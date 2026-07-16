Kakšna bo kazen za Argentince zaradi Falklandskih otokov?

Že pred prvim sodniškim žvižgom je bil polfinalni obračun v Atlanti nabit s čustvi zaradi politične zgodovine obeh držav. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli v vojni za Falklandske otoke ob argentinski obali, rivalstvo med državama pa se je že dodatno razplamtelo leta 1986, ko je v četrtfinalu svetovnega prvenstva Angleže potopil Diego Maradona z legendarno "božjo roko".
Tudi tokrat se je končalo v korist Argentine, ki je tako kot pred 40 leti v Mehiki slavila z 2:1. Medtem ko je Lionel Messi po zmagi plesal pred evforičnimi navijači, so njegovi soigralci za njim razvili transparent z napisom: "Malvini so argentinski".
Transparent je bil viden že na tribunah med tekmo. S tem sloganom Argentina poudarja svoje zahteve po suverenosti nad Malvini, kot tam imenujejo Falklandske otoke. Argentinska zveza lahko pričakuje sankcije Fife, čeprav je bilo to sinoči v Atlanti zadnje, na kar so ljudje mislili.
V ospredju je bila izjemna odločnost argentinske ekipe. Do 85. minute je zaostajala po golu Anthonyja Gordona, nato pa si z zadetkoma Enza Fernandeza in Lautara Martineza – obakrat je bil podajalec Messi – zagotovila mesto v finalu proti Španiji.
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