil navdušen tudi Vinicius. "Čarobno je bilo videti njegov povratek. On je naš idol," je povedal krilni napadalec madridskega Reala, ki ima po treh tekmah mundiala na kontu štiri zadetke in podajo.

Statistika Viniciusa Juniorja po prvih treh tekmah mundiala FOTO: Sofascore.com

Ta se odlično znajde pod taktirko brazilskega selektorja Carla Ancelottija, s katerim je leta sodeloval tudi na klubski ravni. Po tekmi s Škotsko je povedal, da obožuje igrati pod vodstvom "najboljšega trenerja na svetu" in dodal, da je ves čas verjel vase. "Prepričan sem bil, da bom ob pravem trenutku zablestel za Brazilijo. Ni lepšega, kot se v takšnem slogu vrniti na svetovno prvenstvo," je dejal Vinicius, ki je bil po vseh treh obračunih v skupini (Maroko, Haiti, Škotska) izbran za najkoristnejšega posameznika tekme.