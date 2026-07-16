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SP 2026

Kakšna bo kazen za Argentince zaradi Falklandskih otokov?

Atlanta, 16. 07. 2026 08.53 pred 28 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA J.B.
Argentinski nogometaši in sporni transparent

Sredin dramatičen polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo je bil veliko več kot le nogometna tekma. Najbolj se je to pokazalo med slavjem po obračunu, ko so Argentinci razvili transparent z napisom: "Falklandski otoki so argentinski", zaradi česar jih zelo verjetno čaka kazen krovne nogometne zveze Fife.

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Že pred prvim sodniškim žvižgom je bil polfinalni obračun v Atlanti nabit s čustvi zaradi politične zgodovine obeh držav. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli v vojni za Falklandske otoke ob argentinski obali, rivalstvo med državama pa se je že dodatno razplamtelo leta 1986, ko je v četrtfinalu svetovnega prvenstva Angleže potopil Diego Maradona z legendarno "božjo roko".

Tudi tokrat se je končalo v korist Argentine, ki je tako kot pred 40 leti v Mehiki slavila z 2:1. Medtem ko je Lionel Messi po zmagi plesal pred evforičnimi navijači, so njegovi soigralci za njim razvili transparent z napisom: "Malvini so argentinski".

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Transparent je bil viden že na tribunah med tekmo. S tem sloganom Argentina poudarja svoje zahteve po suverenosti nad Malvini, kot tam imenujejo Falklandske otoke. Argentinska zveza lahko pričakuje sankcije Fife, čeprav je bilo to sinoči v Atlanti zadnje, na kar so ljudje mislili.

V ospredju je bila izjemna odločnost argentinske ekipe. Do 85. minute je zaostajala po golu Anthonyja Gordona, nato pa si z zadetkoma Enza Fernandeza in Lautara Martineza – obakrat je bil podajalec Messi – zagotovila mesto v finalu proti Španiji.

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KOMENTARJI5

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zmerni pesimist
16. 07. 2026 09.56
Nič ne bo kazni argentincim že ne
Odgovori
-3
0 3
SenecaLucius
16. 07. 2026 09.41
Če se v nogometu že gremo politiko in zgodovino potem upam, da Španci v finalu razobesijo transparent Argentina je španska….😉😉
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-2
1 3
Beauceron1
16. 07. 2026 10.03
Kar naj, to jih bo samo motiviralo.
Odgovori
0 0
jugatneme
16. 07. 2026 10.05
Da, če se res gremo zgodovine, potem je bila južna Amerika v precejšnji meri res španska kolonija in nič več. Španci so jo držali s križem in mečem :(
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0 0
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