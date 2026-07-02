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Yamal in Španija v vlogi izrazitega favorita proti Avstriji

Los Angeles, 02. 07. 2026 20.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Lamine Yamal

Španija je na svetovno prvenstvo prišla kot ena glavnih favoritinj, toda pot do izločilnih bojev ni bila povsem gladka. Po začetnem remiju brez zadetkov proti Zelenortskim otokom so se varovanci Luisa de la Fuenteja pobrali, najprej razbili Savdsko Arabijo, nato pa v zadnjem krogu skupinskega dela ugnali še Urugvaj. Zdaj jih v Los Angelesu čaka prvi pravi test turnirja: šestnajstina finala proti Avstriji.

V središču pozornosti bo znova Lamine Yamal. Najstnik, ki že nekaj časa ni več le prihodnost španskega nogometa, ampak tudi njegova sedanjost, vstopa v najpomembnejši del prvenstva z jasno nalogo. V trenutkih, ko se bo tekma lomila, mora biti tisti, ki lahko z eno potezo odpre avstrijski zid. Avstrijci se tega zelo dobro zavedajo.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

Ralf Rangnick, selektor Avstrije, je pred tekmo poudaril, da bo za njegovo moštvo ključno omejiti prostor španskemu čudežnemu dečku.

Španski selektor Luis de la Fuente se dobro zaveda, da Avstrija ni tekmec, ki bi Špancem dovolil mirno kroženje žoge brez pritiska. Nasprotno. V avstrijski igri vidi kombinacijo discipline, telesne moči, skok igre in agresivnega pritiska, ki je pod Rangnickom dobila še dodatno dimenzijo.

"Disciplina, moč, fizična moč, igra v zraku – to je bilo vedno značilno za avstrijsko šolo. Z Ralfom Rangnickom pa so naredili še korak naprej," je dejal De la Fuente. "Zdaj pritiskajo višje na igrišču in izvajajo še intenzivnejši pritisk v obrambi. Imajo igralce za to, našli so pravi način igre in v njem očitno uživajo."

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente
FOTO: Profimedia

De la Fuente pred tekmo ne beži od vloge favorita, visoka pričakovanja ga ne motijo. "Normalno je, da od nas pričakujejo veliko – mi sami od sebe pričakujemo še več," je dejal španski selektor. "Smo tekmovalci, vsak dan se želimo izboljšati. Ko igraš proti vrhunskemu nasprotniku, je vse težje. Toda ravno to je cilj – to iz nas izvabi najboljše."

Španci verjamejo, da v izločilne boje prihajajo boljši, kot so bili na začetku turnirja. Vedo pa tudi, da odslej ni več prostora za spodrsljaje. Ena slaba odločitev lahko pomeni konec sanj o naslovu.

"Zdaj ni več prostora za napake. Naslednjo tekmo moramo dobiti," je bil jasen De la Fuente, ki svojo ekipo vidi na poti, ki naj bi se končala 19. julija v New Jerseyju.

Do takrat pa je še daleč. Prvi korak mora Španija narediti proti Avstriji.

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